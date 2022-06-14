Как правильно выбрать солнцезащитные очки, чтобы не навредить зрению

Рассказываем вместе с офтальмологом.
Солнцезащитные очки — один из главных атрибутов лета. Они не только дополняют образ, но и защищают глаза от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Ведь солнечные лучи вредят глазам не меньше, чем коже.
На что нужно обращать внимание при выборе солнцезащитных очков? Есть три важных фактора.
Для чего нужны солнцезащитные очки
Основная задача солнцезащитных очков — обеспечить глазам защиту от ультрафиолета. Чрезмерное его воздействие может привести к заболеваниям глаз и ускорить старение кожи вокруг глаз. С годами вред от солнца может спровоцировать, например, развитие катаракты (помутнение хрусталика), воспаление роговицы, поражение сетчатки.
Фото: istockphoto.com
Очки же помогают избежать этого. Плюс они защищают глаза от ветра, пыли и яркого света. Поэтому аксессуар стоит носить всем без исключения. Особенно тем, кто много времени проводит на улице. Людям с заболеваниями глаз и высокой чувствительностью к яркому свету, а также детям солнцезащитные очки обязательны.
Как выбрать солнцезащитные очки
Валерия: Идеальный вариант для солнцезащитных очков — это 100-процентная блокировка ультрафиолетовых лучей. Степень защиты линзы имеет свою маркировку, которая указывается на заушнике очков. Обозначение UV400 гарантирует хорошую защиту, а вот UV380 считается минимально допустимым. Чем меньше цифра на маркировке, тем слабее защита.
Фото: istockphoto.com
Цвет линз у солнцезащитных очков может быть разным: чёрным, коричневым, серым. Прекрасно справляются с задачей отражения солнечных лучей зеркальные линзы. А вот очки с розовыми, голубыми, оранжевыми, зелёными, жёлтыми линзами с этой функцией не справляются, поэтому надевать их можно как аксессуар в помещении или в пасмурную погоду.
Другой важный фактор, на который нужно обращать внимание при выборе очков, — степень затемнённости линз. Она, как и степень защиты от ультрафиолета, указывается на заушнике и имеет несколько категорий.
- 0-1-я категория. Очки с такой маркировкой не защищают глаза, их стёкла пропускают до 100% излучения.
- 2-я категория. Такие очки годятся в пасмурную погоду в городе.
- 3-я категория. Эти очки подходят для защиты глаз от солнца. Имеют стандартную степень защиты от ультрафиолета, пропускают не более 20% солнечных лучей. В эту категорию попадают также фотохромные линзы, которые меняют цвет в зависимости от степени освещённости.
Фото: unsplash.com/@ethanrobertson
- 4-я категория. Светопропускная способность не более 10%. В эту категорию попадают и очки с поляризационным фильтром. Оптимальная защита глаз, в том числе в местах повышенного светоизлучения, например, в горах.
Где лучше всего покупать очки
Валерия: По возможности следует отдавать предпочтение специализированным оптикам, салонам, аптекам. Там риск нарваться на подделку практически равен нулю, потому что все товары, реализуемые в аптечных учреждениях, проходят многоступенчатую проверку, имеют все необходимые сертификаты. Их продажа контролируется соответствующими органами.
Фото: unsplash.com/@thatsmrbio
Также не вызывает нареканий продажа очков известных брендов, специализирующихся на выпуске профессиональной оптики. Это магазины повседневного спроса — спортивные, промтоварные, а также аналогичные площадки интернет-магазинов и маркетплейсов. Но доверять стоит, только если продавец располагает документами и сертификатами, подтверждающими качество продукции.
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