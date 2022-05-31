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Что будет, если подтягиваться каждый день на турнике в течение месяца

Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
Егор Ходырев
Что будет, если каждый день подтягиваться?
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Такие тренировки стоит использовать только как челлендж.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/2.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день в течение месяца?

Подтягивания – крутое упражнение для развития широчайшей мышцы спины и одно из наиболее эффективных для всей верхней части тела. Существует много видов подтягиваний, которые могут переносить акцент нагрузки на нужную вам мышцу. Подтягивания узким хватом сильнее задействуют бицепс, а широкий хват переносит больше нагрузки на мышцы спины.

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Какие мышцы работают при подтягиваниях

  • Спина: широчайшие, трапеция, ромбовидные, круглые.
  • Грудь: большие и малые грудные, передние зубчатые.
  • Руки: бицепс, трицепс, дельты, предплечья.
  • Мышцы кора.

При регулярных занятиях вы получите сильные бицепсы шариком, спину V-образной формы, крепкий хват. Однако подтягивания будут непростым испытанием для начинающих атлетов.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения

  • Хватаемся за турник руками на ширине плеч.
  • Перед подтягиванием слегка напрягаем лопатки и опускаем их вниз. Грудь выдвигаем вперёд.
  • На выдохе мощным движением тянем верхнюю часть груди к перекладине.
  • Старайтесь крепко сжимать турник, чтобы лучше включить мышцы рук.
  • Делаем движение за счёт отведения локтей, лопатки сводим вместе.
  • На вдохе плавно опускаемся в исходное положение.

Что будет, если подтягиваться каждый день

Из-за высокой эффективности упражнения многим может захотеться тренироваться на перекладине ежедневно, чтобы добиться максимальных результатов. Но лучше так не делать.

Процесс наращивания силы и мышечной массы не работает по принципу «чем больше, тем лучше». Частые тренировки снижают спортивные результаты. Перетренированность грозит снижением иммунитета, депрессией, ухудшением концентрации внимания, снижением работоспособности мышц и падением показателей в спорте.

Подтягиваться каждый день можно, но только в рамках вызова самому себе. Например, можно делать это упражнение ежедневно в течение месяца, а потом вернуться в обычный тренировочный режим. Для долгосрочных результатов ежедневное выполнение одного и того же упражнения не подойдёт.

Фото: istockphoto.com

Что говорят учёные

Подтягивания относятся к тренировкам с отягощениями, ведь мы работаем со своим весом. Выводы научных исследований сообщают, что ежедневные силовые тренировки с одним и тем же весом неэффективны для улучшения результатов. Особенно при выполнении одних и тех же упражнений изо дня в день. В исследовании участвовали мужчины с опытом работы с отягощениями. Учёные выяснили, что даже при тренировке не до отказа мышцам требовалось 24-48 часов на восстановление. А это значит, что при ежедневных тренировках на подтягивания вы не будете успевать отдыхать.

Ещё один метаанализ говорит, что оптимальная частота тренировок для увеличения мышечной силы – два раза в неделю с использованием трёх стандартных подходов по семь-девять повторений. Этот способ относится к начинающим атлетам, а не высокотренированным спортсменам.

Фото: istockphoto.com

Можно уверенно заявить, изнурительные ежедневные тренировки – не лучший способ увеличить силу и мышечную массу. А вот в качестве челленджа подойдёт идеально!

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