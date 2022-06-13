Вы сова, жаворонок или голубь? Определить поможет тест «Чемпионата»

Возможно, вам тяжело просыпаться по утрам не просто потому, что вы поздно ложитесь спать.

Сон — одна из самых важных, незаменимых потребностей, которая восполняет запас энергии, даёт организму отдохнуть и набраться сил. Но у каждого свой режим сна: кто-то жаворонок, кто-то сова, а кто-то и вовсе голубь.

Дарья Лебедева врач-сомнолог В организме каждого заложен ген, который отвечает за хронотоп. Наследуется он от родителей. Например, существует поздний хронотип (сова) и ранний хронотип (жаворонок).

Но зачастую в современных реалиях даже совам приходится быть жаворонками. Ведь рабочее время, как правило, начинается утром, а до офиса ещё нужно добраться.

Дарья: Как бы нам ни хотелось изменить режим сна, организм не обманешь — он будет жить и работать в соответствии со своим хронотипом. Даже если вы, будучи совой, станете вставать рано утром на работу, в выходные или в отпуске непременно будете «отсыпаться».

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Существует ещё один тип режима сна — голубь. Это промежуточный вариант между совами и жаворонками. Они просыпаются в 7-9 часов, а период активности распределён равномерно по всему дню. В отличие от сов, у которых активность выпадает на вторую половину дня, и жаворонков, которые более активны в первой.

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