Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

3 эффективных упражнения на спину с гантелями для мужчин

3 эффективных упражнения с гантелями, которые помогут накачать спину
Виктор Обморнов Елена Скоблова
,
3 эффективных упражнения с гантелями на спину
Комментарии
Понадобятся только гантели и скамейка.

Прокачивать спину можно разными способами. Один из них — с помощью гантелей. Подобных упражнений не так много, но все они крайне эффективные. После них вы почувствуете каждую мышцу спины. Важно, что эта тренировка многофункциональная, потому что затрагивает ещё и руки.

<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Рассказывает, как правильно проработать спину с помощью гантелей.

Тяга двух гантелей в наклоне к поясу

Техника выполнения

  • Встаньте в наклоне, ноги поставьте узко и чуть согните.
  • Гантели в руках на уровне коленей, руки перпендикулярны полу.
  • На выдохе выполните тягу к поясу, сводя лопатки. Во время тяги локти должны идти строго вверх, разводить их в стороны не нужно.
  • Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.
  • На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.

Тяга одной гантели в наклоне к поясу

Техника выполнения

  • Встаньте в упор одним коленом на скамью, свободной рукой упритесь в скамейку перед собой.
  • Другой ногой крепко упритесь в пол, рука с гантелью прямая и перпендикулярна полу.
  • На выдохе поднимите руку с гантелью, одновременно сгибая её до 90 градусов в локте. Движение локтем должно происходить строго вверх.
  • В верхней точке задержитесь на несколько секунд.
  • На вдохе медленно верните руку в исходное положение.

После каждого подхода меняйте руку и выполняйте упражнение по аналогии.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Пуловер лёжа

Техника выполнения

  • Лягте на скамейку. Ноги поставьте на пол.
  • Гантель держите прямыми руками на уровне глаз.
  • На вдохе опустите гантель за голову до уровня скамейки.
  • На выдохе приведите лопатки и верните гантель в исходное положение.
  • Упражнение выполняйте без резких движений.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.

Все упражнения выполняйте аккуратно, строго соблюдая технику. Любое неловкое или резкое движение не только не прокачает ваши мышцы, но и может привести к травме, которая не позволит тренироваться какое-то время и замедлит прогресс.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Можно ли лечиться пивом? 6 случаев, когда напиток оправдан
Можно ли лечиться пивом? 6 случаев, когда напиток оправдан
Психолог назвала 4 способа почувствовать себя лучше в плохой день
Психолог назвала 4 способа почувствовать себя лучше в плохой день
TOP 3
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
10 советов всем, кто покупает одежду в интернет-магазинах
Тренды
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Мотивация
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Что категорически нельзя делать на тренировках по растяжке? Отвечает хореограф
Фитнес
© championat.com 2000–2022