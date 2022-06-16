5 киногероев, с которых стоит брать пример. Среди них не только положительные

Хочется быть на волне успеха и купаться в лучах славы? Но всегда находятся сотни отговорок отложить дело на завтра? Или же вы настолько сомневаетесь в себе, что опускаются руки при виде даже простой рабочей задачи?

Нет, вы не неудачник. Просто недостаточно мотивированы и контрпродуктивно используете свои силы и время. Но есть хорошая новость. Всему этому можно научиться, особенно если в очередной раз пересмотреть культовые фильмы и сериалы.

Павел Раков психолог, коуч, создатель тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» Обратите внимание на пять киногероев, с которых стоит взять пример. В их числе и женщины, и мужчины, а также парочка не очень положительных персонажей. Но всех их объединяет упорство в достижении поставленных целей, вера в себя и свою идею, эффективная работа и никуда не исчезающая мотивация.



Пожалуй, стоит взять на вооружение некоторые их методы решения проблем и влияния на людей.

Кевин Ломакс, «Адвокат дьявола» (1997)

Первый в нашем списке — молодой и амбициозный адвокат Кевин Ломакс, роль которого исполнил Киану Ривз. Его фишка в том, что за Кевином закрепилась слава специалиста, который не проиграл ни одного дела. Этим он завоевал внимание самого Люцифера, прячущегося под простенькой личиной Джона Милтона. Отец зла приглашает адвоката на работу в свою компанию, с чего и начинается история его карьерного взлёта.

Что помогает Кевину достичь успеха? Его амбиции, уверенность, скрупулёзный подход к каждому клиенту и точная оценка психологических особенностей людей. Плюсы Ломакса — харизма и обаяние, упорная работа и умение быстро оценивать всплывающие в ходе суда подробности. Однако в финале Кевин мог бы поступить как обычно, но в итоге включает ранее дремавшее качество — совесть. Причём Ломакс полностью осознаёт последствия своих решений как для себя, так и для своей семьи. Отличная мотивация для многих людей.

Фото: Кадр из фильма «Адвокат дьявола»

Морфеус, трилогия «Матрица» (1999-2003)

Нет, мы не берём Морфеуса из четвёртой части «Воскрешение». Нас больше интересует тот самый гуру из классической трилогии Вачовски. Именно он и стал движущей силой всех фильмов, шаг за шагом ведя Избранного к конечной цели. Ведь уж кто-кто, а Морфеус умеет уговаривать. Вспомните, как спокойно он предложил Нео две таблетки. Даже очки не дрогнули! Ведь Морфеус знал: Томас Андерсон сделает верный выбор.

Фото: Кадр из фильма «Матрица»

На самом деле Морфеус, если присмотреться к нему более внимательно, поражает больше, чем Избранный. Учитель Нео — настоящий лидер, сильный и непоколебимый. Но при этом он умеет так замотивировать свою команду, что она готова идти куда сказано и не задавать вопросов. И неважно, что там поджидают трудности, злобные машины и агент Смит.

При этом Морфеус всегда раскрывает карты в нужное время и даёт всем полную свободу выбора. Да, гуру до появления Нео часто ошибался, выбирая не тех Избранных, но при этом ни на йоту не отступал от выбранного пути. Вера в себя и своих людей — берите на заметку это ценное качество.

Сэмуайз Гэмджи, трилогия «Властелин колец» (2001-2003)

Одни считают главным героем «Властелина колец» Фродо Бэггинса, другие Арагорна, третьи — Гэндальфа Белого. Но на самом деле величайший персонаж всей кинотрилогии — это Сэмуайз Гэмджи, он же просто Сэм. Верный слуга Фродо и очень скромный хоббит. Именно он весь путь прикрывал спину своего господина, оберегал его, понимая всю тяжесть, что взвалил на себя молодой Бэггинс. Именно Сэм был хранителем съестных запасов и стражем безопасности. Именно этот хоббит помог Фродо в финале сделать верный выбор — расстаться с кольцом всевластия и не стать чудовищем.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»

Главной мотивацией Сэма были непоколебимая вера в своего господина и дружба. Они-то и помогли хоббиту преодолеть все сложности и перипетии похода, растянувшегося более чем на полгода. А если бы Фродо более внимательно слушал опытного Сэма, обладающего потрясающей интуицией, то уж точно не попался бы в лапы паучихи Шелоб. И, разумеется, сэкономил бы время в пути, отвергнув вариант Голлума идти через Мёртвые топи. Всем бы таких верных и мудрых друзей, как Сэм.

Сара Коннор, «Терминатор» (1984) и «Терминатор 2: Судный день» (1991)

Ах, если бы искусственный интеллект Скайнет знал Сару Коннор (не путайте с немецкой певицей — полной тёзкой!), он бы точно создал терминатора в образе этой великолепной женщины. Эта героиня полна сил, жизни и веры в то, что апокалипсис всегда можно отодвинуть, даже если он предсказан с точностью до часа. Правда, рациональная девушка сначала должна увидеть своими глазами терминатора и его мощь, чтобы ввязаться в войну людей и машин. Но если она поверила, то пойдёт до конца.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»

Сара Коннор — также пример мудрой и всепрощающей матери, которая любой ценой защитит своего ребёнка. Она не сюсюкается с Джоном, хотя и опасается его дружбы с перепрограммированным терминатором Т-800. Тем не менее Сара понимает, что эта машина всерьёз заботится о её сыне, словно настоящий отец. И женщина временно отступает в битве за внимание и любовь Джона. Мама, которая даёт свободу выбора, но всегда стоит на страже интересов своего ребёнка и готова помочь по первому зову – чем не пример для подражания?

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Дейенерис Таргариен, сериал «Игра престолов» (2011-2019)

Да, матери драконов не очень-то везло с мужчинами. Зато в её характере изначально читалась настоящая стальная целеустремлённость. Сначала она боролась за свою личную свободу, потом за жизнь мужа и свою собственную, далее — за жизнь драконов, а в финале — за Железный трон. Вся жизнь Дэни — одна сплошная битва, в которой её бросали, предавали и обманывали самые близкие и проверенные люди.

Все, кого она когда-либо любила, либо покинули её (по своей воле или нет), либо предали, либо обманули. Она была чиста сердцем, но изо дня в день ей приходилось бороться за жизнь, власть и влияние, либо за свободу других людей, либо с предрассудками. Причём время, затраченное на достижение цели, для кхалиси не так уж и важно. Тихие и регулярные шаги — вот что приносит плоды.

Фото: Кадр из фильма «Игра престолов»

Кто сказал, что женщины не умеют управлять боеспособной армией? Пример матери драконов опровергает все мифы в этой области. Она даже умудрилась временно покончить с рабством в целом крае, где это было основой культуры.

Дейенерис — настоящая королева, за которой шли по зову сердца, а не ради денег, выгоды или славы. Она могла бы долго править Вестеросом, если бы не предательство самого близкого человека. Но целеустремлённости последней леди из рода Таргариен, её продуктивности и терпению можно только позавидовать.