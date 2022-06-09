Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как пережить жару — 4 совета врача, как вести себя в жаркую погоду

Как спастись от жары: 4 совета, чтобы не перегреться
Ирина Юзуп
Как спастись от жары: 4 совета от врача
Комментарии
В некоторых случаях помочь может даже водка.
<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Конечно, существуют банальные истины: не выходить из дома в пик жары (с 11:00 до 16:00-17:00), пить больше воды, принимать душ комнатной температуры. Но если на улицу выйти всё-таки нужно?

Сколько и как нужно плавать, чтобы похудеть. Отвечает тренер Сколько и как нужно плавать, чтобы похудеть. Отвечает тренер
Можно ли лечить больное горло мороженым? Рассказывает врач Можно ли лечить больное горло мороженым? Рассказывает врач

Выбрать правильную одежду

Из натуральных тканей (хлопок, лён, ситец, штапель, шёлк, шифон), тонких и летящих. Также важно, чтобы одежда не была обтягивающей, перетягивающей, тормозящей кровообращение. Оставьте открытыми запястья, щиколотки, шею, но постарайтесь закрыть плечи, ягодицы, спину. Эти участки быстрее других нагреваются и обгорают. В эту же категорию следует отнести и нос. Тут поможет кепка или шляпа с широкими полями. Выбирайте светлые тона — тёмные притягивают солнечные лучи.

Фото: unsplash.com/@tamarabellis

Скорректировать питание

Летом организм перестраивается, и в первую очередь щитовидная железа. Именно она принимает на себя удар перехода из сезона в сезон. Поэтому важно облегчить рацион, снизить иммунную нагрузку.

Фото: unsplash.com/@vklee

Рекомендую отказаться от всех аллергенов, включите в меню больше свежих сезонных овощей, минимизируйте термическую обработку. Важно не забывать про жиры (семена, орехи, масла), но и не налегать на фрукты (чтобы избежать скачков инсулина).

Отказаться от алкоголя

В жару очень не рекомендуется употребление алкоголя. Причём слабоалкогольные прохладительные напитки могут быть намного опаснее, чем крепкие. Например, 50 г водки помогут справиться с обгоранием кожных покровов (стабилизируя внешнюю и внутреннюю температуру тела), а вот системное употребление пива и тоников на пользу не пойдёт.

Фото: istockphoto.com

Пить минеральную воду

Нужно много пить, но есть одно но. Во время активного потоотделения мы теряем не только жидкость, но и электролиты. Чтобы восполнить их и не допустить обезвоживания и вымывания микроэлементов, можно пропить курс столовых минеральных вод или и вовсе включить их в ежедневный питьевой режим.

Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Нутрициолог назвала фрукты и овощи, которые стоит покупать в июне Нутрициолог назвала фрукты и овощи, которые стоит покупать в июне

В телеграм-канале Lifestyle проходит розыгрыш — переходи по ссылке и выигрывай худи или футболку от олимпийской чемпионки! Победителей объявим 13 июня.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Можно ли лечиться водкой? 6 случаев, когда алкоголь оправдан
Как убрать пивной живот с помощью одного упражнения
Как убрать пивной живот с помощью одного упражнения
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022