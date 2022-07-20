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7 самых необычных татуировок у спортсменов: тату Неймара, Эдерсона, Наингголана

7 футболистов с необычными татуировками: что бьют на себе Мемфис Депай и Неймар
Виктор Обморнов
7 футболистов с необычными татуировками
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Нашлось место даже для персонажей из знаменитых сериалов.

Татуировки — далеко не всегда лишь красивые картинки. Для многих это символы, которые несут определённый смысл. Одни с их помощью хранят воспоминания о памятных событиях или вещах, другие пишут у себя на теле жизненное кредо. А кто-то хочет выглядеть эффектно.

Рассказываем о футболистах, которые очень любят татуировки и не стесняются их демонстрировать.

Раджа Наингголан

Бельгийский хавбек, выступающий с 2021 года за клуб своего родного города «Антверпен», имеет больше 30 татуировок по всему телу. Самая известная и заметная — большая роза на шее, фигурирующая на всех крупных снимках бельгийца. Надо сказать, что у Наингголана особая страсть к татуировкам в виде цветов. На левом плече у него изображены цветок и зелёная ящерица, на правом — хризантема и несколько маленьких бутонов.

Раджа Наингголан

Раджа Наингголан

Фото: espn.com

На левой руке нашлось место для статуи золотого Будды, поскольку Наингголан, хотя и исповедует христианство, верит в учения буддизма. На груди у Раджи надпись One Life One Wish («Одна жизнь, одно желание»), которая символизирует его страсть к игре в футбол. На спине — большие крылья и надпись Rest in Peace («Покойся с миром»), спортсмен посвятил их своей маме, ушедшей из жизни в 2010 году.

Артуро Видаль

Экстравагантный чилиец любит украшать своё тело татуировками, и многие из них имеют скрытый смысл. На теле у Артуро очень много звёзд и крестов. На шее надпись Familia, выражающая его любовь к семье, и Never Give Up («Никогда не сдавайся»), говорящая о железном характере игрока.

Артуро Видаль

Артуро Видаль

Фото: inter.it

На спине два крыла, которые окаймляют очередной крест, и надпись «Защити меня», отсылающая нас к разгульному образу жизни футболиста — он не раз за свою карьеру попадал в передряги и поэтому просит бога о благоразумии.

На груди у него – ещё один крест, а на животе – скачущая лошадь (в детстве Видаль хотел стать жокеем), надпись Il campione, которая переводится как «образец, пример». А также инсулиновая помпа в знак поддержки своего сына Алонсо — у мальчика диабет.

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Мауро Икарди

Аргентинский форвард, играющий за «ПСЖ», свою, пожалуй, самую известную татуировку посвятил детям. В 2017 году Мауро набил льва со львятами на всю грудь и живот и написал имена своих дочерей, Франчески и Изабеллы. На левой и правой икрах он также набил их портреты.

Мауро Икарди

Мауро Икарди

Фото: psg.fr

Из религиозных татуировок — Дева Мария с младенцем на правом предплечье как символ сильнейшей родительской любви и библейский сюжет снятия с креста на правой ноге. На руках у Икарди – его имя и имя жены Ванды.

Мемфис Депай

Татуировок у голландца очень много. Только представьте, у него есть тату даже на внутренней стороне губы, а всего их около 50. Пожалуй, самая известная — лев на всю спину как показатель силы духа и уверенности в себе. Но, помимо этого, у Депая на теле много жизненных девизов, которым он старается следовать. Один из них — Dream Chaser («Стремящийся к мечте») на груди, другой — Dream Believe Achieve («Мечтай, Верь, Достигай») под грудью.

Мемфис Депай

Мемфис Депай

Фото: Из личного архива Мемфиса Депая

Мемфис выделил целое левое предплечье, чтобы отдать дань уважения своему дедушке, который скончался в 2009 году. Там у форварда «Барселоны» длинная фраза, выражающая всю любовь к ушедшему родственнику. На затылке — крест как символ веры, а под коленом левой ноги — слово Faith («Вера»). Отдельная страсть у Депая к Древнему Египту, он набил себе нескольких египетских фараонов, Нефертити, богиню Исис и мрачного бога Анубиса.

Эдерсон

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» тоже заядлый любитель наколок, на них он потратил немало денег и времени. У него на теле татуировки из совершенно разных категорий и областей, но самая большая композиция — на спине. Там у Эдерсона ангел в смиренной позе, лев, орёл и ещё одна массивная птица, размахивающая крыльями.

Эдерсон

Эдерсон

Фото: mancity.com

Есть также вратарские перчатки, держащие мяч, как отсылка к позиции футболиста на поле. На шее — роза и череп, а на груди — надпись I Belong To Jesus («Я принадлежу Иисусу»). Венец коллекции татуировок бразильца — жёлтый улыбающийся эмодзи за левым ухом.

Неймар

Бразильский вингер очень трепетно относится к своей семье, о чём говорят портреты на его теле. На правом бицепсе — портрет мамы, на плече — сестры, а на предплечье — сына. На шее напоминание о том, что ничто не вечно, а движение — жизнь.

Неймар

Неймар

Фото: psg.fr

На левой кисти, кто бы мог подумать, изображён лев, но это не единственный зверь на его теле. Нашлось место и для тигра под локтем. На той же руке – известная картина Альбрехта Дюрера «Руки молящегося». Вообще, Неймар достаточно религиозен, об этом говорят многочисленные кресты и надпись Blessed («Благословенный») на спине.

И тем не менее очередной татуировкой Life is a joke («Жизнь – шутка») бразилец напоминает о том, что прожить жизнь нужно весело, потому что живём мы один раз. На правой икре набит последний на данный момент для Неймара трофей Лиги чемпионов, взятый в 2015 году вместе с «Барселоной».

Николас Отаменди

Аргентинец, выступающий за португальский клуб «Бенфика», обладает рядом очень интересных татуировок. Чего только стоят Томас Шелби из «Острых Козырьков», Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» и Рагнар Лодброк из «Викингов». Видимо, Отаменди большой любитель сериалов, раз он решился на такие тату.

Николас Отаменди

Николас Отаменди

Фото: slbenfica.pt

На левой груди у защитника рычащий медведь на фоне лесного массива, вызывающий ассоциации с природной силой и злостью. На правой — лев на фоне саванны. Николас — верующий человек, на правом бедре у него расположился Иисус, а на правой руке — Дева Мария. На плече набиты карманные часы как знак того, что время — самый ценный ресурс, которого вечно не хватает.

Разобраться в татуировках российских спортсменов можно здесь.

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