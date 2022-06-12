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Как правильно готовить спаржу — рецепт идеальной спаржи

Как вкусно приготовить спаржу на гарнир. Пошаговый рецепт
Тереза Данилова
Как вкусно приготовить спаржу. Пошаговый рецепт
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Овощ считается деликатесом, но сделать такое блюдо может и начинающий повар.

Спаржа — деликатесное растение, которое не только станет изысканным гарниром, но и считается полезным овощем. Она имеет высокую питательную ценность и богата необходимыми для здоровья микроэлементами. Больше всего в спарже калия и витамина А. В составе таже имеются витамины С, К и бета-каротин. Богатый клетчаткой овощ послужит идеальным гарниром для приверженцев правильного и сбалансированного питания.

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Приготовление спаржи — процесс весьма незатейливый. Особой ловкости здесь не нужно. Так как вкус у этого овоща довольно интересный, в приготовлении совсем не обязательно использовать какие-либо дополнительные ингредиенты. Достаточно лишь подчеркнуть её вкус.

Способы приготовления разные: спаржу можно бланшировать, запекать в духовке, жарить на гриле или же приготовить на обычной сковороде.

Вам понадобятся:

  • спаржа — 200 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • оливковое масло — 20 г.

Для начала спаржу надо хорошо промыть и просушить. Далее мелко нарезаем чеснок, смешиваем с оливковым маслом и добавляем эту смесь к овощу. Хорошо растираем, чтобы каждый стебель растения пропитался. На сухую сковороду или на гриль выкладываем всю спаржу и жарим на большом огне, периодически помешивая, чтобы она не пригорела, но при этом поджарилась со всех сторон. За пару минут до готовности обильно поливаем спаржу лимонным соком. Готово!

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