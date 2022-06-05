Даже трудоголикам нужно иногда отключать голову и посвящать время себе.

Как понять, что вам пора в отпуск. Тест от «Чемпионата» проверит, насколько вы устали

Каждому человеку нужен отпуск, но разный, в зависимости от образа жизни и степени усталости. Кому-то достаточно пары часов для того, чтобы вновь почувствовать себя хорошо. А кому-то нужно несколько дней только для того, чтобы начать восстановление.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Чаще всего отпуск у людей, работающих в найме, назначается не по внутренним ритмам, а по особенностям рабочего места. Поэтому здесь много факторов, которые нужно учитывать. Отпуск также очень часто начинает наделяться избыточной важностью, что тоже добавляет стресса. Важно делать себе мини-отдых на выходных, чтобы иметь возможность восстанавливаться.

Сейчас уже начался долгожданный сезон летних отпусков. И многие уже наметили себе даты поездки, выбрали места отдыха и с нетерпением ждут путешествий. За это время нужно обязательно хорошенько восстановиться, чтобы с новыми силами приступить к рабочим обязанностям и домашним делам. А может быть, вы – трудоголик и для вас две недели безделья просто уму непостижимы? Пока вы решаете, к какой категории относитесь, предлагаем пройти наш лёгкий тест, который расскажет, насколько вы устали.

Поехали!

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