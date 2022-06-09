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4 необычных аутентичных места Крыма, которые обязательно стоит посетить

4 необычных места для отдыха в Крыму, о которых вы никогда не слышали
Алия Нургалеева Сергей Петров
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4 необычных места для отдыха в Крыму
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Можно поселиться на винодельне или побывать в настоящей крымской Исландии.

Крым — одно из самых популярных направлений среди туристов. Полуостров богат историческими и природными достопримечательностями. Можно насладиться живописными красотами, обучиться навыкам верховой езды или взять лекцию у местного сомелье. Рассказываем, что посмотреть и куда сходить.

<a href="https://www.championat.com/authors/5867/1.html">Сергей Петров</a>
Сергей Петров
серийный предприниматель из Москвы, сооснователь глэмпинга «Под небом»

Рассказывает о крутых локациях Крыма.

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Глэмпинг «Мангуп» на винодельне

Единственный в Крыму глэмпинг «всё включено», расположенный на винодельне, которую окутывают 27 га живописных виноградников.

Глэмпинг предоставляет гостям комфортабельные сафари-тенты, оборудованные всеми удобствами городской жизни, из которых можно насладиться панорамой горной долины Баба-Даг. А также трёхразовое питание по принципу a la carte в ресторане с авторской кухней от шеф-повара из Москвы. На территории глэмпинга расположен большой йога-спот для медитаций, который находится в уединённом месте между диким можжевеловым лесом и ухоженными виноградниками.

Для энофилов (любителей и знатоков вина) глэмпинг выделяет день для дегустации, а начинающие винолюбы могут взять лекцию у местного сомелье. Рядом с глэмпингом можно освоить трекинг по Большой Севастопольской тропе и при желании посетить средневековый город-крепость Мангуп-Кале.

Фото: mangupglamping.ru

Крымская Исландия

Бугаз — небольшая бухта неподалёку от посёлка Солнечная Долина, который известен пейзажами мрачных скал и обрывов, схожих с ландшафтами Исландии. Живописные красоты, созданные природой, пользуются популярностью у известных фотографов и блогеров. Бухта находится между мысами Толстый и Меганом. Если вы находитесь в поиске уединённого отдыха с видом на бескрайнее море — это идеальное место. На территории базы отдыха можно снять домик в аренду.

Море на этом участке побережья считается чистейшим в Крыму. Рядом находится дикий пляж, который уникален большими природными плитами, а местный подводный мир порадует рыбками и моллюсками, обитающими близ скал.

Фото: drive2.ru

Подводный музей «Аллея вождей» у мыса Тарханкут

Подводный музей находится в акватории Чёрного моря. Он расположен в 100 м от берега, на глубине около 10-12 м. Достопримечательность уже давно привлекает дайверов со всего мира. Здесь вас ждут скульптурные композиции и копии известных архитектурных сооружений. Перед погружением проводится детальный брифинг и тренировка на берегу и в воде.

Фото: krym4you.com

Эко-кемпинг в Байдарской долине

Кемпинг Go cool! находится вдали от шума цивилизации близ ущелья села Узунджа.

Для гостей кемпинг предоставляет уютные сферические шатры с удобными кроватями и обогревателями, которые позволят полноценно погрузиться в комфортный формат отдыха в горах.

Фото: vk.com/gocool_camp

Одна из особенностей этого кемпинга — профессиональные занятия йогой с высококвалифицированными преподавателями. Они делятся своими знаниями с гостями этого места на лоне природы. В то же время любители активного отдыха могут обучиться верховой езде и насладиться походом по горной тропе «Крымская Швейцария», где расположено Чернореченское водохранилище и начинается Большой Крымский каньон.

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