Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
Такие тренировки стоит использовать только как челлендж.
фитнес-тренер
Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день в течение месяца?
Подтягивания – крутое упражнение для развития широчайшей мышцы спины и одно из наиболее эффективных для всей верхней части тела. Существует много видов подтягиваний, которые могут переносить акцент нагрузки на нужную вам мышцу. Подтягивания узким хватом сильнее задействуют бицепс, а широкий хват переносит больше нагрузки на мышцы спины.
Какие мышцы работают при подтягиваниях
- Спина: широчайшие, трапеция, ромбовидные, круглые.
- Грудь: большие и малые грудные, передние зубчатые.
- Руки: бицепс, трицепс, дельты, предплечья.
- Мышцы кора.
При регулярных занятиях вы получите сильные бицепсы шариком, спину V-образной формы, крепкий хват. Однако подтягивания будут непростым испытанием для начинающих атлетов.
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Техника выполнения
- Хватаемся за турник руками на ширине плеч.
- Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд.
- На выдохе мощным движением тянем верхнюю часть груди к перекладине.
- Старайтесь крепко сжимать турник, чтобы лучше включить мышцы рук.
- Делаем движение за счёт отведения локтей, лопатки сводим вместе.
- На вдохе плавно опускаемся в исходное положение.
Что будет, если подтягиваться каждый день
Из-за высокой эффективности упражнения многим может захотеться тренироваться на перекладине ежедневно, чтобы добиться максимальных результатов. Но лучше так не делать.
Процесс наращивания силы и мышечной массы не работает по принципу «чем больше, тем лучше». Частые тренировки снижают спортивные результаты. Перетренированность грозит снижением иммунитета, депрессией, ухудшением концентрации внимания, снижением работоспособности мышц и падением показателей в спорте.
Подтягиваться каждый день можно, но только в рамках вызова самому себе. Например, можно делать это упражнение ежедневно в течение месяца, а потом вернуться в обычный тренировочный режим. Для долгосрочных результатов ежедневное выполнение одного и того же упражнения не подойдёт.
Фото: istockphoto.com
Что говорят учёные
Подтягивания относятся к тренировкам с отягощениями, ведь мы работаем со своим весом. Выводы научных исследований сообщают, что ежедневные силовые тренировки с одним и тем же весом неэффективны для улучшения результатов. Особенно при выполнении одних и тех же упражнений изо дня в день. В исследовании участвовали мужчины с опытом работы с отягощениями. Учёные выяснили, что даже при тренировке не до отказа мышцам требовалось 24-48 часов на восстановление. А это значит, что при ежедневных тренировках на подтягивания вы не будете успевать отдыхать.
Ещё один метаанализ говорит, что оптимальная частота тренировок для увеличения мышечной силы – два раза в неделю с использованием трёх стандартных подходов по семь-девять повторений. Этот способ относится к начинающим атлетам, а не высокотренированным спортсменам.
Фото: istockphoto.com
Можно уверенно заявить, изнурительные ежедневные тренировки – не лучший способ увеличить силу и мышечную массу. А вот в качестве челленджа подойдёт идеально!