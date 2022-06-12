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4 полезные привычки, доступные каждому без особых усилий

4 полезные привычки, которые не потребуют много усилий
Вероника Тюрина
4 полезные привычки, которые не потребуют усилий
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Рассказываем, как внедрить их в жизнь.
Какие полезные привычки можно привить без особых усилий?

Рассказываем вместе с психологом.

Что может быть самым эффективным помощником в жизни? Наш ответ — полезная и регулярная привычка. Хорошо при этом не тратить на неё больших усилий — чтобы она давалась легко, без надрыва. В таком случае она станет мощным ресурсом, который будет наполнять и вдохновлять вас каждый день.

<a href="https://www.championat.com/authors/5311/1.html">Вероника Тюрина</a>
Вероника Тюрина
психолог, коуч, гештальт-терапевт

Посмотрите на список полезных привычек ниже и выберите что-то подходящее для себя.

Наладить режим сна и бодрствования

Ложиться спать и просыпаться ежедневно в одно и то же время максимально полезно для организма. Это знают все. Но многие упорно игнорируют это и не берут себе в полезные привычки. Почему? Лень, неохота и ещё много-много других оправданий.

На самом деле придерживаться режима сна и бодрствования совсем не сложно, если у вас будет мотивация. Например, возьмите себя на слабо, сделайте челлендж и подбейте друга на то, чтобы вместе взять и начать следовать режиму сна и бодрствования. И неделю придерживайтесь этого режима. А потом посмотрите, как у вас изменилось самочувствие: оцените объективно плюсы и минусы. Уверены, плюсов будет больше.

Фото: unsplash.com/@hayleymurrayphoto

Делать лёгкую утреннюю зарядку

В дополнение к первому пункту и сама по себе эта привычка однозначно полезна для каждого. Другой вопрос, что лень — она тут как тут, и очень умело находит 1001 оправдание, чтобы не делать зарядку.

Фото: unsplash.com/@brucemars

Важно: необязательно истязать себя упражнениями. Для должного оздоравливающего эффекта достаточно лёгкой разминки, которая поможет, как говорят, «кровь разогнать». Возьмите и начните: титанических усилий здесь не требуется, только доля азарта и доброе отношение к себе и своему телу.

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Пить воду после пробуждения

Эта привычка улучшает пищеварение, работу желудочно-кишечного тракта и в целом мягко помогает организму проснуться. Желательно пить воду тёплой.

Фото: unsplash.com/@maddibazzocco

Что нужно, чтобы сделать эту привычку ежедневным ритуалом? Просто начать. Отнеситесь к этому процессу как к базовой потребности организма, которому необходимо утолить жажду. После пробуждения всегда хочется пить: только вместо пары глотков из случайно попавшей под руку ёмкости с водой подготовьте стакан тёплой воды.

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Отключать информационный шум за час до сна

Все мы сидим в интернете и соцсетях, это наша ежедневная реальность. Однако то, что мы там видим и читаем, часто вызывает тревожные мысли, из-за которых потом плохо спится.

Фото: unsplash.com/@dogukan

Но можно завести привычку регулировать время нахождения в интернете и поставить временные рамки, со скольких и до скольких мы там, а не в реальном мире. Это значительно улучшит ваше эмоциональное состояние и снизит нервозность.

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