Говорят, если протянуть один-два дня в месяц без сна, можно укрепить здоровье и развить стрессоустойчивость. Так ли это? И что произойдёт с организмом, если не спать всю ночь?
Разбираемся с неврологом.
нейрофизиолог, невролог, эксперт Академии врачей UniProf
Чем опасен недосып?
Как недостаток сна влияет на организм
Чтобы понять, что произойдёт, если не спать всю ночь, сначала надо разобраться в том, зачем нужен сон и какие именно процессы происходят в это время.
Во-первых, во сне организм очищается от токсинов и продуктов дневной активности. Этим занимается лимфатическая система, которая наиболее эффективно работает именно в глубоком сне. Это же касается и глимфатической системы головного мозга, которая освобождает его от токсинов.
Во-вторых, во сне происходит другой важный процесс — восстановление способности клеток организма производить энергию. Когда мы спим, налаживается и работа иммунной системы, включая защиту от вирусов и уничтожение злокачественных клеток.
В-третьих, ночью образуются гормоны, в том числе кортизол, от которого зависят все жизненно важные функции, в том числе образование энергии, поддержание давления, достаточного уровня глюкозы в крови. К тому же во сне мы запоминаем и усваиваем информацию, преобразуем её в опыт. Отсюда, вероятно, и появилось выражение «утро вечера мудренее».
Если отсутствие сна — не ваш осознанный выбор, а вы попросту не можете уснуть вечером, есть несколько упражнений, которые могут помочь. Поделились ими в материале.
Что будет, если не спать всю ночь
Возвращаясь к вопросу о том, что произойдёт, если не спать целую ночь, всё становится очевидно. Если бодрствовать в течение суток, ничего смертельного не произойдёт. Тем не менее многие функции организма могут нарушиться.
Отсутствие сил
Очевидно, мы не будем бодрыми. Из-за дефицита энергии и того, что все даётся с трудом. Малейшая новая информация или задача будет стоить больших усилий, поэтому даже мелочи могут раздражать.
Трудности при решении задач
Это естественно: организм хочет, чтобы его просто оставили в покое. У многих после недосыпания страдает речь, это могут быть и оговорки, и нечёткость формулировок. Так что точно не стоит экспериментировать с прерыванием сна, особенно перед важным событием, например, выступлением или экзаменом.
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Проблемы со здоровьем
Из-за того, что иммунитет не успел восстановиться после недостатка сна, очень легко простудиться и подхватить инфекцию. Поэтому после ограничения сна особенно стоит избегать переохлаждения и сквозняка. Из-за низкого уровня кортизола, гормона стресса, снижаются давление и уровень глюкозы в крови, поэтому у некоторых возникают слабость и склонность к обморокам.
Как видите, даже однократный эпизод отсутствия сна может выбить из колеи. Это вполне можно пережить, если соблюдать режим сна. Но при его систематическом недостатке нарушение перечисленных процессов приводит к серьёзным последствиям. Среди них увеличение риска болезни Альцгеймера и онкологических заболеваний. Поэтому нужно помнить о том, что всё хорошо в меру.
Если же вы спите положенную норму сна, но всё равно не высыпаетесь и постоянно чувствуете усталость, это может говорить о проблемах с организмом. О возможных причинах рассказали в статье.