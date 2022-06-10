Часто боль в груди появляется вовсе не из-за сердечной мышцы.

Как понять, что болит сердце: 4 симптома, на которые нужно обратить внимание

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как отличить боль в сердце от зажимов и боли в груди?

Боль в сердце, пожалуй, одна из самых распространённых жалоб, с которой люди обращаются за медицинской помощью. Болезненные ощущения в грудной клетке не всегда говорят о том, что болит именно сердце. Боль может возникать как при кардиологических проблемах, так и при заболеваниях нервной, опорно-двигательной, дыхательной, пищеварительной систем.

Нередко пациенты обращаются к врачу с жалобами на периодические боли в области сердца. Если это боли колющие, кратковременные, усиливающиеся при чихании и кашле, смене положения тела и не связанные с активной физической нагрузкой, психоэмоциональным напряжением или повышением артериального давления, то, вероятнее всего, они не имеют отношения к патологиям сердца. Чаще всего это нейрогенные боли. Если они повторяются достаточно часто, необходимо обратиться к неврологу.

Фото: istockphoto.com

Рассказываем, какие симптомы могут говорить об истинной боли в сердце.

Боль отдаёт в шею, под лопатку

Боль имеет давящий, жгучий, сжимающий характер, локализуется по центру за грудиной. Она может отдавать в левую руку, под лопатку, в шею, ключицу, нижнюю челюсть, межлопаточную область.

Пациенты по-разному характеризуют боль в области сердца. Одни описывают её как давящую, тянущую, ноющую, что характерно для воспалительных заболеваний сердца. У других боли невыносимые, жгучие, они чаще возникают при инфаркте миокарда, стенокардии.

Фото: istockphoto.com

Боль возникает при физической нагрузке

А также при психоэмоциональном напряжении или другом ощутимом повышении артериального давления. Болевые ощущения длятся более 3-5 минут и проходят при прекращении провоцирующего фактора (всё той же физической нагрузки, повышенного давления, эмоционального стресса).

Боль снимают определённые лекарства

Если неприятные ощущения проходят после приёма препаратов из группы нитратов, например, нитроглицерина, в таком случае, вероятнее всего, болит именно сердце.

Фото: istockphoto.com

Боль сопровождается одышкой

При боли в сердце может возникать чувство нехватки воздуха и одышка.

Важно! Выяснить истинную причину болевых ощущений в области сердца может только врач.

Если вы испытываете невыносимую боль за грудиной, которая не проходит более 5-10 минут, сопровождается головокружением, сильной слабостью, холодным потом, трудностями с дыханием, необходимо сразу вызвать скорую помощь. Такие симптомы могут говорить о серьёзных проблемах с сердцем. Такие состояния крайне опасны, экспериментировать с ними не стоит.

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