Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы. Подробный гайд

Очень важную роль будут играть ваш рост и материал снаряжения.

Северная ходьба (в народе — скандинавская, прим. ред.) входит в список самых безопасных и эффективных активностей на свежем воздухе. С её помощью можно прийти в форму, укрепить сердечно-сосудистую систему, запустить процессы регенерации лёгочной ткани, сделать сон более качественным и успокоить свою нервную систему.

Перед тем как выйти на свою первую прогулку, вам надо будет приобрести палки. Без них положительного эффекта будет добиться гораздо сложнее. Разберём основные моменты, с которыми вы столкнётесь во время подбора снаряжения.

Чем полезна скандинавская ходьба

Она сочетает в себе упражнения с интенсивной тренировкой мышц плеч, рук, корпуса и ног. Когда вы ходите без палок, активируете мышцы ниже талии. Но со снаряжением включаются все мышцы верхней части тела. Благодаря палкам вы задействуете от 80 до 90% своих мышц.

Скандинавская ходьба также помогает снизить жировую массу, уровень «плохого» холестерина, депрессию, тревогу, хронические боли. Также спорт улучшает выносливость, мышечную силу и гибкость.

Фото: istockphoto.com

Как выбрать палки

Виктор Саветников бегун, PRO-эксперт Спортмастер PRO При выборе палок для скандинавской ходьбы важно понимать, что горнолыжные или трекинговые палки имеют свои особенности и для этого вида спорта не подойдут. Главное отличие — рукоятка и темляк. Темляк — это ремешок, который обычно жёстко крепится к рукоятке и надёжно фиксирует руку. Даже если разжать ладонь, палка должна остаться в том же положении. Рукоятка на палках для скандинавской ходьбы обычно устанавливается под небольшим углом или с искривлением — для анатомического хвата и правильной техники ходьбы.

Нюансы выбора

Самое важное при выборе — удобство руки. Поэтому лучше прийти в магазин и примерить несколько палок. Это позволит оценить, насколько вам подходит рукоятка и насколько плотно затягивается темляк. Палки фиксированной длины легче и надёжнее других вариантов. Но начинающему спортсмену трудно с первого раза выбрать грамотную ростовку. А ещё они дороже. Так что такие подойдут, скорее, человеку с опытом. Телескопические палки удобнее в хранении и транспортировке, а также позволяют настроить ростовку под себя или кого-то ещё. Это удобно, если экипировкой будут пользоваться, например, родственники. Телескопические варианты тяжелее, чуть хуже гасят вибрации и считаются менее надёжными. Но и стоят дешевле. Как правило, телескопики — выбор начинающих.

Фото: istockphoto.com

Типы палок для северной ходьбы

Сергей Мещеряков президент Российской федерации северной ходьбы Перед покупкой палок для северной ходьбы обратитесь к профессиональному инструктору либо в магазин, который специализируется на северной ходьбе. Квалифицированные специалисты помогут вам подобрать правильное снаряжение.

В северной ходьбе существует два типа палок: складные и монолитные (ростовые).

Для регулярных занятий мы рекомендуем всё-таки монолитный вариант. Дело в том, что ростовые палки лучше сохраняют локтевые суставы, больше гасят остаточную вибрацию, возникающую в палке при отталкивании. Также они прочнее, чем складные палки. Размер таких палок должен составлять примерно 70% от роста человека.

Фото: istockphoto.com

Как подобрать палки по длине

Существует несколько формул, которые помогут вам подобрать правильный размер палок.

Для реабилитации Формула: 0,66 х рост человека (см) = высота палки (см) Для фитнеса Формула: 0,68 х рост человека (см) = высота палки (см) Для профессионального спорта Формула: 0,7 х рост человека (см) = высота палки (см)

Фото: istockphoto.com

Материалы

Существует три типа материалов, из которых изготавливаются палки: стекловолокно, алюминий и карбон (самый предпочтительный вариант).

Как правило, из карбона палки самые дорогие, но и самые качественные. Лучше всего гасят остаточную вибрацию, сохраняют ваш локтевой сустав. Они достаточно прочные, долговечные, а ещё лёгкие и удобные в эксплуатации. Лучше покупать себе палки даже с минимальным процентом содержания карбона. Это могут быть и полностью карбоновые палки, а могут быть палки с составом от 10% карбона до 80%. В любом случае, если в палке присутствует карбон и палка монолитная, это наилучший выбор для регулярных занятий северной ходьбой.

Фото: istockphoto.com

Основы подбора палок

Поскольку размер палок можно рассчитать по формуле, есть некоторые недостатки. Формула не учитывает длину рук и ног. Поэтому наилучший выбор, конечно, приехать в магазин, пощупать палки и подобрать их точно под себя:

возьмите ростовую палку; поставьте её перед собой вертикально в районе носка ноги; возьмитесь за рукоятки; локти прижмите к бокам.

Между плечом и предплечьем должен быть угол 90 градусов – в этом случае палка будет подобрана по росту верно. Если угол меньше — палка высока, а если больше — низковата.

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