Нутрициолог назвала фрукты и овощи, которые стоит покупать в июне

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Сезон каких фруктов и овощей наступает в июне? Что лучше покупать?

Июнь — первый месяц долгожданного лета и начало сезона спелых фруктов и овощей! Время июньских даров короткое, поэтому поспешите на рынок. Рассказываем, какие фрукты и овощи покупать в июне, чтобы получить от них максимум пользы.

Фото: istockphoto.com

В первый месяц лета полки магазинов и прилавки рынков наполняются абрикосами, черешней, клубникой, овощами и зеленью.

Для овощей и фруктов наступил естественный период роста и созревания. В июне сезонные плоды выращены без использования пестицидов и нитратов, не обработаны воском и другими средствами для улучшения внешнего вида.

Свежие огурцы и помидоры

Томаты без пестицидов привозят из Азербайджана, Ростова-на-Дону и Краснодара. Не стесняйтесь спрашивать у продавцов, откуда именно привезены овощи.

Выбирайте плоды небольшого размера: они более сочные и сладкие. Сорта помидоров «Парадайз» и «Бычье сердце» отличаются сочностью и насыщенным вкусом, а розовые томаты — нежностью и сладостью.

Фото: unsplash.com/@valentine_ivanova

Помидоры богаты витамином С, А, магнием и ликопином — уникальным антиоксидантным веществом, которое замедляет процесс старения, защищает от атеросклеротического закупоривания сосудов и развития онкологии.

При выборе огурцов отдавайте предпочтение небольшим «пупырчатым» сортам. Огурец на 95% состоит из воды, содержит калий, магний, цинк, медь, марганец, железо, хлор, йод, витамины А, В1, В2, С и богат клетчаткой.

Изобилие зелени

В июне невероятно богатый выбор зелени: зелёный лук, шпинат, петрушка, укроп, базилик, щавель, стручковая фасоль и молодой зелёный горошек.

Укроп, петрушка и лук богаты фитонцидами — веществами с антибактериальным действием, которые помогают бороться с простудами.

Базилик обладает противовирусным, мочегонным, обезболивающим и лёгким успокаивающим действием.

Стручковая фасоль и молодой зелёный горошек — отличные источники растительного белка, содержат антиоксиданты и способствуют похудению.

Фото: istockphoto.com

В зелени большое количество витаминов и клетчатки, необходимой для полноценной работы кишечника. Употребляйте ароматную зелень в сыром виде: добавляйте в салаты, супы и горячие блюда. Свежая зелень без термической обработки сохраняет 99% витаминов и полезных свойств.

Вишня, черешня и клубника

В черешне содержатся витамины группы В, С, Е, К, а также кальций, магний, железо, калий, медь, марганец, йод и фосфор.

Черешня нормализует обмен веществ, улучшает работу сердца, печени и головного мозга. Ягода обладает отхаркивающим, противовоспалительным, мочегонным и антисептическим свойством.

Вишня благоприятно влияет на состояние сердца и сосудов, а также содержит эллаговую кислоту, которая блокирует рост раковых клеток.

Клубника тоже поддерживает работу сердца и сосудов благодаря фенолам, которые входят в состав ягоды. В начале июня ягода на прилавках импортная, но уже вкусная и выращенная в естественных условиях.

Репа и редис

Репа — идеальный ингредиент для полезного и низкокалорийного салата. Она поддерживает иммунитет, ведь в корнеплоде содержится больше витамина С, чем в цитрусовых. В редисе есть калий, кальций, фосфор, магний, железо, витамины группы В, а также витамины С, РР.

Фото: unsplash.com/@jo_lanta

Редис — это уникальное желчегонное и противоотёчное средство, он улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Употребление редиса положительно влияет на состояние кожи лица и работу сердечно-сосудистой системы, помогает снизить уровень сахара в крови. Рекомендуется людям с подагрой, ожирением и сахарным диабетом.

Цветная капуста

Этот овощ хорошо усваивается и богат полезными веществами:

минеральные соли;

аминокислоты;

витамины группы В;

витамины С, РР, Н;

кальций, натрий, фосфор, железо, магний, калий;

фолиевая и пантотеновая кислоты.

Цветная капуста защищает от воспалений на коже, положительно влияет на общее состояние кожи головы и рост волос, снижает риск онкологических заболеваний. Этот полезный овощ нормализует артериальное давление и помогает бороться с головными болями. Капусту можно варить, тушить, запекать или готовить на пару — это полноценный вариант гарнира.

Фото: unsplash.com/@eprouzet

Июньская корзина продуктов также может включать в себя абрикосы, жимолость, смородину и чернику, баклажаны, кабачки, молодой картофель и сладкий перец.

На заметку: ранние сорта абрикосов начнут созревать к середине месяца. Ароматные плоды богаты калием, поэтому отлично поддерживают работу сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшают настроение.

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