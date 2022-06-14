Как прокачать в себе навык дисциплины. Это важнее мотивации

Многие, чтобы начать действовать, тратят огромное количество времени на поиск мотивации, хотя в это же время могли бы дисциплинированно выполнять пошаговый план и достигать реальных результатов.

Сергей Савинов психолог, специалист интегративной и прикладной психологии Без умения дисциплинированно выполнять ежедневный план любая мотивация окажется бесполезной.

Мотивация рано или поздно заканчивается. Это связано с тем, что путь к результату может оказаться длительным, а мотивируют нас именно конечный результат и его последствия. Мозг в отсутствие промежуточных результатов во время длительного путешествия к цели начинает сомневаться в правильности деятельности, так как для него важно получать результаты здесь и сейчас.

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Мозг эволюционно нацелен на экономию энергии, поэтому любая сложная деятельность для него — энергозатратная. Естественно, что мозг стремится к оптимизации процессов. И то, что нас мотивирует, воспринимается как важное только потому, что принесёт положительные эмоции.

Конечный результат мозгу не особо интересен, но вот последствия имеют значение. И беда в том, что мозг заведомо знает, где можно получить такой спектр эмоций быстрее, чем через достижение поставленной цели. Любая деятельность, которая позволяет экономить энергию, поощряется выбросом каннабиноидов, дофамина, окситоцина и других гормонов, вызывающих приятные эмоции.

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Без умения прикладывать волевые усилия к рутинной деятельности в конечном итоге мозг обыграет вас, и вы начнёте отвлекаться на различного рода бесполезные дела. Когда это произойдёт, может показаться, что вам не хватает мотивации, но дело не в ней. Организм элементарно нашёл более лёгкий путь получения гормонального коктейля. И здесь дисциплина будет иметь решающее значение.

Мотивированный человек выгорает гораздо раньше, так как нарушает ритмы труда и отдыха, пытается свернуть горы, тратит много сил. В итоге это может привести к выгоранию, но не к достижению цели. В то время как дисциплинированный способен решать задачи, прикладывая оптимальные усилия и в нужные сроки показывать результаты.

Мотивация не всегда сочетается со знанием о том, как достигнуть цели. Мотивированный человек без плана — просто человек с хорошим настроением, некий мечтатель, которому сложно приступить к самой деятельности, потому что нет понимания, с чего начать и что делать дальше. Это вызывает ещё большее падение мотивации. А вот чёткое понимание, что делать и как, даёт гораздо больше шансов на успех. Цель без плана вызывает только растерянность.

Рассказываем, как прокачать в себе навык дисциплины.

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Поставьте цель и составьте план

Обязательно должна быть конкретная цель. Если вы её не видите, заставить себя действовать практически невозможно. Цель должна иметь понятный для мозга результат и дедлайн. Понятный – значит измеримый. В первую очередь это связано с тем, что измеримость позволяет разобрать цель на составляющие. Когда есть понимание, из чего она состоит, становится проще её «собирать», а любая сборка, как квест, вызывает у мозга удовольствие.

Дедлайн позволяет оценить объём усилий и распределить его во времени. Затем разбейте достижение цели на этапы: составьте последовательный список промежуточных результатов. Понятный алгоритм позволит устранить лишние страхи и снизить уровень стресса при достижении цели, а опыт маленьких побед поможет сохранить мотивацию, так как с каждым успешным чек-поинтом вы будете чувствовать себя увереннее.

Установите правила и ограничения

Набор правил, которые позволят выполнять задачи, строго обязателен для соблюдения дисциплины. Все мы подсознательно стремимся к удовольствию и удовлетворению инстинктивных потребностей. Если вы не контролируете их, они контролируют вас.

Возьмите то, что для вас значимо или приятно, например, просмотр сериалов. Поставьте себе условия, при которых вы будете вынуждены сделать все дела, чтобы посмотреть сериал. Пока не выполните поставленные задачи — не приступайте к просмотру. Сделайте просмотр сериала поощрением для себя. Если сорвались, сделайте то, что вам не нравится, например, отожмитесь 100 раз.

Составьте список конкретных действий, чтобы сформировать привычку

Помимо последовательного плана, необходимо иметь список ежедневных дел по достижению цели. Умение выполнять эти действия на постоянной основе зависит от привычки. А она формируется в рамках 40 повторений. Чтобы эти 40 повторений стали возможными, вернитесь к предыдущему пункту.

Если вы будете делать системно одни и те же действия в течение 40 дней, в дальнейшем сформируется единица сознания, которая на автомате начнёт это реализовывать. Создайте чек-лист на каждый день, в котором будете отслеживать выполнение этих повседневных задач.

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Соблюдайте ритм и режим

На умение быть дисциплинированным сильно влияет соблюдение режима дня. Центральная нервная система (ЦНС) имеет свои ритмы, которые необходимо учитывать. Иное приводит к тому, что рано или поздно мозг берёт своё, «выбивая» вас из деятельности. Перерывы и разминку, режим труда и отдыха придумали не просто так.

Обратитесь к специалистам

Формирование навыка дисциплины осуществляется ещё в детском возрасте. Это психическая функция, которая строится на умении удерживать своё внимание на какой-либо деятельности долгое время, не отвлекаясь. Такой навык можно заложить и в старшем возрасте, но это требует методичного подхода, психологической настройки и применения психотехнологий.

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Удовлетворяйте свои потребности

Даже если вы заняты любимым делом, для мозга важны последствия в виде удовлетворённых потребностей. Мы сами не замечаем, как за выполнение проекта в срок обещаем себе какие-то бонусы. Например, новую покупку, путешествие или поход в спа. Но мозг контролирует каждую, даже самую незаметную для сознания мысль. В итоге, когда завершаем проект, он ждёт обещанные дары. Если обещание не сдержали, организм берёт за это высокую цену.

Например, хотели купить себе новую кофточку после удачного завершения работы, а не купили. Мозг в обязательном порядке посредством гормонов «плохого настроения» начинает разрушать те стратегии деятельности, которые не привели к желаемому.

Психика напрочь откажется повторять деятельность, которая не удовлетворяет потребность. Тем более если ситуация повторилась несколько раз. Будьте внимательны к обещаниям самому себе и желаниям глубинных структур психики.

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Ведите полноценную жизнь

Неудовлетворённость базовых потребностей, таких как адекватное питание, отдых, общение с людьми, ведут к невозможности сконцентрироваться на какой-либо деятельности, так как мозг пытается найти способ наконец-то удовлетворить инстинктивные позывы. Неудовлетворённость, например, в сексуальной жизни вызывает раздражительность, которая не позволяет сфокусироваться на выполнении повседневных задач.