8 важных правил пробежек под дождём для тех, кто не готов пропускать тренировки

Бег под дождём – не редкость. В беговом сообществе ходит присказка «небеговой погоды не бывает», и она себя оправдывает. Дождливая погода – частое явление для большинства регионов России, за исключением недолгих периодов, когда температура опускается сильно ниже нуля.

Поскольку у большинства бегающих есть более-менее фиксированное время, выделенное для тренировок, ждать какой-то особой погоды не получается. Так что если пришло время бежать, а на улице дождь – значит, нужно принимать правила игры.

Кроме того, беговые старты крайне редко переносят из-за погоды, и психологическую готовность бежать в снег, дождь, ветер, холод и жару тоже нужно тренировать. Если вы всё же решили выбежать в дождь, какие правила должны соблюдать, чтобы не заболеть?

Александр Элконин ультрамарафонец, трейлраннер, основатель и тренер клуба ERA Главное, что нужно понимать — никто не заболевает от того, что одежда, обувь и кожа промокли. Заболеть можно от переохлаждения, и именно его нужно избегать.

В тёплую погоду при температуре выше 20 градусов можно вообще не тревожиться из-за небольшого дождика: минут через 10-15 даже лёгкого бега тело согревается, становится жарко, и дождевые капли приятно охлаждают кожу. Конечно, первый удар холодного фронта с сильным ветром, градом или грозой лучше переждать, укрывшись в безопасном месте.

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В любом случае для пробежек длительностью более одного часа есть смысл посмотреть прогноз погоды, чтобы не страдать от жары в чёрной одежде с длинными рукавами и штанами. Или не мёрзнуть в короткой форме под холодным дождём с сильным ветром.

Существует универсальное правило: «побегал – переоденься». И оно применимо не только к бегу под дождём, но и к любым спортивным занятиям на улице, после которых вы вспотели. Во время физической активности тело нагревается, влага от дождя или пота не чувствуется, но, как только вы остановились, мокрая одежда и обувь стремительно вас охлаждают, и тут велик риск простудиться. Поэтому на любую тренировку или соревнование важно брать два комплекта одежды.

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Идея надеть что-то для защиты от дождя поначалу приходит в голову почти всем. Действительно, современная лёгкая промышленность предлагает одежду и обувь со специальной пропиткой или с мембранами разных типов, не пропускающих воду и в то же время отводящих пот, который испаряется с поверхности тела.

К сожалению, даже самая современная и дорогая мембрана не может справиться с максимальным потоотделением человеческой кожи, и чем лучше защита от дождя снаружи, тем больше воды скапливается под одеждой из-за конденсации пара с внутренней стороны.

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В конце концов, большинство бегунов со временем накапливают собственный опыт, который подсказывает, когда можно пренебречь защитой от дождя, когда хватит лёгкой ветровки, а когда нужна полноценная мембранная куртка с капюшоном.

В любом случае одежда должна быть из синтетических материалов, потому что они меньше пропитываются водой и быстрее сохнут. Совершенно точно для беговых тренировок непригодна одежда из хлопчатобумажных тканей, включая бельё.

Есть одно важное правило, нарушение которого может очень дорого обойтись: в горах защитная одежда должна быть с собой всегда, даже если на улице жара и на небе ни облачка. Туча с грозой и градом может прилететь за полчаса, и там лучше быть во всеоружии.

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Для обуви нужно правильно выбрать рисунок протектора. Если вы планируете тренировку по мягкому грунту, под дождём он превратится в грязь, и гладкие «асфальтовые» кроссовки будут скользить. Для таких случаев стоит иметь в арсенале обувь с «зубастым» рисунком подошвы.

Помимо переохлаждения, есть ещё одна неприятность, грозящая бегущим в дождь или после дождя. Мокрая одежда натирает кожу, и риск потёртостей на стопах, под мышками, в паху или на сосках становится больше. Как правило, такое случается при длительном беге.

Спастись от мозолей и потёртостей можно, заранее намазав кожу жирным кремом или вазелином.

Не натереть ноги в мокрых кроссовках помогут плотно облегающие носки из синтетики. Хлопчатобумажные носки, намокая, сбиваются в гармошку, и вот тут мозолей не избежать.