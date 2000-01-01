Китайские учёные создали умную подушку
Она поможет выявлять проблемы со сном.
Исследователи из Пекинского института наноэнергетики и наносистем разработали прототип умной подушки, которой не нужен источник питания.
Благодаря трибоэлектрическому генератору устройство вырабатывают энергию самостоятельно.
Благодаря трибоэлектрическому генератору устройство вырабатывают энергию самостоятельно.
Обычно такие устройства требуют подзарядки или подключения к электросети. Но новинка из Китая делает всё сама.
Такая подушка помогает определять положение головы и её движения — соответственно, следить за глубиной и качеством сна.
А если человек оказывается слишком близко к краю и рискует упасть, подушка сообщит об этом с помощью сигнала.
А если человек оказывается слишком близко к краю и рискует упасть, подушка сообщит об этом с помощью сигнала.
Китайские учёные создали умную подушку, которая следит за сном
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