Как вкусно приготовить спаржу на гарнир. Пошаговый рецепт

Спаржа — деликатесное растение, которое не только станет изысканным гарниром, но и считается полезным овощем. Она имеет высокую питательную ценность и богата необходимыми для здоровья микроэлементами. Больше всего в спарже калия и витамина А. В составе таже имеются витамины С, К и бета-каротин. Богатый клетчаткой овощ послужит идеальным гарниром для приверженцев правильного и сбалансированного питания.

Приготовление спаржи — процесс весьма незатейливый. Особой ловкости здесь не нужно. Так как вкус у этого овоща довольно интересный, в приготовлении совсем не обязательно использовать какие-либо дополнительные ингредиенты. Достаточно лишь подчеркнуть её вкус.

Способы приготовления разные: спаржу можно бланшировать, запекать в духовке, жарить на гриле или же приготовить на обычной сковороде.

Вам понадобятся:

спаржа — 200 г;

чеснок — 1 зубчик;

лимон — 1/2 шт.;

оливковое масло — 20 г.

Для начала спаржу надо хорошо промыть и просушить. Далее мелко нарезаем чеснок, смешиваем с оливковым маслом и добавляем эту смесь к овощу. Хорошо растираем, чтобы каждый стебель растения пропитался. На сухую сковороду или на гриль выкладываем всю спаржу и жарим на большом огне, периодически помешивая, чтобы она не пригорела, но при этом поджарилась со всех сторон. За пару минут до готовности обильно поливаем спаржу лимонным соком. Готово!