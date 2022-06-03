Почему нельзя сидеть нога на ногу и как правильно. Объясняет врач

Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Чем опасно сидеть, закинув ногу на ногу?

Начнём с того, что сидение — это в принципе неестественное положение для человека, из-за которого организм испытывает колоссальную статическую нагрузку. Ситуация усугубляется тем, что многие совсем не следят за своей осанкой, например, часто сидят, закинув ногу на ногу. Постоянное пребывание в неправильном положении приводит к быстрой утомляемости, снижению продуктивности и негативно отражается на состоянии опорно-двигательной системы.

Сидячая работа — один из факторов риска развития варикозной болезни. Это связано с тем, что в статичном положении мышцы голени, которые стимулируют отток венозной крови от нижних конечностей к сердцу, не сокращаются. При недостатке движения отток крови замедляется, и возникает застой. Поэтому у тех, кто работает в офисе, нередко отекают ноги к концу дня.

Чем может быть опасно сидеть, закинув ногу на ногу

Что касается позы «нога на ногу» и её влияния на венозную систему нижних конечностей, однозначного мнения тут нет, ведь подобных исследований не проводилось. Конечно, если долго пребывать в таком положении, начнут неметь ноги и появляться отёки. Но человек не может сидеть нога на ногу несколько часов подряд и не менять позу.

Фото: istockphoto.com

Увеличивается риск варикоза

В любом случае все статические нагрузки (работа за компьютером или на ногах) негативно отражаются на венозной системе нижних конечностей. В течение дня нужно стараться больше двигаться, чтобы мышцы сокращались и помогали оттоку крови. Перерывы на разминку нужно делать каждый час. Для профилактики или лечения варикозной болезни рекомендуется носить компрессионный трикотаж, который улучшает отток венозной крови от ног к сердцу.

Стираются межпозвоночные диски

Сидение в позе «нога на ногу» может обернуться болями в нижней области спины, которые объясняются перенапряжением мышц. Любые отклонения от естественной осанки опасны для позвоночника. Если человек сильно наклоняется, когда работает за компьютером, излишне опускает голову, закидывает ногу на ногу или кладёт ноги под себя, смещается ось позвоночника. Как следствие, сжимаются межпозвоночные диски. Такая нагрузка способствует их разрушению, которое сопровождается хроническими болями в спине.

Фото: istockphoto.com

Как правильно сидеть

Чтобы минимизировать риск появления подобных проблем, достаточно контролировать свою осанку. Попробуйте прямо сейчас!

Держите спину ровно, не наклоняя её вперед. Это максимально естественное положение. Когда вы сидите, голова, плечи и таз должны составлять прямую линию. Расслабьте плечи, локти положите на стол так, чтобы получился угол в 90-120 градусов. Колени тоже удерживайте согнутыми под прямым углом. Стопы полностью поставьте на пол.

Фото: unsplash.com/@anniespratt

Правильно расположите монитор. Проверьте, чтобы он располагался на линии глаз. Подходящее расстояние до экрана — 50-70 см. Воспользуйтесь ортопедической подушкой под спину, которая поможет контролировать осанку. Такое изделие поддерживает позвоночник в правильном физиологическом положении, снижая нагрузку на него.

Сидячий образ жизни в целом негативно влияет на работу всего организма, поэтому делайте всё возможное, чтобы минимизировать вред от статических нагрузок. Старайтесь двигаться в течение дня. Возьмите в привычку гулять не менее часа в день. Скандинавская ходьба, утренняя зарядка, разминка в перерывах от работы, езда на велосипеде, плавание — всё это поможет позаботиться о здоровье ног и всей опорно-двигательной системы.

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