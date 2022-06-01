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Как распознать вредные привычки — тест полезно или нет

Вредно или полезно? Проверить свои знания поможет тест «Чемпионата»
Арина Забгаева Виктор Обморнов
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Полезно или вредно? Проверяем себя с помощью теста
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Некоторые якобы здоровые привычки совсем не пойдут на пользу.

Привычки — это хорошо или плохо? В этом вопросе всё вроде нехитро: если привычка полезна для здоровья, то хорошо, а если вредна, то плохо. На деле всё не так просто.

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Советы друзей, наставления родителей, завирусившиеся видео в интернете — каждый день мы узнаём о новых якобы полезных привычках. А о некоторых, кажется, знаем с самого детства — например, при болезни нужно выпить молоко с мёдом, а чтобы похудеть, обязательно пить много воды. На самом деле в случае со здоровьем эксперименты и «народные средства» нередко могут только навредить. Причём небезопасными оказываются и те способы, которые давно и хорошо знакомы многим.

Уберечь себя от неоправданных рисков поможет тест «Чемпионата» — пройдите его и проверьте свои знания.

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