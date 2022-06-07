Чем заменить авокадо: 5 альтернатив от нутрициолога

Какими продуктами можно заменить авокадо?
Авокадо — вкусный фрукт с уникальным составом. Мякоть плода богата ненасыщенными жирными кислотами, питательными веществами, важными витаминами и минералами. Авокадо популярный, но не единственный суперфуд.
Этот фрукт — настоящий рекордсмен по количеству полезных веществ. В нём содержатся:
- ненасыщенные жирные кислоты;
- витамины группы В, а также А, С, Е, К;
- минеральные вещества и клетчатка;
- антиоксиданты (в частности лютеин);
- бета-ситостерин.
Фото: istockphoto.com
Богатый состав авокадо положительно влияет на организм:
- очищает пищеварительную систему от токсинов и снижает уровень холестерина;
- ускоряет метаболизм и способствует похудению;
- повышает иммунитет;
- защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- поддерживает деятельность нервной системы — снижает раздражительность и нервозность, повышает стрессоустойчивость, борется с бессонницей и нормализует сон.
Чем заменить авокадо, чтобы получать ценные витамины и питательные вещества? Схожий состав имеют и другие, не менее вкусные продукты, которые есть практически в любом магазине.
Тыквенные семечки
У обыкновенных тыквенных семечек богатый состав:
- витамин Е;
- калий;
- растительные жиры;
- жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты;
- фитостерол.
Фото: istockphoto.com
В 100 г семечек содержится:
- 170% суточной нормы минеральных солей;
- 145% магния и фосфора;
- 24 г растительного белка.
Тыквенные семечки содержат много аминокислот, в том числе тирозин, триптофан и лизин, которые улучшают настроение и умственную работоспособность, поддерживают нормальный уровень серотонина. Максимальную пользу принесут именно сырые семечки.
Нут
Это натуральный источник клетчатки и растительного белка. В нуте содержатся никотиновая и аскорбиновая кислоты, Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты. Особую ценность турецкому гороху придают витамины группы В, а также А, К и Е.
Нут обладает целебными свойствами:
- укрепляет иммунную систему;
- стабилизирует обмен веществ;
- нормализует уровень холестерина.
Фото: unsplash.com/@nicubarbaros
Нут, как и авокадо, помогает бороться с лишним весом благодаря незаменимым аминокислотам в составе — они улучшают обмен веществ.
Семена чиа
Это источник Омега-3 и растительного жира, витаминов и питательных веществ. Суперфуд содержит кальций, магний, витамины А, С, Е, В1, В2, РР. Такой состав семян благотворно влияет на состояние организма:
- помогает бороться с ожирением;
- сокращает риск диабета;
- защищает от развития болезней сердца и сосудов;
- улучшает цвет лица и повышает уровень энергии;
- стабилизирует работу пищеварительной системы.
Фото: istockphoto.com
Готовьте чиа-пудинг или добавляйте семена в каши и десерты, чтобы получить максимум пользы от продукта.
Пекан
Этот орех содержит больше антиоксидантов, чем любые другие. В составе есть витамины группы В, А, С, Е, железо, цинк, медь, марганец, много магния, кальция и фосфора.
Растительный белок и жиры делают пекан отличным перекусом для тех, кто борется с лишним весом, ведёт здоровый образ жизни или активно занимается спортом.
Фото: istockphoto.com
Пекан впечатляет полезными и лечебными свойствами:
- восстанавливает микрофлору желудка и улучшает пищеварение;
- поддерживает работу нервной системы благодаря высокому содержанию витаминов группы В;
- укрепляет иммунитет;
- способствует образованию новых клеток и замедляет процессы старения за счёт витамина Е;
- помогает бороться с усталостью и апатией;
- укрепляет зубную эмаль, улучшает состояние зубной и костной тканей.
Маслá: оливковое, кокосовое, тыквенное, конопляное, льняное
Растительные маслá обладают высокими антиоксидантными свойствами, активизируют синтез белков, нормализуют уровень холестерина и активно участвуют в регуляции жирового обмена. Регулярное употребление натуральных растительных масел сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, сахарного диабета.
Оливковое масло не только дополняет блюда приятным вкусом, но и наделяет их витаминами и микроэлементами:
- витаминами А, Е, D, К;
- кальцием;
- антиоксидантами;
- Омегой-3;
- фитостеролами и полифенолами.
Оливковое масло помогает нормализовать уровень артериального давления, снижает количество «вредного» холестерина, улучшает работу мозга и память.
Фото: istockphoto.com
Натуральное кокосовое масло повышает иммунитет, нормализует уровень сахара в крови и помогает иммунитету бороться с воспалениями в организме.
Тыквенное масло богато эфирными маслами, пектинами и флавоноидами. Эти вещества восстанавливают стенки сосудов и борются с вредным воздействием на кровеносную систему свободных радикалов. В тыквенном масле много цинка — даже больше, чем в морепродуктах. Он поддерживает иммунитет и нервную систему, стимулирует половую функцию у мужчин. Также тыквенное масло улучшает обмен веществ и способствует похудению.
В льняном масле содержится особая альфа-липоевая кислота, которая нормализует работу печени, способствует снижению уровня сахара в крови. Поэтому его рекомендуют людям с сахарным диабетом. Витаминный состав масла улучшает состояние кожи, волос, ногтей, ускоряет обмен веществ и замедляет процессы старения, укрепляет костную ткань. Одна чайная ложка льняного масла содержит суточную норму Омега-3 жирных кислот.
Фото: istockphoto.com
Масло конопли содержит витамины, фитостеролы, каротин и целый комплекс кислот: пальмитиновую, олеиновую, стеариновую, линолевую. Это идеальный продукт для профилактики инсульта, инфаркта, бронхита. Масло конопли стимулирует функции кровяных клеток благодаря высокому содержанию цинка, железа и хлорофилла. Конопляное масло — отличный источник растительных жиров для тех, кто борется с лишним весом: оно улучшает обмен веществ и ускоряет метаболизм.
Полноценное питание — основа крепкого здоровья и долголетия. Составьте разнообразный рацион, используя растительные источники полезных жиров и витаминов. Соблюдайте правило ротации: используйте один и тот же продукт не чаще одного раза в два дня. Чередуйте авокадо и маслá, экспериментируйте на кухне с нутом и семенами. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы.
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