5 нужных навыков, которые вы прокачаете в играх. Эффект может быть сильнее, чем от лекции

Как тренировать ум – понятно. Достаточно больше читать, дружить с цифрами. А вот как освоить новые навыки и умения? В этом поможет тематический квест – реальный или виртуальный. Эффект от игрового обучения гораздо выше, чем от лекции. И вот почему.

Что такое квест

Квест (англ. quest) – приключенческая игра. Действия могут происходить как в виртуальном, так и в реальном мире. Благодаря ярким впечатлениям и перевоплощению в героя можно научиться навыкам от знаний алфавита до техники безопасности.

Максимальное реалистичное погружение в процесс помогает быстрее изучать и запоминать новую информацию, а также применять знания сразу на практике. Среди них:

правила техники безопасности;

навыки ораторского искусства;

правила решений уравнений;

изучение русских народных сказок для детей-билингвов;

коммуникативные навыки в семье;

обучение детей основам финансовой грамотности;

правила поведения в конфликтной ситуации.

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5 навыков, которые прокачивают квесты

Вероника Тюрина психолог-консультант, член международной организации IPACT, коуч, энерготерапевт, мак-терапевт Рассказывает, какие навыки можно прокачать на квестах.

Концентрация внимания. Упражнения, которые даются в квесте, активируют нейронные связи между отдельными зонами мозга, что способствует наработке навыка концентрировать своё внимание на нужном предмете или действии. В виртуальном квесте могут использовать различные изображения, подаваемые с разной скоростью и в разных цветовых вариациях. Человек учится замечать отдельные детали изображения, сравнивать их, находить отличия и т.д.

Стратегическое планирование. Например, в знакомой многим игре «Ферма» пользователь должен верно спланировать каждый свой шаг, чтобы в итоге прийти к нужному результату. Как правило, упражнения в игровой форме выполнять проще.

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Быстрота реакции в принятии решений. Есть специальные тренажёры, которые имитируют, например, управление крупной компанией. Игрок тренируется в руководящей должности и заодно разбирается, какими для этого качествами нужно обладать.

Командная работа. Симуляторы коллективной работы формируют ощущение сопричастности к процессу и команде. Особенно эффективны с психологической точки зрения тренинги и тесты в рамках квеста – виртуального или реального, не важно. Так участники игры учатся доверять и делегировать.

Навык наблюдателя. С помощью квеста можно натренировать способность воспринимать иную точку зрения, научиться смотреть на проблему со стороны, быстрее находить новые нестандартные решения.