Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как понять, что вам пора в отпуск — тест

Как понять, что вам пора в отпуск. Тест от «Чемпионата» проверит, насколько вы устали
Виктор Обморнов Надежда Пожарова
,
Пора ли вам в отпуск?
Комментарии
Даже трудоголикам нужно иногда отключать голову и посвящать время себе.

Каждому человеку нужен отпуск, но разный, в зависимости от образа жизни и степени усталости. Кому-то достаточно пары часов для того, чтобы вновь почувствовать себя хорошо. А кому-то нужно несколько дней только для того, чтобы начать восстановление.

<a href="https://www.championat.com/authors/4421/1.html">Надежда Пожарова</a>
Надежда Пожарова
практический психолог, полевой терапевт

Чаще всего отпуск у людей, работающих в найме, назначается не по внутренним ритмам, а по особенностям рабочего места. Поэтому здесь много факторов, которые нужно учитывать. Отпуск также очень часто начинает наделяться избыточной важностью, что тоже добавляет стресса. Важно делать себе мини-отдых на выходных, чтобы иметь возможность восстанавливаться.

Куда съездить из Санкт-Петербурга на электричке? 3 идеи для активного отдыха Куда съездить из Санкт-Петербурга на электричке? 3 идеи для активного отдыха
3 интересных маршрута для автопутешествий по России 3 интересных маршрута для автопутешествий по России

Сейчас уже начался долгожданный сезон летних отпусков. И многие уже наметили себе даты поездки, выбрали места отдыха и с нетерпением ждут путешествий. За это время нужно обязательно хорошенько восстановиться, чтобы с новыми силами приступить к рабочим обязанностям и домашним делам. А может быть, вы – трудоголик и для вас две недели безделья просто уму непостижимы? Пока вы решаете, к какой категории относитесь, предлагаем пройти наш лёгкий тест, который расскажет, насколько вы устали.

Поехали!

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай худи или футболку от олимпийской чемпионки! Победителей объявим 13 июня.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
Что будет, если подтягиваться на турнике каждый день
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022