Как спастись от жары: 4 совета, чтобы не перегреться

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Конечно, существуют банальные истины: не выходить из дома в пик жары (с 11:00 до 16:00-17:00), пить больше воды, принимать душ комнатной температуры. Но если на улицу выйти всё-таки нужно?

Выбрать правильную одежду

Из натуральных тканей (хлопок, лён, ситец, штапель, шёлк, шифон), тонких и летящих. Также важно, чтобы одежда не была обтягивающей, перетягивающей, тормозящей кровообращение. Оставьте открытыми запястья, щиколотки, шею, но постарайтесь закрыть плечи, ягодицы, спину. Эти участки быстрее других нагреваются и обгорают. В эту же категорию следует отнести и нос. Тут поможет кепка или шляпа с широкими полями. Выбирайте светлые тона — тёмные притягивают солнечные лучи.

Фото: unsplash.com/@tamarabellis

Скорректировать питание

Летом организм перестраивается, и в первую очередь щитовидная железа. Именно она принимает на себя удар перехода из сезона в сезон. Поэтому важно облегчить рацион, снизить иммунную нагрузку.

Фото: unsplash.com/@vklee

Рекомендую отказаться от всех аллергенов, включите в меню больше свежих сезонных овощей, минимизируйте термическую обработку. Важно не забывать про жиры (семена, орехи, масла), но и не налегать на фрукты (чтобы избежать скачков инсулина).

Отказаться от алкоголя

В жару очень не рекомендуется употребление алкоголя. Причём слабоалкогольные прохладительные напитки могут быть намного опаснее, чем крепкие. Например, 50 г водки помогут справиться с обгоранием кожных покровов (стабилизируя внешнюю и внутреннюю температуру тела), а вот системное употребление пива и тоников на пользу не пойдёт.

Фото: istockphoto.com

Пить минеральную воду

Нужно много пить, но есть одно но. Во время активного потоотделения мы теряем не только жидкость, но и электролиты. Чтобы восполнить их и не допустить обезвоживания и вымывания микроэлементов, можно пропить курс столовых минеральных вод или и вовсе включить их в ежедневный питьевой режим.

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