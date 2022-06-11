Для большего результата делайте этот комплекс несколько раз в день.

Как убрать напряжение в шее за 10 минут. 3 простых упражнения от тренера

Любой дискомфорт в теле не только приносит нам плохое настроение, но и снижает работоспособность и продуктивность. Шейный отдел позвоночника не исключение. Например, мы очень много времени проводим, работая за компьютером, и можем подолгу не менять позу. Но напряжение в шее может появиться не только из-за этого.

Тонкие шейные позвонки легко подвергаются смещению и травмам. Стресс и эмоциональная нестабильность держат мышцы в напряжении. Это увеличивает давление на межпозвоночные диски и приводит к их деформации. Последствия любых патологий в области шеи ощущает на себе весь организм. Также шея страдает от сквозняков, воспаления лимфатических узлов при гриппе и простуде. Даже ношение сумки через плечо, курение и неправильное питание скажутся на здоровье шеи не лучшим образом. Поэтому о ней нужно заботиться и по возможности разгружать её простыми упражнениями.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Необходимо укреплять шейный отдел и снимать с него напряжение, ведь он весьма уязвим. Ниже вы сможете найти три позы из йоги для шеи и плеч, которые помогут в этом.

Поза горы

Эта поза поможет постепенно скорректировать осанку. Тело в ней прекрасно выровнено. Мышцы, поддерживающие голову, здесь освобождены от излишней нагрузки и позволяют расслабить шею и плечи.

Техника выполнения

Встаньте прямо. Ступни поставьте параллельно, «укорените» их в пол, равномерно давя вниз. Руки положите на бёдра.

Вытянитесь макушкой вверх, удлиняя позвоночник от самого копчика.

Расслабьте плечи, опустите их подальше от ушей.

Убедитесь, что подбородок параллелен полу.

Смотрите вперёд, на линию воображаемого горизонта. Представьте, что ваша голова опирается на удобный подголовник.

Изучите ощущения в теле, в мышцах, в плечах и шее, постарайтесь запомнить их. Постепенно вы научитесь автоматически корректировать свою осанку.

Фото: istockphoto.com

Вращения

Цель упражнения — улучшить циркуляцию крови в плечах и верхней части спины. Лопатки управляются целой сетью мышц и связок, которые крепятся к шее и всей верхней части позвоночника. Поэтому разнообразные вращения плечами обязательно входят в комплексы йоги для шеи.

Техника выполнения

Встаньте ровно, ступни параллельны друг другу, руки положите на бёдра.

Из этого положения вытяните руки вперёд.

Затем согните руки в локтях, при этом локти соприкасаются, а кончики пальцев положите на плечи.

На вдохе разведите локти в стороны как можно дальше, сведите лопатки. На выдохе верните локти вперёд. Почувствуйте при этом, как расходятся лопатки. Повторите 3–6 раз. Дышите глубоко и равномерно.

Теперь «рисуйте» локтями перед собой большие овалы. Дышите спокойно, легко, равномерно и неторопливо. Повторите 3–5 раз. Затем поменяйте направление вращения в другую сторону.

Максимально раскройте грудную клетку и плечи на вдохе, сводите лопатки. Натягивайте и округляйте спину на выдохе, возвращая локти вперёд. Повторите 3–5 раз.

Фото: istockphoto.com

Наклоны и повороты головы

Это упражнение помогает растянуть мышцы, принимающие участие в поворотах и наклонах головы.

Техника выполнения

Встаньте ровно, ступни параллельны друг другу.

Заведите руки за спину, пусть каждая ладонь возьмётся за противоположную руку над самым локтем.

Затем расцепите правую руку и положите её на правое бедро. Левая рука продолжает держаться за правую чуть выше локтя.

На вдохе выпрямите позвоночник, потянувшись макушкой вверх.

На выдохе опустите правое ухо вниз, к правому плечу, плечо при этом остаётся на месте, им вы не двигаете.

Левое плечо направьте вниз, старайтесь расслабить шею. Оставайтесь в этом положении в статике на протяжении нескольких дыхательных циклов.

Затем добавьте немного динамики. На выдохе осторожно поверните голову по диагонали вправо и вниз, при этом ваш нос движется к правому плечу.

На вдохе поверните голову в другую сторону, по диагонали вверх и влево.

Повторите несколько раз, синхронизируя движения с дыханием.

Затем расслабьтесь, опустите руки на бёдра.

Повторите все движения на другую сторону.

Фото: istockphoto.com

Для лучшего эффекта этот комплекс упражнений можно выполнять несколько раз в течение дня. Их можно делать в любом удобном месте в любое время, вам даже не понадобится коврик.