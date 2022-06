Adidas подал в суд на Nike. Что происходит на рынке спортивной обуви

Судебный иск основан на обвинениях о плагиате сразу по нескольким статьям. Согласно документу, поданному 10 июня в суд Техаса, компания Nike нарушила девять патентов немецкого бренда.

Борьба за умные кроссовки

Одним из пунктов обращения стали кроссовки Nike Adapt, которые, по словам немецкого бренда, копируют технологии Adidas_1, выпущенных в 2005 году и ставших «первыми в мире умными кроссовками для бега».

Adidas_1 Фото: adidas.com

Немецкий концепт был запущен в 2005 году под девизом «Impossible Is Nothing». Эту обувь изначально делали для баскетбола, но потом выпустили lifestyle-версию кроссовок с той же революционной технологией. Модель сопровождалась микропроцессором и автоматической (и ручной) интеллектуальной системой регулировки амортизации пятки. Данные о слишком сильном или, наоборот, недостаточном сжатии подошвы поступали на микрокомпьютер, который, в свою очередь, посредством механического привода регулировал уровень жёсткости подошвы и, таким образом, обеспечивал нужный уровень амортизации.

Nike Adapt BB 2.0 Фото: Nike.com

Nike Adapt — американская версия «умных кроссовок», которые во время носки подстраиваются под стопу. В модели представлена технология, которая автоматически фиксирует кроссовки, утягивая их непосредственно во время тренировочного процесса, а затем ослабляя их во время перерыва и отдыха.

Пожалуй, это самый интересный пункт иска, вот почему:

Первые умные кроссовки adidas Фото: adidas.com

Звание первых умных кроссовок можно по праву отдать немецкому бренду и их разработке Adidas Micropacer, вышедшей в 1984 году, однако модель умела лишь отслеживать процесс, но не влиять на него.

В 1986 году и Puma выпустила свою версию технологичных кроссовок: кроссовки RS-Computer также отслеживали время, расстояние и затраченные в момент движения калории. При помощи специального 16-контактного шнура информацию выгружали на IBM PC, Apple IIe или Commodore 64.

PUMA RS-Computer Фото: PUMA

В 1989 году создатели фильма «Назад в будущее» обратились к Найк, чтобы их дизайнеры придумали самозашнуровывающиеся кроссовки для главного героя, которые назвались Nike Mag.

Марк Паркер и Тинкер Хэтфилд создали прототип, который показали в фильме, а в 2011 году воплотили в реальную модель. Дизайнером технологичной новинки стала Тиффани Бирс, сейчас она работает в Tesla. В компании утверждают, что именно в 2005 году началась разработка инновации.

Nike Mag Фото: Nike.com

Кроссовки Nike HyperAdapt 1.0, имеющие непосредственное отношение к вышеупомянутому судебному разбирательству, были выпущены в 2016 году. Сейчас линейка продолжает обновляться.

Мобильные приложения и аналитика данных

Большой частью дела станут приложения adidas Confirmed и Nike SNKRS, которые имеют схожие характеристики. Confirmed появился ещё в феврале 2015 года, а SNKRS был запущен в мае того же года. Кроме этих ресурсов, будут рассмотрены Nike’s Run Club и Training Club.

Adidas был первым в отрасли, кто всесторонне предоставил спортсменам аналитику данных.

цитата из судебного иска от 10 июня.

Немецкий бренд утверждает, что эти приложения нарушают патенты adidas, связанные с функциями звуковой обратной связи во время тренировок, отслеживанием GPS, планами тренировок и интеграции со сторонними аксессуарами, такими как пульсометры.

Ранее adidas уже подавала аналогичный иск против Under Armour из-за приложения Map My Fitness. Компании в итоге договорились мирно — Under Armour заплатила лицензионные сборы adidas.

Точная сумма иска неизвестна. Сообщается лишь, что «она должна быть выплачена в размере, достаточном для компенсации adidas за нарушение Ответчиком патентов в иске, но не менее разумного гонорара вместе с процентами и расходами», а также «что нарушение компанией Nike патентов в иске было умышленным».

Это далеко не первый судебный иск адидас

Adidas — один из самых агрессивных брендов в вопросе защиты своих продуктов, особенно своих фирменных трёх полос. Немцы зарегистрировали более трёх тысяч вариаций логотипа и уже подавали иски как на гигантов вроде Tesla, Puma, Марка Джейкобса или футбольного клуба «Барселона», так и на локальные бренды. Обвинения adidas чаще всего основаны на двух вещах: введение в заблуждение покупателя и размытие торговой марки. Есть даже случай, когда компания судилась с российскими обувными сетями Alba и «Центробувь» в 2010 году.

Но история помнит примеры, когда претензии предъявлялись и к adidas. В декабре 2021 года Nike подала иск к немецкому бренду из-за кроссовок с технологией Primeknit. В документе говорится, что технология создания эластичной пряжи из переработанных материалов копирует их собственный патент FlyKnit, позволяющий создавать трикотажное полотно. Nike требовала запретить импорт такой обуви в США.

Под жалобу попали кроссовки adidas by Stella McCartney Ultraboost, Pharrell Williams Superstar Primeknit, трекинговые ботинки Terrex Free HikerUltraboost и некоторые другие модели с вязаным верхом.