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Как сохранить физическую форму без тренировок

Что делать, чтобы не потерять физическую форму без тренировок
Алексей Кочкин
Что делать, чтобы не потерять форму без тренировок
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Многое зависит от вашей подготовки.

Интенсивная тренировка сжигает около 500 ккал. За четыре-пять занятий мы тратим около 2000-2500 ккал. Что будет, если прекратить тренировки, а рацион оставить прежним?

<a href="https://www.championat.com/authors/5921/1.html">Алексей Кочкин</a>
Алексей Кочкин
управляющий фитнес-клубом Antares X-Fit Premium

Количество вернувшихся килограммов напрямую зависит от количества потребляемых калорий после прекращения тренировок.

Тренировки нормализуют гормональный фон и работу эндокринной системы, увеличивают процент мышечной массы. Всё это способствует тому, что обменные процессы в теле спортсмена происходят быстрее. Если поставить тренировки на паузу, то это лишние 2000 ккал в неделю и 8000 ккал в месяц. А 1 кг жира — это 7000-7500 ккал, то есть плюс 1-1,5 кг в месяц.

Фото: unsplash.com/@bradencollum

Если перестали регулярно заниматься спортом, обязательно пересмотрите систему питания. Как же быстро уйдёт мышечная масса? Две недели без тренировок никак на неё не повлияют, но из мышц уйдёт гликоген — фермент, помогающий мышцам питаться. То есть уменьшится выносливость.

Фото: unsplash.com/@heatherbarnes

Хорошая новость: мышцы можно легко и быстро восстановить за те же две недели. При отсутствии тренировок дольше двух недель ненужная организму мышечная масса начинает активно ликвидироваться и расщепляться на энергию — происходит глюконеогенез. То есть организм воспринимает мышцы как балласт, который требует много энергетических затрат.

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Тренировок нет, выносливость не нужна, организм спокоен и без стресса — балласт убираем. Что влияет на скорость расщепления? Опять же режим питания и гормональный фон. Последний задан по большей части генетикой, на него активно повлиять мы не можем. Единственный способ — соблюдать распорядок дня и режим сна. Важно хорошо высыпаться и поддерживать уровень кортизола, гормона стресса, в норме.

Фото: unsplash.com/@kstonematheson

Рацион также немаловажен. Он должен быть сбалансирован, включать достаточное количество белка — это стройматериал для мышц. Нельзя резко снижать калораж — при нехватке энергии организм будет брать её в первую очередь как раз из мышц, ведь они ему всё равно сейчас не нужны.

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Чтобы снизить скорость «сдувания» мышц, высыпайтесь, включайте в рацион белок, не держите организм в «голодном» состоянии. Чем больше и интенсивнее вы занимались ранее, чем больше у вас мышечной массы, тем больше вероятность ускоренного набора веса. Потеря мышечной массы начинается через две недели после отмены тренировок. Профилактика в обоих случаях — это пересмотр рациона, сбалансированное питание, соблюдение режима дня и режима сна.

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