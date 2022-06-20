Хотя у специй есть и полезные свойства.

Кому и почему нельзя есть острое. Рассказала нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Кому не стоит есть острую еду?

Острые специи и блюда вкусны и полезны, если вы здоровы и знаете меру. Острое оживляет вкусовые рецепторы, возбуждает аппетит и создаёт ощущение тепла. Рассказываем о плюсах острой пищи и о том, кому лучше ограничить её потребление.

Чем полезно острое

Пряные и острые блюда можно встретить практически в любой кухне мира. Специи относятся к категории согревающих продуктов: они прекрасно пробуждают аппетит, согревают организм изнутри, наполняют блюда насыщенным вкусом. Добавление специй в блюда делает их полезными для здоровья по ряду причин:

помогает похудеть;

улучшает кровообращение;

улучшает пищеварение;

помогает бороться с простудой и снижает температуру;

помогает уснуть;

помогает бороться со стрессом.

Вокруг острой пищи есть немало мифов. В какие из них не стоит верить, рассказали в материале ниже.

Кому нельзя есть острое

Несмотря на очевидную пользу специй и острых продуктов для здоровья, их нужно использовать с осторожностью. Потребление острых приправ необходимо контролировать тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта или повышена чувствительность к жгучему вкусу.

Острые специи — это отличный вариант горечи, которой желательно заканчивать каждый приём пищи. Но ежедневное употребление излишне острой пищи может не только оздоровить вкусовые рецепторы, но и нарушить их работу. Поврежденные рецепторы настолько полюбят острый вкус, что привыкнут к нему, и вся другая еда (пресная, менее острая, солёная, сладкая) будет казаться безвкусной.

Неограниченное поедание красного (чили) или чёрного перца вызывает постоянную стимуляцию желудочной секреции и повышенный уровень кислотности, что может привести к образованию эрозий в желудке.

Людям с язвой, гастритом и дуоденитом острое из меню необходимо исключить. Особенно если наступает стадия обострения, когда необходимо соблюдать щадящую диету.

Сама по себе острая еда не вызывает воспаление желудка, но регулярное раздражение его стенок острыми продуктами может привести к снижению защитного барьера слизистой органа. Повреждённая слизистая становится мишенью для инфекций и провоцирует развитие гастрита.

Пряная и острая пища стимулирует производство желудочного сока и, бывает, вызывает изжогу — забрасывание содержимого желудка в пищевод, особенно после обильных трапез.

Острая пища и специи полезны для здоровья, но злоупотреблять ими не стоит. Болевые и неприятные ощущения (тяжесть, тошнота, изжога) после острой еды — это сигнал организма, что с этими продуктами стоит быть аккуратным. Разумное количество специй не нанесёт вреда здоровому организму и слизистой желудочно-кишечного тракта.

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