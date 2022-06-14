Как правильно выбрать солнцезащитные очки, чтобы не навредить зрению

Как выбрать хорошие солнечные очки с защитой от ультрафиолета?



Рассказываем вместе с офтальмологом.

Солнцезащитные очки — один из главных атрибутов лета. Они не только дополняют образ, но и защищают глаза от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Ведь солнечные лучи вредят глазам не меньше, чем коже.

Валерия Смирнова врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» На что нужно обращать внимание при выборе солнцезащитных очков? Есть три важных фактора.

Для чего нужны солнцезащитные очки

Основная задача солнцезащитных очков — обеспечить глазам защиту от ультрафиолета. Чрезмерное его воздействие может привести к заболеваниям глаз и ускорить старение кожи вокруг глаз. С годами вред от солнца может спровоцировать, например, развитие катаракты (помутнение хрусталика), воспаление роговицы, поражение сетчатки.

Фото: istockphoto.com

Очки же помогают избежать этого. Плюс они защищают глаза от ветра, пыли и яркого света. Поэтому аксессуар стоит носить всем без исключения. Особенно тем, кто много времени проводит на улице. Людям с заболеваниями глаз и высокой чувствительностью к яркому свету, а также детям солнцезащитные очки обязательны.

Как выбрать солнцезащитные очки

Валерия: Идеальный вариант для солнцезащитных очков — это 100-процентная блокировка ультрафиолетовых лучей. Степень защиты линзы имеет свою маркировку, которая указывается на заушнике очков. Обозначение UV400 гарантирует хорошую защиту, а вот UV380 считается минимально допустимым. Чем меньше цифра на маркировке, тем слабее защита.

Фото: istockphoto.com

Цвет линз у солнцезащитных очков может быть разным: чёрным, коричневым, серым. Прекрасно справляются с задачей отражения солнечных лучей зеркальные линзы. А вот очки с розовыми, голубыми, оранжевыми, зелёными, жёлтыми линзами с этой функцией не справляются, поэтому надевать их можно как аксессуар в помещении или в пасмурную погоду.

Другой важный фактор, на который нужно обращать внимание при выборе очков, — степень затемнённости линз. Она, как и степень защиты от ультрафиолета, указывается на заушнике и имеет несколько категорий.

0-1-я категория. Очки с такой маркировкой не защищают глаза, их стёкла пропускают до 100% излучения.

Очки с такой маркировкой не защищают глаза, их стёкла пропускают до 100% излучения. 2-я категория. Такие очки годятся в пасмурную погоду в городе.

Такие очки годятся в пасмурную погоду в городе. 3-я категория. Эти очки подходят для защиты глаз от солнца. Имеют стандартную степень защиты от ультрафиолета, пропускают не более 20% солнечных лучей. В эту категорию попадают также фотохромные линзы, которые меняют цвет в зависимости от степени освещённости.

Фото: unsplash.com/@ethanrobertson

4-я категория. Светопропускная способность не более 10%. В эту категорию попадают и очки с поляризационным фильтром. Оптимальная защита глаз, в том числе в местах повышенного светоизлучения, например, в горах.

Где лучше всего покупать очки

Валерия: По возможности следует отдавать предпочтение специализированным оптикам, салонам, аптекам. Там риск нарваться на подделку практически равен нулю, потому что все товары, реализуемые в аптечных учреждениях, проходят многоступенчатую проверку, имеют все необходимые сертификаты. Их продажа контролируется соответствующими органами.

Фото: unsplash.com/@thatsmrbio

Также не вызывает нареканий продажа очков известных брендов, специализирующихся на выпуске профессиональной оптики. Это магазины повседневного спроса — спортивные, промтоварные, а также аналогичные площадки интернет-магазинов и маркетплейсов. Но доверять стоит, только если продавец располагает документами и сертификатами, подтверждающими качество продукции.

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