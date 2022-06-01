Вредно или полезно? Проверить свои знания поможет тест «Чемпионата»

Привычки — это хорошо или плохо? В этом вопросе всё вроде нехитро: если привычка полезна для здоровья, то хорошо, а если вредна, то плохо. На деле всё не так просто.

Советы друзей, наставления родителей, завирусившиеся видео в интернете — каждый день мы узнаём о новых якобы полезных привычках. А о некоторых, кажется, знаем с самого детства — например, при болезни нужно выпить молоко с мёдом, а чтобы похудеть, обязательно пить много воды. На самом деле в случае со здоровьем эксперименты и «народные средства» нередко могут только навредить. Причём небезопасными оказываются и те способы, которые давно и хорошо знакомы многим.

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