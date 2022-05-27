Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Что будет, если пить стакан молока каждый день на ночь — польза и вред

Что будет с организмом, если пить стакан молока перед сном каждый день
Елена Доронкина Виктор Обморнов
,
Что будет, если пить стакан молока перед сном
Комментарии
Такой лайфхак будет полезен не всем.
Помогает ли молоко перед сном заснуть? Стоит ли пить стакан молока каждый день?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Молоко — напиток, давно известный своей пользой. В индийской мифологии есть поверья о целых «молочных океанах», которые давали людям бессмертие и силу. Африканские мифы гласят, что из капли молока зародилась Вселенная. По греческому преданию, Геракл питался только молоком и сыром.

<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания

Считается, что жители России пьют молока на 30% ниже рекомендуемой нормы. В среднем это 239 л на человека в год.

Напиток содержит большое количество фосфора, кальция и белков. Его используют для лечения простудных заболеваний и вирусов, рекомендуют для поднятия иммунитета. Часто можно услышать, что молоко полезно пить на ночь как для общего здоровья и укрепления сна, так и для снятия тревоги и напряжения. Так ли это?

Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности Какое сливочное масло полезнее — с 82,5% или 72,5% жирности
Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата» Как выбрать полезный завтрак, если привычные блюда надоели. Поможет тест «Чемпионата»

Как молоко помогает заснуть и что будет, если пить его каждый день

В напитке есть мелатонин и триптофан — эти вещества действительно укрепляют сон и положительно влияют на его качество. Если выпивать по стакану молока каждый вечер перед сном, мелатонин будет «настраивать» организм на сон и помогать регулировать его изо для в день. Благодаря триптофану повышается выработка серотонина, гормона счастья, что также помогает расслабиться и крепче спать.

Фото: istockphoto.com

Между тем есть версия, что стакан молока перед сном оказывает, скорее, психологический эффект. Тёплый напиток на ночь, который нам давали в детстве, благоприятно влияет на нервную систему, успокаивает и действует как своего рода снотворное.

Чем ещё полезно молоко

  1. Укрепляет кости и зубы. В молоке есть кальций, витамин Д и фосфор — они помогают упрочить скелет и другие костные структуры в организме.
  2. Помогает контролировать вес. Употребление молока позволит сбросить лишний вес и не набрать новый. В напитке есть белок, который помогает регулировать процесс похудения.
  3. Улучшает работу мозга. В молоке содержатся жирные кислоты Омега-3, они благоприятно влияют на мозг, а также снижают риск ухудшения памяти и возникновения болезни Альцгеймера.
Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог Какая сметана полезнее: 10%, 15% или 20% жирности. Рассказывает нутрициолог
Почему хочется рыбы. 5 неожиданных причин от нутрициолога Почему хочется рыбы. 5 неожиданных причин от нутрициолога

Кому нельзя пить молоко на ночь

Не стоит забывать и о противопоказаниях. Молоко перед сном не рекомендуется людям, страдающим лактазной недостаточностью (другое название — непереносимость лактозы). Это может быть чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также если вы употребляете лекарства или таблетки, их не стоит запивать молоком.

Фото: istockphoto.com

В случае если у вас нет никаких противопоказаний, пейте молоко тёплым и не позднее, чем за полчаса до сна.

Какие ещё напитки помогают уснуть, можно узнать в видео «Чемпионата».

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как отличить лень от усталости и понять, что тормозит ваш прогресс
Как отличить лень от усталости и понять, что тормозит ваш прогресс
Как увеличивать количество отжиманий с каждым днём. 3 лайфхака от тренера
Как увеличивать количество отжиманий с каждым днём. 3 лайфхака от тренера
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022