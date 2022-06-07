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Чем заменить авокадо по свойствам, кбжу и цене

Чем заменить авокадо: 5 альтернатив от нутрициолога
Ната Гончар
Чем заменить в питании авокадо
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Если вам не по вкусу маслянистый фрукт, получить питательные вещества можно и из других продуктов.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Какими продуктами можно заменить авокадо?

Авокадо — вкусный фрукт с уникальным составом. Мякоть плода богата ненасыщенными жирными кислотами, питательными веществами, важными витаминами и минералами. Авокадо популярный, но не единственный суперфуд.

Этот фрукт — настоящий рекордсмен по количеству полезных веществ. В нём содержатся:

  • ненасыщенные жирные кислоты;
  • витамины группы В, а также А, С, Е, К;
  • минеральные вещества и клетчатка;
  • антиоксиданты (в частности лютеин);
  • бета-ситостерин.

Фото: istockphoto.com

Богатый состав авокадо положительно влияет на организм:

  • очищает пищеварительную систему от токсинов и снижает уровень холестерина;
  • ускоряет метаболизм и способствует похудению;
  • повышает иммунитет;
  • защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний;
  • поддерживает деятельность нервной системы — снижает раздражительность и нервозность, повышает стрессоустойчивость, борется с бессонницей и нормализует сон.

Чем заменить авокадо, чтобы получать ценные витамины и питательные вещества? Схожий состав имеют и другие, не менее вкусные продукты, которые есть практически в любом магазине.

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Тыквенные семечки

У обыкновенных тыквенных семечек богатый состав:

  • витамин Е;
  • калий;
  • растительные жиры;
  • жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты;
  • фитостерол.

Фото: istockphoto.com

В 100 г семечек содержится:

  • 170% суточной нормы минеральных солей;
  • 145% магния и фосфора;
  • 24 г растительного белка.

Тыквенные семечки содержат много аминокислот, в том числе тирозин, триптофан и лизин, которые улучшают настроение и умственную работоспособность, поддерживают нормальный уровень серотонина. Максимальную пользу принесут именно сырые семечки.

Нут

Это натуральный источник клетчатки и растительного белка. В нуте содержатся никотиновая и аскорбиновая кислоты, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Особую ценность турецкому гороху придают витамины группы В, а также А, К и Е.

Нут обладает целебными свойствами:

  • укрепляет иммунную систему;
  • стабилизирует обмен веществ;
  • нормализует уровень холестерина.

Фото: unsplash.com/@nicubarbaros

Нут, как и авокадо, помогает бороться с лишним весом благодаря незаменимым аминокислотам в составе — они улучшают обмен веществ.

Семена чиа

Это источник Омега-3 и растительного жира, витаминов и питательных веществ. Суперфуд содержит кальций, магний, витамины А, С, Е, В1, В2, РР. Такой состав семян благотворно влияет на состояние организма:

  • помогает бороться с ожирением;
  • сокращает риск диабета;
  • защищает от развития болезней сердца и сосудов;
  • улучшает цвет лица и повышает уровень энергии;
  • стабилизирует работу пищеварительной системы.

Фото: istockphoto.com

Готовьте чиа-пудинг или добавляйте семена в каши и десерты, чтобы получить максимум пользы от продукта.

Пекан

Этот орех содержит больше антиоксидантов, чем любые другие. В составе есть витамины группы В, А, С, Е, железо, цинк, медь, марганец, много магния, кальция и фосфора.

Растительный белок и жиры делают пекан отличным перекусом для тех, кто борется с лишним весом, ведёт здоровый образ жизни или активно занимается спортом.

Фото: istockphoto.com

Пекан впечатляет полезными и лечебными свойствами:

  • восстанавливает микрофлору желудка и улучшает пищеварение;
  • поддерживает работу нервной системы благодаря высокому содержанию витаминов группы В;
  • укрепляет иммунитет;
  • способствует образованию новых клеток и замедляет процессы старения за счёт витамина Е;
  • помогает бороться с усталостью и апатией;
  • укрепляет зубную эмаль, улучшает состояние зубной и костной тканей.

Маслá: оливковое, кокосовое, тыквенное, конопляное, льняное

Растительные маслá обладают высокими антиоксидантными свойствами, активизируют синтез белков, нормализуют уровень холестерина и активно участвуют в регуляции жирового обмена. Регулярное употребление натуральных растительных масел сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, сахарного диабета.

Оливковое масло не только дополняет блюда приятным вкусом, но и наделяет их витаминами и микроэлементами:

  • витаминами А, Е, D, К;
  • кальцием;
  • антиоксидантами;
  • Омегой-3;
  • фитостеролами и полифенолами.

Оливковое масло помогает нормализовать уровень артериального давления, снижает количество «вредного» холестерина, улучшает работу мозга и память.

Фото: istockphoto.com

Натуральное кокосовое масло повышает иммунитет, нормализует уровень сахара в крови и помогает иммунитету бороться с воспалениями в организме.

Тыквенное масло богато эфирными маслами, пектинами и флавоноидами. Эти вещества восстанавливают стенки сосудов и борются с вредным воздействием на кровеносную систему свободных радикалов. В тыквенном масле много цинка — даже больше, чем в морепродуктах. Он поддерживает иммунитет и нервную систему, стимулирует половую функцию у мужчин. Также тыквенное масло улучшает обмен веществ и способствует похудению.

В льняном масле содержится особая альфа-липоевая кислота, которая нормализует работу печени, способствует снижению уровня сахара в крови. Поэтому его рекомендуют людям с сахарным диабетом. Витаминный состав масла улучшает состояние кожи, волос, ногтей, ускоряет обмен веществ и замедляет процессы старения, укрепляет костную ткань. Одна чайная ложка льняного масла содержит суточную норму Омега-3 жирных кислот.

Фото: istockphoto.com

Масло конопли содержит витамины, фитостеролы, каротин и целый комплекс кислот: пальмитиновую, олеиновую, стеариновую, линолевую. Это идеальный продукт для профилактики инсульта, инфаркта, бронхита. Масло конопли стимулирует функции кровяных клеток благодаря высокому содержанию цинка, железа и хлорофилла. Конопляное масло — отличный источник растительных жиров для тех, кто борется с лишним весом: оно улучшает обмен веществ и ускоряет метаболизм.

Полноценное питание — основа крепкого здоровья и долголетия. Составьте разнообразный рацион, используя растительные источники полезных жиров и витаминов. Соблюдайте правило ротации: используйте один и тот же продукт не чаще одного раза в два дня. Чередуйте авокадо и маслá, экспериментируйте на кухне с нутом и семенами. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы.

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