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Китайские учёные создали умную подушку
Китайские учёные создали умную подушку
Она поможет выявлять проблемы со сном.
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Исследователи из Пекинского института наноэнергетики и наносистем <a href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c03056">разработали</a> прототип умной подушки, которой не нужен источник питания. <br/> Благодаря трибоэлектрическому генератору устройство вырабатывают энергию самостоятельно.
Исследователи из Пекинского института наноэнергетики и наносистем разработали прототип умной подушки, которой не нужен источник питания.
Благодаря трибоэлектрическому генератору устройство вырабатывают энергию самостоятельно.
Обычно такие устройства требуют подзарядки или подключения к электросети. Но новинка из Китая делает всё сама.
Обычно такие устройства требуют подзарядки или подключения к электросети. Но новинка из Китая делает всё сама.
Такая подушка помогает определять положение головы и её движения — соответственно, следить за глубиной и качеством сна. <br/> А если человек оказывается слишком близко к краю и рискует упасть, подушка сообщит об этом с помощью сигнала.
Такая подушка помогает определять положение головы и её движения — соответственно, следить за глубиной и качеством сна.
А если человек оказывается слишком близко к краю и рискует упасть, подушка сообщит об этом с помощью сигнала.
Китайские учёные создали умную подушку, которая следит за сном
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