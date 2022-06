Канье Уэст обвинил adidas в плагиате. Что не понравилось главному партнёру бренда

В начале июня adidas представил новый концепт шлёпанец adidas Adilette 22. Возможно, новинка не привлекла бы к себе такого внимания, если бы не заявление Канье Уэста о плагиате.

В своем посте (спустя несколько часов рэпер удалил публикацию) Канье Уэст обратился к Касперу Рорстеду, исполнительному директору компании adidas: «Эта модель воплощает всё неуважение, который есть у власть имущих в отношении творцов. Это фейковые Yeezy, которые производит сама компания adidas. Каспер, приезжай ко мне, и мы это обсудим».

Речь идёт о шлёпанцах Yeezy Slide, выпущенных ещё в 2019 году. Модель сразу стала ультрапопулярной. По данным Bloomberg, в 2020 году годовой доход от продаж обуви Yeezy достиг почти $ 1,7 млрд.

adidas Adilette 22 Yeezy Slide

Своё обращение рэпер начал с одной ассоциации, в которой настоящие ценители сникер-культуры смогли разглядеть намёк на сложности в отношениях с брендом: Канье написал, что чувствует себя, как Коби Брайант. Можно предположить, что речь идёт о разрыве отношений баскетболиста с немецким брендом и переходе к сотрудничеству с Nike в 2002 году.

Я больше не намерен терпеть это откровенное копирование. Я обращаюсь к представителям сникер-культуры. К каждому игроку, рэперу или просто продавцу-консультанту в магазине. Это для всех, кто хочет самовыразиться, но не рискует, потому что боится, что его уволят или назовут сумасшедшим. Храбрость — это отсутствие страха. Храбрость — это триумф правды над страхом. Это Ye с лицом, раскрашенным синей краской.

Ещё одним интересным фактом стала цена Adilette 22. Они поступят в продажу 23 июня по цене в $ 55. Это на $ 5 дешевле, чем Yeezy Slide. По словам бренда, дизайн шлёпанец был вдохновлён «3D-рельефом и экспедициями людей на Марс». «Шлёпанцы Adilette изготовлены из натуральных и возобновляемых материалов в рамках нашего стремления использовать ограниченные ресурсы и помочь положить конец пластиковым отходам».

Фото: adidas.com

Чтобы не отвлекать внимание от этих линий, бренд выбрал минимальный брендинг, украсив боковую часть фирменным трилистником и надписью THE BRAND WITH THE THREE STRIPES. В данный момент бренд анонсировал шесть расцветок.

Фото: adidas.com

Позже Канье Уэст сделал ещё один пост (и снова его удалил), связанный с adidas: он поделился скриншотом текстового сообщения, в котором изложены условия его контракта с брендом. Рэпер выделил пункт, в котором говорится, что он может создавать одежду и обувь Yeezy самостоятельно, но не с конкурентом. Может ли это значить, что нас ждёт запуск собственной линии одежды Yeezy без помощи adidas? Вполне.

Бренд Yeezy Канье Уэста начал сотрудничать с adidas в 2013 году, и соглашение рассчитано до 2026 года. В рамках партнёрства артист сохраняет 100% прав собственности на свою марку и полный творческий контроль над всей выпускаемой продукцией.

Никаких официальных заявлений по отношению к позиции рэпера бренд не делал.