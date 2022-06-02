Что будет с организмом, если каждый день вставать рано. Глава Apple просыпается в 3:45

Как говорится, «кто рано встает, тому бог подает», и эта поговорка актуальна не только для крестьянских работ в поле, но и для мегаполиса. По данным исследований, к определённому циркадианному типу относятся примерно 40% людей, которым очень сложно изменить свой режим дня. Остальные 60% могут легче подстраивать режим под время.

Константин Бочавер заведующий лабораторией спортивной психологии Московского института психоанализа Рассказывает, почему нам так трудно просыпаться утром.

Чем различаются совы и жаворонки

Утренние жаворонки и вечерние совы связаны с рядом психофизиологических и биохимических различий. Встающие рано меньше зависят от времени и меньше теряют продуктивность к вечеру, чем совы, когда работают утром. Различия в поведении больше отмечаются у женщин – жаворонки более эффективны, устойчивы, спокойны и надёжны.

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Совы в целом, к сожалению, более уязвимы перед ментальными расстройствами, чаще страдают от депрессий и зависимости. В детстве и старости больше выражена утренняя активность, в среднем возрасте – вечерняя.

Выраженный циркадианный ритм связан с уровнем кортизола и мелатонина, отвечающими за продуктивность, низкую утомляемость, а в пожилом возрасте – за активное долголетие. Объективно жаворонки более устойчивы и конкурентоспособны в ряде жизненных ситуаций. Поэтому подниматься рано и много успевать в первой половине дня полезно для нашего здоровья.

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Быть совой, возможно, приятно или модно, зато жаворонком – полезно. Привычка раннего подъёма, если она не выработана режимом и требованиями образа жизни, многим кажется некомфортной. Однако, как и любая другая, она придёт при условии положительного подкрепления, когда ранний подъём – не самоцель, а средство.

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Что поменяется, начни вы вставать рано утром? Может, займёте время спортом и физической активностью, на которую не хватает времени, может, проведёте его с близкими или разработаете новый эффективный тайм-менеджмент: «Сделал дело – гуляй смело». Формируя привычку рано вставать, не стоит забывать о награде за свои усилия, и тогда всё получится.

Вот почему просыпаться рано полезно

Любовь Пушкарь йогатерапевт, методист адаптивной физической культуры А вы тоже испытываете чувство вины и неполноценности, когда слышите рассказы об утренних подъёмах на рассвете, йоге, страницах благодарности и так далее? Как выработать привычку раннего подъёма? Давайте разбираться, как это работает и действительно ли это так полезно.

Польза для гормональной системы. В период с шести до восьми утра происходит естественный выброс кортизола — гормона стресса. Да-да, тот, про который все обычно говорят в негативном ключе, однако он выполняет в нашем организме очень важную функцию. Помогает легко проснуться, запускает все процессы в нашем организме, а также обладает противовоспалительным воздействием.

Замечаете, что иногда вроде спишь подольше, а потом целый день никак себя не соберёшь? Пробуждение в соответствии с ритмами своей гормональной системы — это первый лайфхак, на который стоит обратить внимание.

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Позитивные нейромедиаторы. Лёгкая разминка 15-30 минут на рассвете. Это может быть йога, прогулка с собакой, растяжка, суставная разминка и всё что угодно. Ещё один утренний ритуал, который поможет раскачать позитивные ассоциации с ранними подъёмами. Во время движения мы получаем дофамин — гормон радости — и серотонин — гормон хорошего настроения и счастья. Таким образом, мы как будто надеваем хорошее настроение сознательно и задаём ритм дня.

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Продуктивность мозга. Этот пункт вытекает из предыдущего, поскольку без такого простого утреннего ритуала после пробуждения мы сразу включаемся в воронку событий, требующих решений. Всё это повышает гормон стресса — кортизол, который при хронически повышенном состоянии блокирует креативность и творческое мышление нашего мозга.

Утро на 80% определяет то, как пройдёт наш день. Мир начинается с нас, а качество жизни зависит от наших привычек.

Как научиться рано вставать

Если вы твёрдо решили вставать раньше обычного, нужно предпринять несколько шагов:

Определить цель, для которой вы будете вставать рано: успевать делать личные дела до работы, медитировать, читать и т. д. Для каждого человека цель будет своя, однако её нужно определить ещё на старте. Определить свою норму часов сна. Для среднестатистического человека это примерно семь-девять часов. Обозначить, что график вашего сна не будет меняться в выходные дни: если вы решили вставать в 6:00, то и в воскресенье вас ждёт ранний подъём. За несколько часов до сна исключить любую активность. По возможности избегать любых гаджетов за час до сна, а также тяжёлой пищи. Переходить к новому режиму постепенно — каждый день ставя будильник на 10-15 минут раньше прежнего.