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Что носить мужчинам летом, как одеваться мужчинам летом?

5 летних образов для мужчин, которые предпочитают спорт
Марина Юркова
5 спортивных летних образов для мужчин
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Стильные идеи для отдыха, работы и вечерних выходов.

Можно ли выглядеть стильно и модно в спортивной одежде? Однозначно да! Сегодняшний темп жизни, тренд на заботу о здоровье, большой выбор спортивных клубов диктуют брендам новые правила. Они стали представлять не только вещи для спорта, но и кэжуал-модели. Бренды повседневной одежды не отстают и презентуют капсульные коллекции в спортивном стиле.

<a href="https://www.championat.com/authors/5887/1.html">Марина Юркова</a>
Марина Юркова
ведущий дизайнер по разработке мужской одежды в крупной российской компании

Рассказывает об актуальных образах для разных случаев жизни.

Что надеть на завтрак

Есть два актуальных варианта. Первый — традиционный спортивный вариант: поло с яркими шортами и толстовкой в качестве аксессуара. Здесь важно выдержать сочетание из не более чем трёх цветов.

Фото: stockmann.ru

Комплект дополните белыми кроссовками, можно надеть кепку для полного завершения образа.

Второй вариант для завтрака — менее яркий и более формальный, белая хлопковая рубашка и шорты.

Фото: ostin.com

Такая ткань для рубашек называется «пике» и сегодня часто применяется в кэжуальной одежде. Дополнить образ можно шортами-карго. Изначально они делались из обычной нетянущейся ткани, но сейчас дизайнеры всё чаще выбирают эластичные материалы — для удобства и как дань спортивным трендам.

Перейдём к самому сложному вопросу при выборе комплекта. Можно ли ходить на работу в спортивном стиле и при этом выглядеть уместно? Если вы не работаете там, где действует жёсткий дресс-код — вполне.

Как сочетать офисную одежду и спортивный стиль

Во-первых, многие бренды предлагают классические офисные модели, но из эластичных тканей. Дизайнеры активно используют их для рубашек, брюк и даже пиджаков. Такая одежда даёт ощущение комфорта и максимального удобства.

Во-вторых, сочетание спортивных моделей с традиционно офисными уже не кажется странным. Стиль athleisure это подтверждает, находясь в топе трендов последних сезонов.

Фото: stockmann.ru

Например, пиджак из эластичной ткани можно сочетать с джоггерами, светлой однотонной футболкой и белыми кроссовками.

Что надеть на прогулку и вечерний выход

Правил здесь нет, поэтому сделаю акцент на трендах. Пожалуй, самый топ сегодня — носить комплект «низ» и «верх» из одного материала. Его ещё называют matching set. Это могут быть джоггеры с толстовкой или рубашка с шортами.

Ещё один отличный комплект, в котором будет максимально комфортно: трикотажные брюки-карго с яркой футболкой и тёмным бомбером комбинируются с чёрными кепкой и рюкзаком. Завершить образ можно как нейтральными, так и цветными кроссовками.

Фото: ostin.com

Для вечерних мероприятий комплекты могут быть схожи с офисными или прогулочными. Но старайтесь сочетать тёмные насыщенные цвета с яркими. Например, отлично выглядит чёрный matching set из брюк и толстовки на молнии вместе с яркой футболкой.

Фото: stockmann.ru

Сегодня довольно легко собирать комплекты для любого события, не изменяя своим предпочтениям. Ведь в тренде смешение стилей и отсутствие чётких рамок. Пожалуй, единственное, на что стоит ориентироваться — удобство и комфорт.

А о том, что носить девушкам этим летом, читайте в предыдущем материале по ссылке.

Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек
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