5 важных вещей, которые нужно сделать перед отпуском

Эльвира Галимова основатель PR-бюро Done Media и образовательной платформы Done Media Kafedra Что нужно подготовить на работе и в личных делах, чтобы после отдыха войти в обычный режим без стресса?

Не оставляйте рабочие вопросы в подвешенном состоянии

Если у вас есть ряд нерешённых вопросов на работе, постарайтесь перед отпуском аккумулировать все силы и возможности, чтобы закрыть их. Не получается? Тогда заручитесь поддержкой коллег и попросите о помощи в ваше отсутствие.

Передайте коллеге рабочий вопрос, расскажите обо всех нюансах, чтобы не было ступора, а вам не начали обрывать рабочие чаты клиенты и партнёры. Кстати, не забудьте привезти из отпускной поездки какой-то памятный и приятный сувенир или вкусный сюрприз для коллеги, который вас поддержал.

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Не начинайте крупные проекты перед отпуском

Иногда в эйфории профессиональных вызовов можно забыться, начать действовать «здесь и сейчас», а впоследствии понять, что уже завтра у вас самолёт в другой город и успеть всё просто невозможно.

Постарайтесь отложить реализацию нового проекта на рабочий период. Здесь очень актуальна истина: «Не начинай то, чего не можешь закончить». Конечно, бывают разные ситуации: форс-мажоры и вызывающе перспективные предложения, от которых нельзя отказаться. И всё-таки делайте всё возможное, чтобы не начинать новые проекты за несколько дней до отпуска.

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Предупредите всех о том, что вы будете отсутствовать

Настройте в электронной почте автоматический ответ, что вас не будет в конкретные числа. Укажите в письме, к кому из коллег можно обратиться по срочным вопросам в ваше отсутствие. Также сделайте рассылку по клиентам и партнёрам, чтобы они были в курсе, не потеряли вас из виду, не начали паниковать.

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Наведите порядок дома

Если после отпуска вас встретит гора немытой посуды и клубки пыли в углах — это точно не поднимет настроение, а послевкусие от отдыха будет испорченным. Постарайтесь выкроить немного свободного времени на элементарную уборку, чтобы вернуться домой с удовольствием.

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Уборку можно сделать самостоятельно или пригласить клининговую компанию. Иногда это проще, а ещё экономит время на другие более срочные и приоритетные дела, которые так важно успеть сделать перед отпуском.

Решите срочные бытовые вопросы

Неоплаченные счета, оставленные в химчистке вещи, товары, срок хранения которых истекает в пункте выдачи… Все эти и многие другие житейские дела нужно решить до отпуска, чтобы не переживать за них и не «дёргаться».

Также будьте внимательны, если вы автолюбитель. Паркуйте автомобиль в разрешённом месте, чтобы его не эвакуировали. Ведь за нарушение правил парковки придётся не только внести фиксированный штраф, но и оплатить услуги эвакуатора, а также время, которое автомобиль провёл на штрафной стоянке.