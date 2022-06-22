Что будет, если неделю спать на свежем воздухе? Произойдёт несколько важных изменений

Мало кто может похвастаться крепким сном. Современный ритм жизни с её душными помещениями ухудшает качество ночного отдыха. Что делать? Как вариант – практиковать сон на свежем воздухе. Хуже точно не будет. Рассказываем, что произойдёт с организмом, если на время переместиться на свежий воздух.

Светлана Перес де Монтес Ратхеринк сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Сон на свежем воздухе полезен для здоровья. Однако нужно знать несколько правил, чтобы максимально отдохнуть.

Почему спать на свежем воздухе полезно

Сон на природе полезен не только для тела, но и для эмоционального состояния. Такой вид досуга может решить проблемы со сном, и в целом положительно сказаться на всех процессах в организме. Для этого достаточно провести около недели на свежем воздухе.

Помимо снижения риска аллергических реакций на пыль или продукты жизнедеятельности человека, сон под открытым небом позволяет организму получать больше кислорода. Более низкий уровень CO2 обеспечивает глубокий, эффективный сон и меньшее количество бессонных ночей. То есть косвенно регулирует гормон стресса и поддерживает работу надпочечников и всей эндокринной системы.

Но есть нюансы

Сон на свежем воздухе естественно регулирует температуру тела. Она непостоянна и изменяется циклически, контролируется гипоталамусом. Перед тем как мы ложимся спать, температура тела снижается, склоняя в сон, и продолжает снижаться во время БДГ-фазы (во время которой происходят сюжетные сновидения). Она преобладает в первой трети цикла сна и повышает активность головного мозга.

Во время этой фазы гипоталамус снижает контроль терморегуляции, поэтому температура окружающей среды оказывает большее влияние на температуру тела. И если она неправильная (слишком высокая), это требует от организма дополнительных усилий по регулированию температуры тела, что может ухудшить качество сна и отдыха.

Во время фазы быстрого сна, если температура окружающей среды не соответствует норме, организм перенапрягается, чтобы отрегулировать себя, и затрачивает на это часть той энергии, которую должен потратить на процесс детоксикации и формирование новых нейронных связей. Не говоря уже о полноценном отдыхе.

Ранее рассказывали о том, полезно ли спать на полу.

Так что же будет, если некоторое время спать на свежем воздухе?

Может пропасть заложенность носа, улучшится дыхание, пропадут кожные раздражения за счёт того, что воздух циркулирует постоянно, не «застаивается» в одной комнате, не концентрирует аллергены. Но это касается только сна в экологически чистой местности, а не на балконе возле шумной дороги.

Фото: istockphoto.com

Спустя три-четыре дня сна на свежем воздухе активизируется мозг. Вы почувствуете прилив сил за счёт того, что уровень кислорода во время сна вне помещения выше. Если спать под открытым небом в полной изоляции от техники и световых приборов, увеличится количество мелатонина (гормона, отвечающего за циркадные ритмы).

Естественное освещение может помочь вернуть естественные биоритмы. Засыпая с заходом солнца, просыпаясь с восходом, человек следует циркадным ритмам, которые были заложены природой. А это восстанавливает все системы организма. Считается, что длительное нахождение на свежем воздухе, в том числе и сон, может повлиять на артериальное давление (нормализуя его).