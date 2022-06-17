Можно ли лечиться пивом? 6 случаев, когда напиток оправдан

Чтобы не навредить себе, нужно знать несколько нюансов.

С наступлением лета многие переходят с горячих напитков на прохладительные. Наш взгляд устремляется в сторону кваса, морса, лимонада и даже пива. Помимо своих необычных вкусовых качеств, у продукта есть и лечебные свойства, о которых мало кто знает.

Само собой, речь о качественном натуральном пиве и умеренном употреблении, а не о злоупотреблении.

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf В прямом смысле лечить пивом, конечно, ничего нельзя. Но помогать работе организма, правильно используя этот напиток, можно.

Можно ли пить пиво при простуде

Хмель, присутствующий в пиве, обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами и способностью подавлять распространение респираторных вирусов. Так что пиво действительно может помочь в лечении гриппа и простуды.

В соплодиях хмеля содержатся эфирное масло, хмелевые смолы, воск, камедь, валериановая и хмелевая кислоты, каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды, витамины группы В и РР и другие соединения. Молодые побеги и листья хмеля содержат много аскорбиновой кислоты.

В полезных свойствах напитка не сомневаются даже профессиональные спортсмены. Зачем футболисты пьют пиво после матчей, рассказали в материале.

В каких случаях можно лечиться пивом

Уменьшить риск развития камней в почках

Напиток обладает мочегонным действием и влияет на работу почек и сердца. Пиво может снизить вероятность развития камней в почках на 40%, удаляя лишний натрий из организма. Но только если оно употребляется в меру. А вот если у вас уже есть камни или склонность к их образованию, употребление большого количества пива только усугубит проблему.

Снизить кровяное давление

Благодаря мочегонному действию пиво может уменьшить количество жидкости в кровеносных сосудах. Это помогает снизить кровяное давление, а значит, положительно повлиять на такие состояния, как:

застойная сердечная недостаточность;

почечная недостаточность;

отёчность тканей и органов.

Этот процесс уменьшает объём крови, сердцу становится легче её перекачивать, что, в свою очередь, снижает артериальное давление. Пиво в умеренных количествах уменьшает содержание жидкости в тканях, а также способствует уменьшению концентрации продуктов азотного обмена в крови.

Избавиться от бессонницы

Пиво улучшает сон. Это связано с тем, что хмель повышает активность нейротрансмиттеров ГАМК — вещества, обладающего успокаивающим эффектом и снижающего активность нервной системы. Оно помогает подготовить организм к более спокойному сну.

Хмель влияет на выработку серотонина и аденозина, которые активно участвуют в механизмах организации ночного сна. Обладает мягким успокоительным действием, корректирует ритм сна и бодрствования и снижает повышенную возбудимость. Влияет на качество сна и время вхождения в сон. Кроме того, благодаря пиву активируются энергетические процессы мозга, повышается дыхательная активность тканей, улучшается утилизация мозгом глюкозы и кровоснабжение.

Но прямо перед сном, конечно, пиво пить не стоит. Помните про натрий (пиво выводит его из организма) и обезвоживание. А вот за несколько часов, при отсутствии проблем с почками, почему бы и нет.

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Снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Пиво содержит около 30% дневной нормы витамина В6 — правда, в его неактивной форме. Поэтому у тех, кто пьёт напиток, этого витамина в организме больше. Он отвечает за выведение избыточного гомоцистеина, который при накоплении способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Но у многих есть мутация в генах усвоения витамина В6 в такой форме. Поэтому таким людям будет недостаточно только пива. Более того, это может приводить к накоплению витамина В6 в крови, а значит, и повышать уровень гомоцистеина. Будьте аккуратнее, особенно в дозировках.

Контролировать уровень холестерина

Качественное пиво содержит около 1 г растворимой клетчатки, которая подходит для снижения уровня вредного холестерина в организме — его выведения.

Растворимая клетчатка способна впитывать воду, превращаясь в желудочно-кишечном тракте в гелеобразное вещество. Плюс такой клетчатки заключается в том, что она служит питанием для полезных бактерий. Но всё должно быть в меру! Избыточное количество гелеобразной массы в организме может дать обратный эффект и привести к нарушению проходимости ЖКТ.

Помните, самое главное — это количество. Можно наслаждаться пивом и пить его в умеренных дозах, помогая организму, а не перегружая его.

Если контролировать количество напитка не получилось и вы столкнулись с последствиями, например, с пивным животом, не расстраивайтесь — всё можно исправить! Как это сделать, рассказали в статье.