3 совета, как уместить в ручную кладь всё необходимое

Рассказываем, что взять с собой в поездку и как правильно складывать.

Стоимость авиабилетов без привычных 23 кг багажа выглядит крайне привлекательно. Есть ещё один несомненный плюс – свобода от тяжёлых чемоданов, отсутствие процедур по их регистрации и получению.

Однако упаковать всё необходимое в небольшую сумку, рюкзак или специальный чемоданчик для ручной клади – целое таинство. Задача ещё усложняется тем, что ради красивых фотографий нужно собрать несколько образов.

Алексей Моисеев тревел-блогер В предверии летних путешествий вопрос «Что взять в поездку и выглядеть при этом на все сто» становится особенно актуален. Начнём по порядку.

Ознакомьтесь с правилами авиакомпании

Во избежание проблем в аэропорту стоит заранее изучить правила и нормы провоза ручной клади на сайте вашей авиакомпании. Они могут сильно отличаться.

Фото: unsplash.com/@convertkit

Оговорюсь, что наиболее строгие правила у авиакомпании «Победа». Недаром в российских маркетплейсах продаются специальные сумки для перелётов этой авиакомпанией, чтобы максимально выгодно использовать допустимые нормы провоза ручной клади. Другие отечественные авиакомпании часто позволяют провозить в ручной клади маленькие чемоданчики.

Фото: из личного архива Алексея Моисеева

Пакуйте правильно

В поездке нужно быть готовым к любым погодным условиям: и к изнуряющей жаре, и дождливо-ветреной «петербургской классике». В качестве верхней одежды подойдёт лёгкий тренч. Его, как и джинсы, кроссовки или кеды, логичнее всего надеть на себя в дорогу, чтобы сэкономить место в багажной сумке.

Фото: из личного архива Алексея Моисеева

Также в ручную кладь с лёгкостью поместятся: свободная футболка, шорты, тёплый свитшот, хлопковые брюки и пиджак одного тона с рубашкой. А также нижнее бельё на каждый день недельной поездки. В ручную кладь влезет немало вещей, если упаковать их грамотно.

Не сворачивайте вещи «трубочкой». Это занимает дополнительное пространство. Вместо этого сложите их всего в пару слоёв друг на друга. Если берёте вторую обувь, положите её на дно сумки или сбоку.

Используйте всё пространство. В свободные места упакуйте принадлежности для душа и другие мелкие вещи.

Фото: unsplash.com/@stilclassis

После упаковки вещей в пару слоёв останется место для дополнительной пары обуви (в моём случае — не массивные лоферы) и необходимых гигиенических принадлежностей. Обувь кладите на дно сумки, а мелкие вещи — сбоку в оставшееся пространство.

Соберите разные образы

В шортах и футболке можно провести солнечный день, например, на берегу Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга. Только представьте, какие потрясающие фотографии на фоне заката там можно сделать.

Фото: из личного архива Алексея Моисеева

Джинсы (которые уже на вас и не занимают место в клади) со свитшотом подойдут для вечерней прогулки по набережным с завершением в уютном баре. Брюки, рубашка и пиджак преобразят вас на каком-нибудь культурном мероприятии.



Футболка и поло — для дневных поездок. Всё же исследовать достопримечательности лучше в комфортной одежде. На ваш вкус всю находящуюся в ручной клади одежду можно комбинировать между собой.

Эти советы помогут вам собрать несколько образов, благодаря которым вы будете выглядеть каждый день по-разному. И тяжёлые чемоданы для этого не понадобятся.