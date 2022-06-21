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5 овощей, которые нельзя есть сырыми — мнение врача

Нутрициолог назвала 5 овощей, которые нельзя есть сырыми
Ната Гончар
5 овощей, которые нельзя есть сырыми
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Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с пищеварением.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Какие фрукты нельзя есть в сыром виде и почему?

Овощи — основа полноценного рациона. Богатый источник клетчатки, витаминов и ценных нутриентов. Однако некоторые овощи в сыром виде могут принести больше вреда, чем пользы. Рассказываем о тех, которым необходима тепловая обработка.

Свёкла

Уникальное свойство овоща заключается в том, что в варёном и сыром виде он равнозначен по питательным веществам в составе. Аминокислоты в свёкле помогают организму бороться с ранним старением.

Варёная свекла богата фолиевой кислотой и железом, что оказывает положительное влияние на кровеносную систему, помогает бороться с анемией. Витаминизированный состав (содержит всю группу В, витамин P, С, цинк, магний, калий) укрепляет иммунитет. Варёная свекла полезна для печени:

  • очищает от токсинов;
  • способствует восстановлению и обновлению клеток.

Свежий овощ не рекомендуется есть людям с гастритом и язвой желудка: грубая клетчатка и кислотность могут вызвать боль, дискомфорт и тяжесть после употребления. Без вреда для здоровья свёклу в сыром виде можно потреблять до 70 г в сутки. После термической обработки допускается до 100-120 г овоща.

Фото: unsplash.com/@emmalejane

Спаржа

Зелёная, белая и фиолетовая спаржа содержат в себе максимальное количество витаминов: А, бета-каротин, альфа-каротин, E, С, K, витамины группы В, а также макро- и микроэлементы (минералы).

Чтобы сохранить вкус и ценные нутриенты, овощ не стоит подвергать продолжительной тепловой обработке. Для готовки достаточно отварить стебли в течение пяти минут, после обдать ледяной водой — и можно подавать к столу.

Спаржа — рекордсмен по содержанию фолиевой кислоты:

  • поддерживает нормальное развитие плода в период беременности;
  • улучшает состояние кожи — делает её гладкой и бархатистой, предотвращает появление морщин;
  • улучшает кровообращение.

Обладает лёгким мочегонным свойством, лишена жира и практически лишена калорий — идеальный продукт для тех, кто решил похудеть.

Как вкусно и правильно приготовить спаржу дома, рассказали в материале.

Как вкусно приготовить спаржу на гарнир. Пошаговый рецепт Как вкусно приготовить спаржу на гарнир. Пошаговый рецепт

Картофель

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, рекомендуется отваривать картофель в мундире или запекать клубни. Запечённый картофель богат калием, который помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Картофель содержит много витамина C и антиоксидантов, поэтому благотворно влияет на состояние иммунитета, защищает от развития хронических заболеваний и онкологии. Овощ — источник устойчивого крахмала, который снижает уровень глюкозы в крови. Корнеплод комплексно воздействует на пищеварительный тракт:

  • восстанавливает микрофлору;
  • нормализует стул;
  • предотвращает ряд аутоиммунных, воспалительных и злокачественных заболеваний.

Морковь

Согласно последним исследованиям, присутствующие в моркови бета-каротин и антиоксиданты лучше усваиваются из отварного овоща. Сырая морковь повышает нагрузку на органы пищеварительного тракта, а отварная переваривается легче и лучше. Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью или поджелудочной железой, лучше готовить овощ на пару или запекать.

Шпинат

Шпинат богат витаминами С, А и Е, а также калием, железом, натрием. В листьях овоща содержатся оксалаты, которые мешают усвоению полезных веществ. Предварительная варка или обжаривание позволяют снизить их концентрацию, вот почему шпинат лучше употреблять в пищу только после термообработки.

Шпинат можно потушить с другой зеленью и овощами, добавить грибы или злаки. Такое блюдо впечатлит вкусом и будет полезно для здоровья.

Употребляйте овощи в разном виде: отварные, запечённые, ферментированные и сырые. Старайтесь съедать одну порцию овощей с каждым приёмом пищи — примерно 70-100 г.

О том, как питались наши предки и что они предпочитали — мясо или овощи, рассказали в статье.

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