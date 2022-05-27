Чем можно и чем нельзя запивать таблетки. Отвечает врач

Каким напитками можно запивать лекарства, а какими — нельзя?
Проблема взаимодействия между лекарственными средствами и питательными веществами заключается в том, что эти взаимодействия часто не ищут и не замечают. А между тем доктора не просто так рекомендуют запивать таблетки именно стаканом чистой воды. Так же, как и рекомендуют подождать час, прежде чем наслаждаться чаем, кофе с кофеином, фруктовым соком или молоком.
Чем не стоит запивать лекарственные препараты и почему
Кальцийсодержащие продукты
Продукты, содержащие кальций (молоко, кефир, ряженка и др.), часто взаимодействуют с лекарствами. Это относится, например, к фосфонатам, которые используются для лечения остеопороза. Они отличные фиксаторы кальция, поэтому их нельзя принимать с продуктами, которые его содержат.
Фото: istockphoto.com
Кальцийсодержащие напитки часто нейтрализуют действие антибиотиков. Поэтому запивать их молоком или йогуртом точно не стоит.
Грейпфрутовый и клюквенный соки
Грейпфрутовый сок усиливает действие некоторых лекарств не менее чем в пять раз. При этом усиливаются и побочные эффекты. Это относится в том числе к препаратам для контроля уровня холестерина и к антибиотикам.
Таким же эффектом обладает и клюквенный сок, этот напиток лучше пить отдельно от каких-либо лекарств.
Фото: istockphoto.com
Единственный микроэлемент, с которым стоит пить грейпфрутовый и клюквенный соки — это железо, так как витамин С помогает ему лучше усваиваться.
Напитки с тирамином
Среди напитков с высоким содержанием тирамина можно выделить пиво и квас. Они могут усиливать действие как лекарственных средств, так и их побочных эффектов. В том числе повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Алкоголь
Ни одно лекарство не следует принимать вместе с алкоголем (хотя некоторые микстуры содержат спирт). Но такую рекомендацию врачи дают не столько из-за несочетаемости препаратов, сколько потому, что пациент, нуждающийся в лекарствах, болен, а приём этилового спирта не способствуют выздоровлению.
Фото: unsplash.com/@bigdodzy
В целом же небольшое количество алкоголя в процессе лечения не запрещается, если, конечно, заболевание не связано с печенью, почками или сердечным ритмом.
Соль и минеральная вода
Натрий повышает усвоение клеткой любых веществ, поэтому запивать минеральной водой таблетки тоже не стоит. Можно случайно «превысить» рекомендуемую дозировку.
Какую еду нельзя сочетать с лекарствами
Не только напитки, но и пища может влиять на действие лекарств. Даже пропорция питательных веществ в рационе может изменить способность усваивать лекарства.
Фото: unsplash.com/@bigdodzy
Например, диеты с высоким содержанием белка могут усилить окислительные процессы и ухудшить действие лекарств. Низкокалорийные или низкобелковые диеты могут снижать процессы биотрансформации, что приводит к усилению эффектов некоторых препаратов.
Чем нужно запивать лекарства
Безопаснее и надёжнее всё же запивать лекарства именно чистой водой без каких-либо добавок, особенно если это препараты, дозировки которых особенно важно соблюсти.
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