4 художественных фильма о скейтбординге для любителей уличного экстрима
После просмотра может возникнуть острое желание встать на доску.
Скейтбординг, как и другие культурные феномены, не смог избежать знакомства с индустрией кино (стоит сразу оговориться, что не всегда результаты этого знакомства были удачными). Роликовую доску в фильмах использовали многие режиссёры. Частенько она была больше необычным дополнением картинки, чем полноценным героем, но порой получалось очень даже.
Несмотря на это, свой вклад в популяризацию скейтбординга по всему миру кинематограф однозначно сделал.
«На скейте от смерти»
Начать наш рассказ мы решили с произведения французских умельцев. По сюжету двое ребят становятся свидетелями преступления. И фильма бы не было, если бы их не заметили бандиты.
Фото: Кадр из фильма «На скейте от смерти»
Ребята стараются на скейтах уехать от преступников, да и не только от них.
«Скейт-кухня»
Место действия: Лонг-Айленд. Молодое поколение с головой утонуло в скейтбординге. На этот раз главная героиня — 17-летняя Камилла, которой запрещает кататься на доске её мать из-за угрозы того, что та может получить травму.
Фото: Кадр из фильма «Скейт-кухня»
Девочка быстро вливается в компанию девчачьей группы «Скейт-кухня». Несмотря ни на что, Камилла не думает бросать катание.
«Скейтбордисты»
За производство этого кино отвечали американцы. Задумка фильма в том, что четверо ребят захотели отправиться вслед за звездой скейтбординга в надежде, что тот их заметит и поможет со спонсорством.
Фото: Кадр из фильма «Скейтбордисты»
Они даже назвали себя как «супер-дупер скейтеры», считая, что это им как-то поможет. Фильм наделён юмором и духом молодого скейтбординга. Можно посмотреть вечерком.
«Короли Догтауна»
С 99%-ной уверенностью можно сказать, что это самый достоверный художественный фильм о скейтбординге. Если есть желание, то мы, естественно, готовы поспорить.
Фото: Кадр из фильма «Короли Догтауна»
История фильма рассказывает о том, как в 1970-х годах молодые сёрферы из пригорода Санта-Моники полюбили катание на скейтах. В один день они поняли, что можно пробираться в заброшенные и не только участки с пустыми бассейнами и кататься там.
Впоследствии такой стиль катания стал символом целого поколения. Лента пропитана настоящим духом скейтбординга и пересказывает историю Стэйси Перальты, Джея Адамса и Тони Альвы – легенд скейтбординга.
Для фанатов тёмного рыцаря этот фильм тоже может быть интересен, поскольку одну из главных ролей сыграл Хит Леджер, более известный как самый классный Джокер.
Наш вердикт: обязательно к просмотру.
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