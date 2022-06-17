4 художественных фильма о скейтбординге для любителей уличного экстрима

Скейтбординг, как и другие культурные феномены, не смог избежать знакомства с индустрией кино (стоит сразу оговориться, что не всегда результаты этого знакомства были удачными). Роликовую доску в фильмах использовали многие режиссёры. Частенько она была больше необычным дополнением картинки, чем полноценным героем, но порой получалось очень даже.

Несмотря на это, свой вклад в популяризацию скейтбординга по всему миру кинематограф однозначно сделал.

«На скейте от смерти»

Начать наш рассказ мы решили с произведения французских умельцев. По сюжету двое ребят становятся свидетелями преступления. И фильма бы не было, если бы их не заметили бандиты.

Фото: Кадр из фильма «На скейте от смерти»

Ребята стараются на скейтах уехать от преступников, да и не только от них.

«Скейт-кухня»

Место действия: Лонг-Айленд. Молодое поколение с головой утонуло в скейтбординге. На этот раз главная героиня — 17-летняя Камилла, которой запрещает кататься на доске её мать из-за угрозы того, что та может получить травму.

Фото: Кадр из фильма «Скейт-кухня»

Девочка быстро вливается в компанию девчачьей группы «Скейт-кухня». Несмотря ни на что, Камилла не думает бросать катание.

«Скейтбордисты»

За производство этого кино отвечали американцы. Задумка фильма в том, что четверо ребят захотели отправиться вслед за звездой скейтбординга в надежде, что тот их заметит и поможет со спонсорством.

Фото: Кадр из фильма «Скейтбордисты»

Они даже назвали себя как «супер-дупер скейтеры», считая, что это им как-то поможет. Фильм наделён юмором и духом молодого скейтбординга. Можно посмотреть вечерком.

«Короли Догтауна»

С 99%-ной уверенностью можно сказать, что это самый достоверный художественный фильм о скейтбординге. Если есть желание, то мы, естественно, готовы поспорить.

Фото: Кадр из фильма «Короли Догтауна»

История фильма рассказывает о том, как в 1970-х годах молодые сёрферы из пригорода Санта-Моники полюбили катание на скейтах. В один день они поняли, что можно пробираться в заброшенные и не только участки с пустыми бассейнами и кататься там.

Впоследствии такой стиль катания стал символом целого поколения. Лента пропитана настоящим духом скейтбординга и пересказывает историю Стэйси Перальты, Джея Адамса и Тони Альвы – легенд скейтбординга.

Для фанатов тёмного рыцаря этот фильм тоже может быть интересен, поскольку одну из главных ролей сыграл Хит Леджер, более известный как самый классный Джокер.

Наш вердикт: обязательно к просмотру.

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