Как обновить гардероб, не покупая новые вещи. 3 способа остаться модным в кризис

Наши советы не потребуют больших затрат, а подойдут и женщинам, и мужчинам.

Самый главный вопрос, который волнует всех модников: как обновить гардероб с минимальными затратами, если бюджет очень ограничен? Особенно остро он встал в связи со сложившейся ситуацией в мире.

Многие бренды масс-маркета покинули нашу страну, и выбор одежды значительно сократился. Но что же делать, если хочется выглядеть стильно и обновлённо, не тратя при этом большие суммы?

Мария Бабкина модель, основательница собственной сети модельных агентств «MARYWAY» Как обновить гардероб с минимальными затратами?

Инвестиции и разумное потребление — вот два главных принципа, о которых стоит помнить при подборе вещей для своего гардероба. Достаточно один раз грамотно собрать правильную базу из элементов, которые будут сочетаться между собой как конструктор, и вы всегда будете в тренде. Останется лишь разбавить капсулу небольшим количеством трендовых аксессуаров, и обновлённый гардероб будет готов.

Фото: unsplash.com/@lishakov

Есть два способа выглядеть стильно каждый сезон, не обновляя гардероб полностью. Более того, вам не придётся тратить деньги на покупку новых элементов одежды. Для этого нужно познакомиться с сервисами обмена вещей и отслеживать модные тенденции в области аксессуаров.

Первый способ освежить образ — подбор аксессуаров

Большинство людей склонны недооценивать важность мелочей при составлении образа. Но мало кто задумывается, что добавленная к образу панама и плетёная сумочка способны кардинально его изменить.

Кроме того, приобрести пару трендовых украшений из раздела бижутерии, головной убор и шопер гораздо бюджетнее, чем обновлять вешалки гардероба.

Фото: istockphoto.com

Какие же аксессуары стоит добавить в корзину, чтобы освежить образ и быть в тренде этим летом? Мода 2000-х стремительно возвращается. Поэтому стоит обратить пристальное внимание на:

браслеты на плечо;

массивные серьги;

объëмные чокеры;

большие цепи;

наборы колец;

тройные сумки;

детские украшения.

Объëмные и массивные серьги выделят геометрию вашего лица и точно привлекут внимание окружающих. Особенно трендовые в этом сезоне винтажные украшения, выполненные из жемчуга. Также стоит обратить внимание на аксессуары в технике кроше, украшенные бисером или бахромой.

Мужчины также смогут дополнить и изменить образ как сетами из плетëных кожаных браслетов, так и часами. Стоит обратить внимание на ремешок и внешний вид самих часов. Яркие нейлоновые, резиновые и силиконовые изделия отлично подойдут для образа на пробежку, а кожаные, сдержанные и однотонные будут гармонировать с брутальным, скромным или деловым луком.

Трендовыми в этом сезоне станут и классические галстуки. Однако это совсем не значит, что любителям стиля casual стоит отказать себе в удовольствии выглядеть модно. Поскольку мы говорим не о деловом стиле, теперь этот аксессуар в различных тонах и модификациях стоит сочетать как с шортами, так и с толстовками и кожаными куртками. Банданы, ретрооправы, стильные бутылки для воды, жемчужные нити, широкие пояса – всё это тренды 2022 года, которые могут освежить любой мужской образ и привнести в него новые краски.

Второй вариант выглядеть стильно, не разоряя при этом семейный бюджет

Познакомиться с новым движением на волне разумного потребления: обменом одежды. Шеринг – набирающая популярность тенденция по всему миру, которая добралась и до наших гардеробов. На данный момент существует множество площадок в интернете, где вы можете обменять ненужный вам предмет гардероба на что-то полезное, что вам необходимо прямо сейчас.

Фото: istockphoto.com

Данные сервисы – отличная находка для всех, кто следит за модой. Ведь в трендах всё плотнее обосновывается тенденция к винтажным вещам. А возможность заполучить в свой арсенал уникальную винтажную сумку и не заплатить за это удовольствие ни копейки, согласитесь, просто великолепна.

Для того чтобы выглядеть стильно, быть при этом в тренде и не тратить огромные суммы, нужно запомнить три основных правила.

Создавайте грамотную базу гардероба, в которой все вещи будут сочетаться.

Следите за трендами в области аксессуаров, обновляйте их — и как можно скорее.

Познакомьтесь с сервисами обмена одеждой.

О том, как найти или сделать уникальную вещь, мы писали в нашем материале.

Третий вариант — разобрать гардероб

Валерия Леонтьева стилист-имиджмейкер, фэшен-стилист, аналитик моды В современных реалиях удорожания готовой одежды стоит пересмотреть свой гардероб на предмет обновления иными способами. Надо сказать, что путь стоит начать с разбора гардероба, как бы банально это ни звучало.

При разборе вещей задайте себе три вопроса.

Отражает ли данная вещь меня?

Что я хочу сказать, надевая эту вещь?

Нужна ли мне эта вещь на самом деле?

Фото: istockphoto.com

Безусловно, надо помнить ещё и о состоянии вещей, которые лежат в гардеробе, и трезво оценивать их моральное и физическое устаревание. После разбора гардероба обычно составляется список вещей, необходимых для покупки. И здесь я своим клиентам предлагаю идти несколькими путями.

Фото: istockphoto.com

Во-первых, можно обменять одежду на своп-вечеринках, например, пополнив свой гардероб недостающими позициями, одновременно с этим отдать свои вещи после разбора, а не выбрасывать их, что в принципе неэкологично.

Фото: istockphoto.com

Другой вариант — пойти на гаражную распродажу и, по сути, очень экономно обновить свой гардероб. Эти виды мероприятий (своп и гаражная распродажа) всё чаще появляются в качестве городских инициатив. В Москве их достаточно много. Также вполне интересный и актуальный для нынешних трендов вариант — секонд-хенды, ресейл-платформы, винтажные магазины.

Винтаж из секонд-хенда отличается тем, что вещи винтажные — это неношеная одежда в основном. В отношении сумок и аксессуаров — не факт. Но это аналог свопу, например. Только между покупателем и продавцом есть посредник — платформа или магазин — организованное пространство, куда ты просто пришёл, как в обычный магазин. В данном случае с большими скидками можно найти что-то стоящее и среди люкса, и среди брендов мидлап-сегмента.

Фото: istockphoto.com

Понимаю, что всем хочется знать, какие именно вещи помогут освежить гардероб, но, увы, рецепта нет. Для кого-то покупка нового шарфа или платка уже привнесёт яркость в повседневные образы, для кого-то покупка бижутерии на AliExpress может быть спасением. Кто-то сможет разнообразить свои образы при помощи разной обуви, кто-то за счёт сумок. Всё индивидуально.

Фото: istockphoto.com

Самый нетривиальный вариант, пожалуй, это площадки перепродажи. Там действительно кладезь интересных вещей. Но необходима определённая насмотренность, чтобы попасть в тренд. Я призываю всё-таки к осознанному потреблению, и это не всегда покупка чего-то нового.

Иногда действительно стоит один раз заплатить стилисту, чтобы понять свой типаж, подходящие принты и рисунки, узнать свои цвета, пересобрать гардероб и свести это к минимальной капсуле. А не плодить в своём шкафу вещи, пусть и с минимальными затратами.

Следуйте этим советам, и тогда ваши луки всегда будут на высоте при минимальных затратах, а восторженные взгляды не заставят себя ждать.