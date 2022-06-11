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Как быстро снять напряжение в шее, простой комплекс упражнений от тренера

Как убрать напряжение в шее за 10 минут. 3 простых упражнения от тренера
Светлана Ибрагимова Валерия Молокова
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Как убрать напряжение в шее
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Для большего результата делайте этот комплекс несколько раз в день.

Любой дискомфорт в теле не только приносит нам плохое настроение, но и снижает работоспособность и продуктивность. Шейный отдел позвоночника не исключение. Например, мы очень много времени проводим, работая за компьютером, и можем подолгу не менять позу. Но напряжение в шее может появиться не только из-за этого.

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Тонкие шейные позвонки легко подвергаются смещению и травмам. Стресс и эмоциональная нестабильность держат мышцы в напряжении. Это увеличивает давление на межпозвоночные диски и приводит к их деформации. Последствия любых патологий в области шеи ощущает на себе весь организм. Также шея страдает от сквозняков, воспаления лимфатических узлов при гриппе и простуде. Даже ношение сумки через плечо, курение и неправильное питание скажутся на здоровье шеи не лучшим образом. Поэтому о ней нужно заботиться и по возможности разгружать её простыми упражнениями.

<a href="https://www.championat.com/authors/5283/1.html">Валерия Молокова</a>
Валерия Молокова
инструктор по хатха-йоге

Необходимо укреплять шейный отдел и снимать с него напряжение, ведь он весьма уязвим. Ниже вы сможете найти три позы из йоги для шеи и плеч, которые помогут в этом.

Поза горы

Эта поза поможет постепенно скорректировать осанку. Тело в ней прекрасно выровнено. Мышцы, поддерживающие голову, здесь освобождены от излишней нагрузки и позволяют расслабить шею и плечи.

Техника выполнения

  • Встаньте прямо. Ступни поставьте параллельно, «укорените» их в пол, равномерно давя вниз. Руки положите на бёдра.
  • Вытянитесь макушкой вверх, удлиняя позвоночник от самого копчика.
  • Расслабьте плечи, опустите их подальше от ушей.
  • Убедитесь, что подбородок параллелен полу.
  • Смотрите вперёд, на линию воображаемого горизонта. Представьте, что ваша голова опирается на удобный подголовник.
  • Изучите ощущения в теле, в мышцах, в плечах и шее, постарайтесь запомнить их. Постепенно вы научитесь автоматически корректировать свою осанку.

Фото: istockphoto.com

Вращения

Цель упражнения — улучшить циркуляцию крови в плечах и верхней части спины. Лопатки управляются целой сетью мышц и связок, которые крепятся к шее и всей верхней части позвоночника. Поэтому разнообразные вращения плечами обязательно входят в комплексы йоги для шеи.

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, ступни параллельны друг другу, руки положите на бёдра.
  • Из этого положения вытяните руки вперёд.
  • Затем согните руки в локтях, при этом локти соприкасаются, а кончики пальцев положите на плечи.
  • На вдохе разведите локти в стороны как можно дальше, сведите лопатки. На выдохе верните локти вперёд. Почувствуйте при этом, как расходятся лопатки. Повторите 3–6 раз. Дышите глубоко и равномерно.
  • Теперь «рисуйте» локтями перед собой большие овалы. Дышите спокойно, легко, равномерно и неторопливо. Повторите 3–5 раз. Затем поменяйте направление вращения в другую сторону.
  • Максимально раскройте грудную клетку и плечи на вдохе, сводите лопатки. Натягивайте и округляйте спину на выдохе, возвращая локти вперёд. Повторите 3–5 раз.

Фото: istockphoto.com

Наклоны и повороты головы

Это упражнение помогает растянуть мышцы, принимающие участие в поворотах и наклонах головы.

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, ступни параллельны друг другу.
  • Заведите руки за спину, пусть каждая ладонь возьмётся за противоположную руку над самым локтем.
  • Затем расцепите правую руку и положите её на правое бедро. Левая рука продолжает держаться за правую чуть выше локтя.
  • На вдохе выпрямите позвоночник, потянувшись макушкой вверх.
  • На выдохе опустите правое ухо вниз, к правому плечу, плечо при этом остаётся на месте, им вы не двигаете.
  • Левое плечо направьте вниз, старайтесь расслабить шею. Оставайтесь в этом положении в статике на протяжении нескольких дыхательных циклов.
  • Затем добавьте немного динамики. На выдохе осторожно поверните голову по диагонали вправо и вниз, при этом ваш нос движется к правому плечу.
  • На вдохе поверните голову в другую сторону, по диагонали вверх и влево.
  • Повторите несколько раз, синхронизируя движения с дыханием.
  • Затем расслабьтесь, опустите руки на бёдра.
  • Повторите все движения на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Для лучшего эффекта этот комплекс упражнений можно выполнять несколько раз в течение дня. Их можно делать в любом удобном месте в любое время, вам даже не понадобится коврик.

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