Зачем делать флюорографию и как часто нужно проходить обследование, рассказала врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Для чего делать флюорографию? Нужно ли делать её каждый год?

Что такое флюорография

Флюорографией называют один из видов рентгеновского исследования, который применяют для выявления заболеваний лёгких. Как и в случае с обычным рентгеном, при проведении флюорографии рентгеновские лучи проходят через тело пациента. Небольшое количество лучей задерживают рёбра и мышцы. Но сами лёгкие, которые представляют собой воздушные мешки, практически не поглощают рентгеновское излучение. Детекторы улавливают эту разницу, за счёт чего и получается изображение. Флюорография отличается от стандартного рентгена сравнительно низкой лучевой нагрузкой.

Фото: istockphoto.com

Зачем делают флюорографию

Такой рентген применяют для массового обследования бессимптомных пациентов на туберкулёз. Но на получаемом изображении можно заметить признаки и других заболеваний (пневмонии, фиброза, плеврита), а также участки воспаления, опухоли, инородные предметы.

Частота прохождения флюорографического исследования зависит от состояния здоровья и от того, где вы проживаете. Так, у людей, не получивших прививку от туберкулёза в детстве, лиц с хроническими заболеваниями и у проживающих в регионах, где заболеваемость туберкулёзом более 40 человек на 100 тыс. населения, риск заражения выше, чем у здоровых и привитых людей, проживающих в регионах, где туберкулёз встречается реже.

Как часто нужно делать флюорографию

Раз в два года

Раз в два года флюорографию проходят здоровые взрослые, проживающие в регионах, где заболеваемость туберкулёзом менее 40 случаев на 100 тыс. человек.

Фото: unsplash.com/@aleromophotography

Раз в год

Раз в год флюорографию нужно проходить:

взрослым (здоровым и с хроническими заболеваниями), проживающим в регионах, где заболеваемость более 40 случаев на 100 тыс. человек;

подросткам от 15 до 17 лет;

взрослым при наличии хронических заболеваний;

представителям спортивных, оздоровительных, социальных, образовательных организаций;

пациентам, получающим лучевую, кортикостероидную, иммуносупрессивную, цитостатическую терапию.

Фото: istockphoto.com

Два раза в год

Два раза в год флюорографию проходят:

пациенты с ВИЧ-инфекцией;

сотрудники роддомов;

пациенты, выздоровевшие от туберкулёза (первые три года с момента снятия с учёта);

лица, находящиеся в местах лишения свободы;

пациенты, находящиеся на диспансерном учёте в психиатрических и наркологических организациях.

У людей, контактировавших с больными туберкулёзом, а также тех, кто живёт с детьми, у которых положительная реакция на диаскинтест или пробу Манту, частота прохождения определяется в индивидуальном порядке.

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай худи или футболку от олимпийской чемпионки! Победителей объявим 13 июня.