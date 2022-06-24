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5 причин заняться бегом в университете — как бег помогает учебе

5 причин заняться бегом, если вы студент. Каникулы — лучшее время для заботы о здоровье
Дарья Жаркова
5 причин заняться бегом, если вы студент
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Практически универсальный вид спорта, который можно или очень любить, или совсем ненавидеть.

Сессия вот-вот закончится, и наступит долгожданное лето — отличное время, чтобы разнообразить будни и открыть для себя новое хобби, которое сделает студенческие годы ещё более яркими и запоминающимися. Если классические увлечения стали навевать тоску и хочется попробовать что-нибудь ещё, обратите внимание на спорт. Ведь он и правда способен изменить вашу жизнь.

Если вы серьёзно задумались заняться спортом, но не можете определиться, каким именно — советуем остановиться на беге. Ведь регулярные пробежки — это не только способ улучшить своё физическое состояние, но и возможность отвлечься от учебной рутины, научиться эффективно распределять время, развить важные навыки командной работы, лидерства и познакомиться с единомышленниками. А ещё — шанс проявить себя, приняв вместе со студенческой командой участие в одном из спортивных мероприятий. Например, в Студенческом кубке Бегового сообщества — соревнованиях на дорожке, шоссе и грунте.

В прошедшем сезоне в Студенческом кубке приняли участие 19 команд из различных столичных вузов. А борьба на финальном этапе развернулась по-настоящему напряжённая: разрыв между лидерами соревнований составил всего 98 баллов. По итогам всех этапов Кубка победителем стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова, в которую вошли студенты разных курсов и факультетов. Они получили переходящий кубок и намерены в следующем году подтвердить своё звание.

Мы пообщались с участниками команды-победителя и узнали, как бег изменил их жизнь.

Дисциплина и тайм-менеджмент

Признайтесь честно, как часто вы ловите себя на том, что вам не хватает ещё нескольких часов в сутках? Лекции, рефераты, курсовые, подготовка к экзаменам — всё это требует не только много времени, но и умения правильно им распоряжаться. В такие моменты кажется, что тренировки совсем не впишутся в ваше расписание — однако это не так.

Во-первых, занятия бегом дисциплинируют, ведь, чтобы добиться высокого результата, тренировки должны быть регулярными и систематичными. А во-вторых, умение встроить пробежку даже в самый загруженный день учит распоряжаться своим временем грамотно и верно расставлять приоритеты.

«Все трудности совмещения учёбы, работы и тренировок решаются эффективным тайм-менеджментом. Для поддержания хорошей физической формы требуется не более 6-7 часов в неделю, то есть один час в день. И этот час можно найти практически в любой день, каким бы насыщенным он ни был», — рассказывает Кирилл.

Если вы готовы выйти на пробежку прямо сейчас, рассказываем, как правильно выбрать место для бега в материале ниже.

Как найти идеальное место для бега? Гайд для тех, кто хочет тренироваться на улице Как найти идеальное место для бега? Гайд для тех, кто хочет тренироваться на улице

Мотивация и самоуверенность

Растущая уверенность в себе — приятный бонус, который получает каждый, решивший заняться бегом. Всё дело в том, что каждая пробежка — это ваша маленькая победа и видимый результат.
А как действует на человека понимание, что поставленная цель достигнута? Правильно — делает его увереннее в себе, мотивирует и учит идти до конца – даже если это была совсем небольшая цель. «Я смог пробежать несколько километров — значит, смогу достигнуть большего», — и это будет распространяться на все аспекты вашей жизни.

«Конечно, в сезон соревнований всё совмещать очень непросто: у меня была ситуация, когда я практически не спала всю ночь перед экзаменом по квантовой физике, но успешно его сдала и тут же поехала стартовать на чемпионате Москвы. Кстати, тогда мне удалось ещё и показать хороший для себя результат, так что такие дни отлично учат собираться, выдавать свой максимум, несмотря на обстоятельства», — делится Виктория.

Спокойствие и принятие решений

На носу важный зачёт, а вы чувствуете, что эмоции выходят из-под контроля, и не можете сконцентрироваться? И в этой ситуации бег станет отличным помощником. Всё дело в гормонах.
Во время физической нагрузки поглощается кортизол — гормон стресса, а на смену ему приходят гормоны счастья, эндорфины, которые помогают организму бороться с беспокойством. Помимо этого, бег — отличный способ переключить внимание и отвлечься от тревожных мыслей. Ведь во время физической активности мы фокусируемся на движении, технике бега и своём самочувствии, а тревожные мысли уходят на второй план.

«Для меня лучший отдых — это смена деятельности, а лучший способ расслабиться после пар — пойти на тренировку», — рассказывает Виктория.

Кстати, бег — уникальная возможность побыть наедине с собой. Во время тренировок приходят новые идеи или разрешаются беспокоящие вопросы, а принимать верные решения становится проще.

Фото: istockphoto.com

Концентрация и улучшение памяти

Благодаря улучшению кровообращения пробежка активизирует области мозга, отвечающие за исполнительную функцию. А это, в свою очередь, помогает эффективнее планировать задачи, лучше адаптироваться к изменениям, быстрее принимать решения и, главное, концентрировать внимание, что немаловажно во время учёбы. Ведь соблазн посмотреть ещё одну серию любимого сериала или полистать ленту в социальных сетях вырастает именно во время подготовки к важной контрольной или чтения учебника.

При регулярных занятиях эффект постепенно накапливается — в результате даже в стрессовой ситуации вам будет легче сконцентрироваться на чём-то важном.

Комьюнити и нетворкинг

Студенческие годы — отличное время, чтобы расширять свой круг общения, а бег — идеальный повод для этого. Ведь им занимаются люди с совершенно разными интересами и увлечениями.

Завести полезные знакомства, найти единомышленников, наладить контакт со студентами других факультетов и стать частью большого комьюнити — всё это становится не такой сложной задачей, если присоединиться к студенческой команде и вместе принять участие в большом спортивном мероприятии.

Для многих именно студенческая команда становится первым шагом к большим спортивным победам, а бег — неотъемлемой частью жизни, помогающей сделать её лучше.

Как начать бегать и с чего стоит начинать, рассказали в нашей статье.

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