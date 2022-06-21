Прокачивать спину можно разными способами. Один из них — с помощью гантелей. Подобных упражнений не так много, но все они крайне эффективные. После них вы почувствуете каждую мышцу спины. Важно, что эта тренировка многофункциональная, потому что затрагивает ещё и руки.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Рассказывает, как правильно проработать спину с помощью гантелей.

Тяга двух гантелей в наклоне к поясу

Техника выполнения

Встаньте в наклоне, ноги поставьте узко и чуть согните.

Гантели в руках на уровне коленей, руки перпендикулярны полу.

На выдохе выполните тягу к поясу, сводя лопатки. Во время тяги локти должны идти строго вверх, разводить их в стороны не нужно.

Задержитесь в верхней точке на несколько секунд.

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.

Тяга одной гантели в наклоне к поясу

Техника выполнения

Встаньте в упор одним коленом на скамью, свободной рукой упритесь в скамейку перед собой.

Другой ногой крепко упритесь в пол, рука с гантелью прямая и перпендикулярна полу.

На выдохе поднимите руку с гантелью, одновременно сгибая её до 90 градусов в локте. Движение локтем должно происходить строго вверх.

В верхней точке задержитесь на несколько секунд.

На вдохе медленно верните руку в исходное положение.

После каждого подхода меняйте руку и выполняйте упражнение по аналогии.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений на каждую руку.

Пуловер лёжа

Техника выполнения

Лягте на скамейку. Ноги поставьте на пол.

Гантель держите прямыми руками на уровне глаз.

На вдохе опустите гантель за голову до уровня скамейки.

На выдохе приведите лопатки и верните гантель в исходное положение.

Упражнение выполняйте без резких движений.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 2-3 подхода по 10 повторений.

Все упражнения выполняйте аккуратно, строго соблюдая технику. Любое неловкое или резкое движение не только не прокачает ваши мышцы, но и может привести к травме, которая не позволит тренироваться какое-то время и замедлит прогресс.