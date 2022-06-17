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Фильмы про скейтбординг, что посмотреть про скейтбординг?

4 художественных фильма о скейтбординге для любителей уличного экстрима
Павел Сухоруков
4 художественных фильма о скейтбординге
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После просмотра может возникнуть острое желание встать на доску.

Скейтбординг, как и другие культурные феномены, не смог избежать знакомства с индустрией кино (стоит сразу оговориться, что не всегда результаты этого знакомства были удачными). Роликовую доску в фильмах использовали многие режиссёры. Частенько она была больше необычным дополнением картинки, чем полноценным героем, но порой получалось очень даже.

Несмотря на это, свой вклад в популяризацию скейтбординга по всему миру кинематограф однозначно сделал.

10 фильмов, которые точно стоит посмотреть до 30 лет 10 фильмов, которые точно стоит посмотреть до 30 лет

«На скейте от смерти»

Начать наш рассказ мы решили с произведения французских умельцев. По сюжету двое ребят становятся свидетелями преступления. И фильма бы не было, если бы их не заметили бандиты.

Фото: Кадр из фильма «На скейте от смерти»

Ребята стараются на скейтах уехать от преступников, да и не только от них.

«Скейт-кухня»

Место действия: Лонг-Айленд. Молодое поколение с головой утонуло в скейтбординге. На этот раз главная героиня — 17-летняя Камилла, которой запрещает кататься на доске её мать из-за угрозы того, что та может получить травму.

Фото: Кадр из фильма «Скейт-кухня»

Девочка быстро вливается в компанию девчачьей группы «Скейт-кухня». Несмотря ни на что, Камилла не думает бросать катание.

«Скейтбордисты»

За производство этого кино отвечали американцы. Задумка фильма в том, что четверо ребят захотели отправиться вслед за звездой скейтбординга в надежде, что тот их заметит и поможет со спонсорством.

Фото: Кадр из фильма «Скейтбордисты»

Они даже назвали себя как «супер-дупер скейтеры», считая, что это им как-то поможет. Фильм наделён юмором и духом молодого скейтбординга. Можно посмотреть вечерком.

«Короли Догтауна»

С 99%-ной уверенностью можно сказать, что это самый достоверный художественный фильм о скейтбординге. Если есть желание, то мы, естественно, готовы поспорить.

Фото: Кадр из фильма «Короли Догтауна»

История фильма рассказывает о том, как в 1970-х годах молодые сёрферы из пригорода Санта-Моники полюбили катание на скейтах. В один день они поняли, что можно пробираться в заброшенные и не только участки с пустыми бассейнами и кататься там.

Впоследствии такой стиль катания стал символом целого поколения. Лента пропитана настоящим духом скейтбординга и пересказывает историю Стэйси Перальты, Джея Адамса и Тони Альвы – легенд скейтбординга.

Для фанатов тёмного рыцаря этот фильм тоже может быть интересен, поскольку одну из главных ролей сыграл Хит Леджер, более известный как самый классный Джокер.

Наш вердикт: обязательно к просмотру.

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