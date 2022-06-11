Если не принять меры, к постоянному голоду прибавятся лишний вес и проблемы со здоровьем.

Почему постоянно хочется есть даже после еды. 6 причин, которые нельзя игнорировать

Что делать, если постоянно хочется есть? Почему так происходит?



Разбираемся вместе с диетологом.

Если после приёма пищи вас буквально преследуют мысли о еде, причины могут быть серьёзнее, чем банальная прожорливость. Постоянное желание что-нибудь пожевать может быть сигналом проблем со здоровьем. Что вызывает чрезмерный аппетит?

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Голод и аппетит регулирует скоординированная работа нервной, эндокринной и пищеварительной систем.

Чрезмерное чувство голода называется полифагией и может быть вызвано рядом причин. Рассмотрим некоторые из них.

Краш-диеты

Это диеты, нацеленные на быструю потерю веса с большим ограничением калорийности — не более 700-800 ккал в сутки. Постоянное чувство голода в таком случае преследует по понятной причине — ограничение рациона. Обычно к таким методам прибегают те, кому нужно похудеть за рекордно короткие сроки. Но долго придерживаться краш-диеты нельзя. Это приведёт к серьёзным последствиям — нарушению обмена веществ, потере мышечной ткани, ослаблению иммунитета, ухудшению внешнего вида.

Фото: istockphoto.com

Недосып

Ирина: Те, кто плохо спит, часто склонны к перееданию. Недостаток сна влияет на гормоны, которые управляют голодом и насыщением, — грелин и лептин. Грелин — «гормон голода», сигнализирует мозгу, что пришло время есть. Когда вы лишены сна, организм вырабатывает больше этого гормона. Лептин сигнализирует мозгу, что вы сыты. Когда человек хронически не высыпается, уровень лептина падает. А это сигнал для мозга увеличить чувство голода, чтобы получить больше энергии.

Дефицит важных веществ

Постоянная тяга к перееданию может сигнализировать о недостатке витаминов и минералов. Без важных веществ организм работает в аварийном режиме, и приступы голода лишь говорят о его попытке восстановиться.

Фото: istockphoto.com

Ожирение

Ирина: Жировая ткань — это эндокринный орган, который вырабатывает вещества, влияющие на чувствительность тканей к инсулину. То есть жир играет ключевую роль в развитии инсулинорезистентности и сахарного диабета II типа, которые при прогрессировании ухудшают друг друга. При инсулинорезистентности клетки не получают питания, так как не чувствуют инсулин — глюкоза в клетки попадает всё хуже — «топлива» нет. Сытость приходит с запозданием, вот и появляется навязчивое чувство голода.

Гормональный дисбаланс

Повышенный аппетит может быть связан с предменструальным синдромом (ПМС). В этот период, как правило, снижается гормональный фон. Тут и отёки, и перепады настроения, и даже агрессия (тяжёлая форма предменструального синдрома). На фоне этого появляется тяга к углеводам (сладости, булочки), поскольку они высвобождают гормоны радости.

Фото: istockphoto.com

Расстройство пищевого поведения

Булимия может привести к неконтролируемому аппетиту после эпизода стресса. Это серьёзное расстройство психики, которое нуждается в специализированной лечебной помощи.

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