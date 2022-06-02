Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан

Можно ли лечиться водкой? Чем это может быть опасно?



Разбираемся вместе с врачом.

Пожалуй, всем известны вкус и качество русской водки. Конечно, избыточное потребление любого алкоголя пагубно влияет на печень и весь организм. Но водка — это гораздо больше, чем просто алкогольный напиток. Оказывается, она обладает и полезными для здоровья свойствами. Но есть важные нюансы.

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Водка — это чистый дистиллят, который отлично подходит для очистки ран и предотвращения инфекции.

Можно ли пить водку при простуде

Заболевшие нередко применяют народные средства. Одно из самых популярных — это употребление спиртного. Считается, что водка с перцем помогает выздороветь. Этот метод придумали, когда не было эффективных лекарств, как стимуляцию иммунной системы. Действует по такой логике: водка «обеззараживает», а перец — «вытягивает» инфекцию из клеток.

Фото: unsplash.com/@calumlewis

На самом деле алкоголь не поможет от простуды и даже может сделать хуже. Дело в том, что на сам вирус в организме спирт не действует. Зато с лёгкостью может нагрузить печень и привести к отравлению, особенно при приёме лекарств. И тогда, помимо борьбы с вирусами, вы будете вынуждены бороться ещё и с последствиями интоксикации. Также алкоголь угнетает нервную систему и без того ослабленного организма. Особенно опасно принимать спиртное совместно с антибиотиками.

Поэтому во время болезни лучше отказаться от спиртных напитков. А вот наружное применение водки обосновано и безопасно. Особенно если вы находитесь далеко от города без доступа к аптекам. Но важно, чтобы это был чистый дистиллят с концентрацией 40%.

В каких случаях можно лечиться водкой

Продезинфицировать раны

Светлана: Водка — это чистый дистиллят, который отлично подходит для очистки ран и предотвращения инфицирования. Также водкой можно обрабатывать подростковые прыщи, особенно если гнойнички вскрылись. Это самый быстрый способ предотвратить распространение бактериальной инфекции.

Фото: unsplash.com/@diana_pole

Если вы случайно порезались, наступили на гвоздь или получили какую-либо другую открытую рваную рану, а поблизости нет никакого дезинфицирующего средства, в таком случае можно использовать и водку. Но, если под рукой есть, например, перекись водорода или хлоргексидин, лучше отдать предпочтение этим средствам.

Сбить температуру

Светлана: Сильное повышение температуры тела — это механизм, который помогает бороться с инфекцией. Вместо жаропонижающих при первой помощи можно использовать водку. Если протереть грудь и тело полотенцем, смоченным в водке, можно значительно снизить лихорадку и облегчить состояние. Водка, как и любой другой дистиллят, испаряется при контакте с теплом кожи, из-за чего температура падает.

Ослабить последствия солнечного удара

С помощью спиртного напитка также можно «спасаться» при тепловых ожогах. Особенно это актуально сейчас в летний период, когда на солнышке хочется быть как можно больше времени.

Фото: istockphoto.com

Светлана: Самая быстрая помощь, если вы обгорели, — выпить 50 г водки и постараться заснуть. При употреблении внутрь напитка в 40° температура тела внутри и снаружи сравнивается, и происходит снижение болевого порога от внешнего ожога. Утром будет уже не так больно прикасаться к коже.

Помимо этого, алкоголь расширяет сосуды, улучшает циркуляцию крови, из-за этого повышается и терморегуляционная возможность организма. Но это может быть опасно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

Убрать неприятный запах ног

Виновником запаха обычно становится грибок или инфекция. Как мы уже поняли по прыщам и ранам, бактерии боятся дистиллятов, грибковая инфекция не исключение. Ступни ног, как и пространство между пальцами, можно очистить водкой, а затем обработать облепиховым маслом. Оно также считается отличным антиоксидантом и дезинфектором, при этом ещё и питает и залечивает кожу. Купить его можно в аптеке.

Фото: unsplash.com/@hgullixson

В отличие от других алкогольных напитков, водка не имеет запаха, который мог бы усилить и без того неприятный «аромат».

Избавиться от боли в горле

Полоскание горла водкой помогает уменьшить боль (за счёт расширения сосудов). Но важно не глотать напиток, так как в таком случае вы проглотите ещё и болезнетворные бактерии.

Фото: istockphoto.com

Снять острую боль в зубах

Светлана: Чтобы снять острую боль и дотерпеть до похода к стоматологу, можно нанести немного водки на область больного зуба и подождать, пока десна немного впитает напиток. Он окажет обезболивающее действие. Не стоит откладывать поход к врачу, так как водка — это только один из простых и доступных способов снятия острой боли, но никак не лечение.

Теперь у Lifestyle есть телеграм-канал — переходите по ссылке и получайте свежие лайфхаки и советы ещё быстрее!