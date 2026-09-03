В последние годы тренажёры стали более популярными, ведь с ними проще работать, траектория движения задана, а значит, и ошибок можно допустить меньше. Поэтому в самые активные часы в зале всё оборудование занято, но вот гантели часто находятся в свободном доступе. А между тем именно они дают большую свободу движения и позволяют по-настоящему прокачать спину.

О чём расскажем:

Кому нужно тренировать спину?

Сильная спина – это не только эстетика. Это в первую очередь здоровье позвоночника, правильная осанка и крепкий суставно-связочный аппарат. Поэтому добавить упражнения на спину стоит всем, кто хочет:

укрепить позвоночник; снизить риск травм в повседневной жизни и в спорте; улучшить координацию движений; создать красивый силуэт с акцентом на плечевой пояс.

Но есть и ряд противопоказаний. Если у вас были травмы или есть заболевания опорно-двигательного аппарата (грыжи, протрузии и так далее), перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Также для работы с дополнительным весом убедитесь в отсутствии серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Как правильно подобрать вес гантелей для тренировки спины?

Дмитрий Гончаров тренер DDX Fitness «Свободный вес остаётся отличной альтернативой для тех, кто хочет полноценно развивать мышцы спины. Главное — подобрать правильные упражнения, грамотно выбрать вес и уделить внимание технике».

Одна из ключевых ошибок новичков — неправильный подбор отягощения. Важно помнить: для разных мышечных групп спины требуется разный вес гантелей. Широчайшие мышцы спины, которые придают V-образную форму силуэту, достаточно сильные, для них подойдут гантели потяжелее. А вот заднюю дельту лучше тренировать с умеренным весом, чтобы избежать перегрузки и травм.

Если вы раньше не работали с гантелями в упражнениях на спину, стоит начать с небольшого веса. Новичкам лучше держаться в диапазоне 12-15 повторений, чтобы закрепить технику. Например, если вы сделали 15 качественных повторений с гантелью весом 8 кг, попробуйте 10 кг. Удалось снова? Отлично, можно увеличивать вес.

Не пугайтесь, если с увеличением веса количество повторений уменьшится. Это нормально. В таком случае работайте на новом уровне с меньшим количеством повторений и постепенно дотягивайте до 8-12 повторений перед следующим шагом.

Важно! Шаг увеличения веса в гантелях обычно составляет 2 кг. Иногда разница будет чувствоваться сильно, особенно если переходить сразу с 20 на 24 или 28 кг. Помните, при необходимости можно всегда вернуться к более лёгкому снаряду.

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10 упражнений с гантелями для спины

Гантели позволяют задействовать все основные группы мышц спины, обеспечивая вариативность и разнообразие нагрузок. Каждое из этих упражнений имеет свои особенности и акценты. Например, шраги нагружают трапециевидные мышцы, пуловер одновременно работает на широчайшие мышцы спины и грудные. А вот тяга ренегата и тяга гориллы не только тренируют спину, но и активно подключают пресс и корпус.

Тяга гантели в наклоне с упором

Техника выполнения

Встаньте, спина должна быть прямой, ноги чуть согнуты в коленях, таз немного отведите назад, а корпус наклоните вперёд.

Левую ногу отставьте назад на носок для лучшей опоры.

Упритесь правой рукой в правое колено. Левой рукой возьмите гантель.

На выдохе подтяните гантель к поясу, сводя лопатки.

На вдохе опустите гантель вниз, полностью контролируя движение.

Повторите на другую сторону.

Важно: не округляйте спину и не «дёргайте» гантель за счёт тела.

Тяга гантели в упоре о скамью

Техника выполнения

Поставьте одну руку и одно колено на скамью (например, правую руку и правое колено). Другой рукой возьмите гантель.

Спина должна быть прямой, корпус – параллельно полу.

На выдохе подтяните гантель к поясу, сводя лопатки.

На вдохе опустите гантель вниз, полностью контролируя движение.

Повторите на другую сторону.

Важно: не округляйте спину и не «дёргайте» гантель за счёт тела.

Тяга гантелей на наклонной скамье

Техника выполнения

Установите скамью под углом 30-45 градусов, лягте на неё грудью.

В каждую руку возьмите по гантели.

На выдохе тяните гантели вверх, сводя лопатки вместе. Не прижимайте локти к корпусу, угол между плечом и корпусом немного меньше 90 градусов.

Медленно опускайте гантели вниз.

Важно: не задирайте плечи и не зажимайте шею.

Тяга гантелей в наклоне

Техника выполнения

Встаньте, ноги на ширине таза, слегка согните колени и наклоните корпус вперёд.

Возьмите по гантели в каждую руку.

На выдохе разведите руки в стороны до уровня плеч, слегка согнув их в локтях. Локоть движется назад и в сторону, угол между плечом и корпусом немного меньше 90 градусов.

На вдохе плавно опустите руки.

Важно: не машите руками, движение должно быть контролируемым.

Поочерёдная тяга гантелей в наклоне

Техника выполнения

Положение тела такое же, как при тяге гантелей в наклоне.

Тяните по одной гантели вверх поочерёдно: сначала – одну руку, затем – другую. Локоть движется назад и в сторону, угол между плечом и корпусом немного меньше 90 градусов.

Темп спокойный и контролируемый.

Важно: не поворачивайте корпус при подъёмах.

Разведение гантелей на горизонтальной скамье

Техника выполнения

Лягте животом на горизонтальную скамью.

Ноги вытяните назад или поставьте на пол для устойчивости.

Возьмите по одной гантели в каждую руку.

На выдохе сгибайте руки, подтягивая гантели к корпусу. Локоть движется назад и в сторону, угол между плечом и корпусом немного меньше 90 градусов.

На вдохе медленно опустите руки обратно вниз.

Важно: движение короткое, без чрезмерного подъёма корпуса.

Шраги с гантелями

Техника выполнения

Встаньте, расправьте плечи и выпрямите спину, гантели – в опущенных руках вдоль корпуса.

На выдохе поднимите плечи вверх, как будто хотите пожать плечами.

На вдохе опустите плечи обратно вниз.

Важно: не вращайте плечами, движение только вверх-вниз.

Пуловер с гантелью

Техника выполнения

Лягте на скамью спиной. Упритесь ногами в пол.

Возьмите одну гантель обеими руками за блины.

Поднимите гантель над грудью, немного согните локти.

На вдохе плавно опустите гантель за голову, растягивая мышцы.

На выдохе верните гантель обратно над грудью.

Важно: контролируйте весь амплитудный путь движения.

Тяга ренегата

Техника выполнения

Примите положение планки на прямых руках, вместо опоры на пол используйте гантели. Корпус – прямая линия без лишних прогибов и округлений.

На выдохе подтяните одну гантель к поясу, удерживая корпус ровным. Локоть движется назад.

Верните руку на пол и подтяните другую.

Важно: старайтесь не раскачивать таз, держите живот напряжённым.

Тяга гориллы

Техника выполнения

Поставьте ноги шире плеч, гантели – в вытянутых руках между стопами.

Слегка наклонитесь вперёд, спина прямая.

Опуститесь в присед, следите, чтобы колени не выходили за носки.

На выдохе тяните одну гантель к поясу, вторую оставляя неподвижной.

Затем опустите её обратно вниз и сделайте движение второй рукой. Выполняйте упражнение ритмично.

Важно: всё движение идёт за счёт спины и рук, без подъёмов корпуса.

Три правила безопасной тренировки

Тренировки с гантелями требуют особого внимания к технике. В отличие от тренажёров, где заданная траектория движений минимизирует ошибки, со свободным весом риск нарушений гораздо выше.

Контроль поясницы. Позвоночник должен оставаться в нейтральном положении на протяжении всего упражнения. Это важно не только для эффективности тренировки, но и для вашей безопасности. Даже если основная цель — прокачать верх, не стоит забывать о здоровье нижнего отдела. Исключение рывков. Иногда в конце подхода, когда мышцы устают и сил уже почти не остаётся, возникает желание помочь себе выполнить ещё пару повторений. Чаще всего это происходит за счёт рывков: когда вы резко подаёте корпус вперёд или вверх, используя инерцию, чтобы «вытолкнуть» вес. Такая техника называется «читингом». Велик соблазн выполнить повторение за счёт инерции всего тела. Делать это нужно крайне аккуратно, иначе вместо пользы можно получить травму. Если чувствуете, что техника начинает «плыть», лучше остановиться. Или сбросить вес, чтобы сохранить качество выполнения и уберечь себя от травмы. Постепенность. Не пытайтесь сразу взять максимальный вес. Лучше работать со средними нагрузками, но с идеальной техникой. Постепенное повышение отягощения даст лучший и более безопасный результат.

Фото: istockpoto.com / SrdjanPav

Гантели — это не просто альтернатива тренажёрам. При правильном подходе они становятся мощным инструментом для развития силы, улучшения осанки и создания здорового, крепкого тела. Регулярность и системный подход позволят вам со временем увидеть реальный результат: сильную, выносливую и красивую спину.

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