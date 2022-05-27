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Чем запивать таблетки, чтобы они максимально подействовали

Чем можно и чем нельзя запивать таблетки. Отвечает врач
Светлана Перес
Чем можно и чем нельзя запивать таблетки
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Некоторые напитки могут привести к передозировке лекарствами.
<a href="https://www.championat.com/authors/5743/1.html">Светлана Перес</a>
Светлана Перес
клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Каким напитками можно запивать лекарства, а какими — нельзя?

Проблема взаимодействия между лекарственными средствами и питательными веществами заключается в том, что эти взаимодействия часто не ищут и не замечают. А между тем доктора не просто так рекомендуют запивать таблетки именно стаканом чистой воды. Так же, как и рекомендуют подождать час, прежде чем наслаждаться чаем, кофе с кофеином, фруктовым соком или молоком.

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Чем не стоит запивать лекарственные препараты и почему

Кальцийсодержащие продукты

Продукты, содержащие кальций (молоко, кефир, ряженка и др.), часто взаимодействуют с лекарствами. Это относится, например, к фосфонатам, которые используются для лечения остеопороза. Они отличные фиксаторы кальция, поэтому их нельзя принимать с продуктами, которые его содержат.

Фото: istockphoto.com

Кальцийсодержащие напитки часто нейтрализуют действие антибиотиков. Поэтому запивать их молоком или йогуртом точно не стоит.

Грейпфрутовый и клюквенный соки

Грейпфрутовый сок усиливает действие некоторых лекарств не менее чем в пять раз. При этом усиливаются и побочные эффекты. Это относится в том числе к препаратам для контроля уровня холестерина и к антибиотикам.

Таким же эффектом обладает и клюквенный сок, этот напиток лучше пить отдельно от каких-либо лекарств.

Фото: istockphoto.com

Единственный микроэлемент, с которым стоит пить грейпфрутовый и клюквенный соки — это железо, так как витамин С помогает ему лучше усваиваться.

Напитки с тирамином

Среди напитков с высоким содержанием тирамина можно выделить пиво и квас. Они могут усиливать действие как лекарственных средств, так и их побочных эффектов. В том числе повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Алкоголь

Ни одно лекарство не следует принимать вместе с алкоголем (хотя некоторые микстуры содержат спирт). Но такую рекомендацию врачи дают не столько из-за несочетаемости препаратов, сколько потому, что пациент, нуждающийся в лекарствах, болен, а приём этилового спирта не способствуют выздоровлению.

Фото: unsplash.com/@bigdodzy

В целом же небольшое количество алкоголя в процессе лечения не запрещается, если, конечно, заболевание не связано с печенью, почками или сердечным ритмом.

Соль и минеральная вода

Натрий повышает усвоение клеткой любых веществ, поэтому запивать минеральной водой таблетки тоже не стоит. Можно случайно «превысить» рекомендуемую дозировку.

Какую еду нельзя сочетать с лекарствами

Не только напитки, но и пища может влиять на действие лекарств. Даже пропорция питательных веществ в рационе может изменить способность усваивать лекарства.

Фото: unsplash.com/@bigdodzy

Например, диеты с высоким содержанием белка могут усилить окислительные процессы и ухудшить действие лекарств. Низкокалорийные или низкобелковые диеты могут снижать процессы биотрансформации, что приводит к усилению эффектов некоторых препаратов.

Чем нужно запивать лекарства

Безопаснее и надёжнее всё же запивать лекарства именно чистой водой без каких-либо добавок, особенно если это препараты, дозировки которых особенно важно соблюсти.

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