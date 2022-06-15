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Как правильно заменить сливочное масло растительным в выпечке

Можно ли заменить сливочное масло растительным в выпечке
Арина Забгаева Лидия Квашнина
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Как сделать выпечку без сливочного масла
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В качестве альтернативы подойдёт даже овощное пюре.
Чем можно заменить сливочное масло в выпечке? Можно ли использовать вместо него растительное?

Разбираемся вместе с экспертом.

Во многих рецептах печенья, кексов и других вкусностей встречается сливочное масло — не самый «диетический» ингредиент. Хотя полностью отказываться от него тоже не стоит — рассказали здесь почему. Всё же иногда необходимо обойтись без масла.

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Когда и чем нужно заменять сливочное масло в выпечке?

Заменять сливочное масло есть смысл, если:

  • у вас непереносимость лактозы — в таком случае любых молочных продуктов стоит избегать;
  • вы соблюдаете протокол питания с низкой калорийностью — всё-таки на 100 г сливочного масла приходится 610-750 ккал;
  • вы придерживаетесь вегетарианского или веганского питания;
  • вам по душе эксперименты на кухне и вы хотите получить новые вкусовые впечатления.

Фото: istockphoto.com

Можно ли заменить в выпечке сливочное масло на растительное?

Лидия: Конечно, можно. В качестве заменителя сливочного масла в выпекаемых изделиях подойдёт практически любая жировая масса. Кроме растительных масел, можно использовать творог, йогурт, кефир, сыр рикотта.

Если в качестве альтернативы выбираете растительное масло, лучше отдавать предпочтение тем, у которых высокая точка дымления: кокосовое, авокадо, оливковое масло для жарки. Если использовать растительное масло с точкой дымления ниже, чем температура для выпекания, продукт поменяет свои свойства и в нём появятся канцерогены.

Как правильно выбирать масло для жарки и термической обработки, читайте в материале ниже.

Как правильно выбрать масло для жарки? Как правильно выбрать масло для жарки?

Можно совсем отказаться от масла при выпечке?

Да, обойтись можно и без масла — и сливочного, и растительного. Подойдут ингредиенты с сильным вкусом, в том числе овощные и фруктовые пюре.

Фото: istockphoto.com

Чтобы разнообразить вкусовую палитру, рекомендуем попробовать выпечку с:

  • авокадо;
  • бананом;
  • тыквенным пюре;
  • яблочным пюре.

На самом деле, использовать можно даже кабачки. Например, из них можно приготовить вкусный ПП-брауни. Рецептом поделились в материале.

Как приготовить ПП-брауни из кабачков? Пошаговый рецепт Как приготовить ПП-брауни из кабачков? Пошаговый рецепт
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