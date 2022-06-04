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Список эффективных упражнений против боли в пояснице и спине

Как убрать боль в пояснице за 10 минут. 3 эффективных упражнения от тренера
Мария Андрианова Светлана Ибрагимова
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Как быстро убрать боль в пояснице?
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Одно важное правило — делайте эту тренировку каждый день.

Болевые ощущения мешают жить, они отвлекают от привычных дел, постоянно напоминая о себе. Одно из самых распространённых – боль в пояснице. Иногда даже сложно подобрать положение, в котором бы её не было. Но и делать этого больше не нужно, достаточно уделить всего 10 минут на простые упражнения, которые помогут от неё избавиться.

<a href="https://www.championat.com/authors/4671/1.html">Мария Андрианова</a>
Мария Андрианова
тренер по растяжке и сертифицированный персональный фитнес-тренер

Боль в пояснице – одно из самых распространённых обращений к врачу. Причин её возникновения много, например, травмы позвоночника, проблемы с межпозвоночными дисками, растяжения и так далее. Но к счастью, есть упражнения, которые помогут снять болевой синдром.

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Передне-задний наклон таза

Техника выполнения

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте параллельно друг другу на ширине таза.
  • Руки вытяните вдоль туловища ладонями в пол.
  • Таз в нейтральном положении, чувствуйте опору в крестец.
  • На вдохе таз двигаете от себя, представьте, что у вас таз с водой и вам нужно вылить воду на стопы. Поясница слегка прогибается. Это передний наклон таза.
  • На выдохе таз двигаете на себя, лобковая кость стремится в потолок. Поясница слегка уплощается. Это задний наклон таза.

Выполняйте 10-15 раз в спокойном темпе.

Фото: istockphoto.com

Скручивания лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте вместе.
  • Руки вытянуты по диагонали вниз ладонями в пол.
  • Таз в нейтральном положении, чувствуйте опору в крестец.
  • На вдохе плавно опустите колени в одну сторону: опускаются колени, отрывается таз, уходите до нижних рёбер, лопатки от пола не отрывайте.
  • Во время движения поворачиваете голову в противоположную сторону.
  • На выдохе возвращайте колени и голову в исходное положение, движение запускается от рёбер, через таз и к бёдрам.

Выполняйте 10-15 повторений на каждую сторону в спокойном темпе.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях, стопы поставьте на ширине таза и параллельно друг другу.
  • Руки лежат вдоль туловища ладонями вниз.
  • Сделайте вдох и на выдохе выполните задний наклон таза, лобковая кость стремится вверх (представьте, что у вас таз с водой и вам нужно вылить воду на себя).
  • Отрывая от пола позвонок за позвонком, поднимаемся до лопаток.
  • В конечной точке сделайте вдох и на выдохе опуститесь вниз, движение запускается от грудины, в конечной точке таз кладём в исходное положение.
  • Когда поднимаетесь вверх, следите за тем, чтобы рёбра не торчали.
  • Ноги не разваливаются, колени точно смотрят вверх. Должна быть прямая линия от колен до грудины.

Выполняйте упражнение 10-15 раз в спокойном темпе.

Фото: istockphoto.com

Делайте этот комплекс каждый день. Он поможет снять болевые синдромы. Но помните, что снятие боли не означает уничтожение её причины. Если боли в спине мучают вас постоянно, обратитесь к врачу.

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