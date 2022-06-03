Они подойдут и для однодневной поездки, и для остановки с ночёвкой.

Куда съездить из Санкт-Петербурга на электричке? 3 идеи для активного отдыха

Куда поехать из Санкт-Петербурга на электричке?



Рассказывает путешественник.

Закладывая город в устье Невы, Пётр I едва ли до конца понимал истинную ценность этой локации. Санкт-Петербург и его окрестности можно рассматривать во многих плоскостях – исторической и культурной, военно-стратегической, рекреационной и естественно-научной. И если в черте города вы уже видели, кажется, всё, пришло время отправиться за его пределы – благо железнодорожная инфраструктура позволяет.

Владимир Виноградов автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story и президент Pro-Vision Подобрал три интересных маршрута для жителей Северной столицы.

Кронштадт

Общее время в пути ~ 1,5 часа.

Каждому, кто приезжает в Петербург и восхищается великолепными дворцовыми интерьерами, стоит помнить, что за роскошным фасадом имперской России стоит совсем другая история – оборонительная. Форты Кронштадта – памятник фортификационного строения мирового значения. Самый западный из них, форт Риф, был включен в список наследия ЮНЕСКО и до недавнего времени оставался закрытым военным объектом. Благодаря этому он хорошо сохранился.

Владимир: Сейчас его открыли для посетителей, чтобы каждый мог по достоинству оценить искусство военных инженеров и взглянуть, пусть даже издалека, на «тюленью гряду» и 300-летний Толбухин маяк. А в самом городе – заглянуть в величественный Морской собор, прогуляться по отреставрированной набережной или отправиться встречать закат на водную прогулку.

Попасть в Кронштадт на электричке можно, но не напрямую: придётся делать пересадку на ж/д станциях Горская (на северном берегу залива) или Кронколония (на южном). Однако далее маршрут пролегает с потрясающим видом на воду, что компенсирует возможное неудобство автобусов.

Выборг

Общее время в пути ~ 1,5 часа.

В своё время в Выборге успели «наследить» финны и шведы, что ощущается буквально во всём – от планировки улиц до узнаваемых архитектурных форм и непривычных российскому уху топонимов. В Выборг приезжают по разным причинам: кто-то пытается поймать средневековый вайб, кто-то ищет самый старый в России жилой дом, а кому-то интересна портовая романтика.

Владимир: Мне же ближе северная природа: на скальный пейзажный парк Монрепо я рекомендую закладывать не менее трёх часов. Если останутся силы, обязательно загляните в библиотеку Алвара Аалто – оценить сочетание строгого функционализма с естественностью природных линий.

Великий Новгород

Общее время в пути ~ 3 часа.

В сравнении с Великим Новгородом Петербург – малолетний ребёнок. Датой основания города считается 930 год, и, словно в подтверждение почтенного возраста, здесь всё пропитано историей. Обязательный маршрут по историческому Новгороду включает Кремлёвский парк, Новгородский Кремль, памятник Тысячелетию России, Софийский собор и звонницу.

Владимир: Но в дополнение я бы рекомендовал просто побродить по улицам без конечной цели: погрузиться в атмосферу Древней Руси, вспомнить определяющие моменты российской истории и былинные события, а где-нибудь по дороге перекусить местными пряниками, мёдом и квасом.

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