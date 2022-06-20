Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Кому нельзя есть острое — противопоказания к острой пище

Кому и почему нельзя есть острое. Рассказала нутрициолог
Ната Гончар
Кому нельзя есть острое, рассказала нутрициолог
Комментарии
Хотя у специй есть и полезные свойства.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Кому не стоит есть острую еду?

Острые специи и блюда вкусны и полезны, если вы здоровы и знаете меру. Острое оживляет вкусовые рецепторы, возбуждает аппетит и создаёт ощущение тепла. Рассказываем о плюсах острой пищи и о том, кому лучше ограничить её потребление.

Чем полезно острое

Пряные и острые блюда можно встретить практически в любой кухне мира. Специи относятся к категории согревающих продуктов: они прекрасно пробуждают аппетит, согревают организм изнутри, наполняют блюда насыщенным вкусом. Добавление специй в блюда делает их полезными для здоровья по ряду причин:

  • помогает похудеть;
  • улучшает кровообращение;
  • улучшает пищеварение;
  • помогает бороться с простудой и снижает температуру;
  • помогает уснуть;
  • помогает бороться со стрессом.

Вокруг острой пищи есть немало мифов. В какие из них не стоит верить, рассказали в материале ниже.

Мифы об острой пище. Чему не стоит верить? Мифы об острой пище. Чему не стоит верить?

Кому нельзя есть острое

Несмотря на очевидную пользу специй и острых продуктов для здоровья, их нужно использовать с осторожностью. Потребление острых приправ необходимо контролировать тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта или повышена чувствительность к жгучему вкусу.

Острые специи — это отличный вариант горечи, которой желательно заканчивать каждый приём пищи. Но ежедневное употребление излишне острой пищи может не только оздоровить вкусовые рецепторы, но и нарушить их работу. Поврежденные рецепторы настолько полюбят острый вкус, что привыкнут к нему, и вся другая еда (пресная, менее острая, солёная, сладкая) будет казаться безвкусной.

Неограниченное поедание красного (чили) или чёрного перца вызывает постоянную стимуляцию желудочной секреции и повышенный уровень кислотности, что может привести к образованию эрозий в желудке.

Людям с язвой, гастритом и дуоденитом острое из меню необходимо исключить. Особенно если наступает стадия обострения, когда необходимо соблюдать щадящую диету.

Сама по себе острая еда не вызывает воспаление желудка, но регулярное раздражение его стенок острыми продуктами может привести к снижению защитного барьера слизистой органа. Повреждённая слизистая становится мишенью для инфекций и провоцирует развитие гастрита.

Пряная и острая пища стимулирует производство желудочного сока и, бывает, вызывает изжогу — забрасывание содержимого желудка в пищевод, особенно после обильных трапез.

Острая пища и специи полезны для здоровья, но злоупотреблять ими не стоит. Болевые и неприятные ощущения (тяжесть, тошнота, изжога) после острой еды — это сигнал организма, что с этими продуктами стоит быть аккуратным. Разумное количество специй не нанесёт вреда здоровому организму и слизистой желудочно-кишечного тракта.

О том, кому не стоит пить молоко, рассказали в статье.

Нутрициолог назвала болезни, при которых нельзя пить молоко Нутрициолог назвала болезни, при которых нельзя пить молоко
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Можно ли лечиться пивом? 6 случаев, когда напиток оправдан
Можно ли лечиться пивом? 6 случаев, когда напиток оправдан
Не стоит брать эти вещи с собой в ручную кладь. Иначе рискуете оставить их в аэропорту
Не стоит брать эти вещи с собой в ручную кладь. Иначе рискуете оставить их в аэропорту
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022