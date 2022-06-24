Практически универсальный вид спорта, который можно или очень любить, или совсем ненавидеть.

5 причин заняться бегом, если вы студент. Каникулы — лучшее время для заботы о здоровье

Сессия вот-вот закончится, и наступит долгожданное лето — отличное время, чтобы разнообразить будни и открыть для себя новое хобби, которое сделает студенческие годы ещё более яркими и запоминающимися. Если классические увлечения стали навевать тоску и хочется попробовать что-нибудь ещё, обратите внимание на спорт. Ведь он и правда способен изменить вашу жизнь.

Если вы серьёзно задумались заняться спортом, но не можете определиться, каким именно — советуем остановиться на беге. Ведь регулярные пробежки — это не только способ улучшить своё физическое состояние, но и возможность отвлечься от учебной рутины, научиться эффективно распределять время, развить важные навыки командной работы, лидерства и познакомиться с единомышленниками. А ещё — шанс проявить себя, приняв вместе со студенческой командой участие в одном из спортивных мероприятий. Например, в Студенческом кубке Бегового сообщества — соревнованиях на дорожке, шоссе и грунте.

В прошедшем сезоне в Студенческом кубке приняли участие 19 команд из различных столичных вузов. А борьба на финальном этапе развернулась по-настоящему напряжённая: разрыв между лидерами соревнований составил всего 98 баллов. По итогам всех этапов Кубка победителем стала команда МГУ имени М. В. Ломоносова, в которую вошли студенты разных курсов и факультетов. Они получили переходящий кубок и намерены в следующем году подтвердить своё звание.

Мы пообщались с участниками команды-победителя и узнали, как бег изменил их жизнь.

Дисциплина и тайм-менеджмент

Признайтесь честно, как часто вы ловите себя на том, что вам не хватает ещё нескольких часов в сутках? Лекции, рефераты, курсовые, подготовка к экзаменам — всё это требует не только много времени, но и умения правильно им распоряжаться. В такие моменты кажется, что тренировки совсем не впишутся в ваше расписание — однако это не так.

Во-первых, занятия бегом дисциплинируют, ведь, чтобы добиться высокого результата, тренировки должны быть регулярными и систематичными. А во-вторых, умение встроить пробежку даже в самый загруженный день учит распоряжаться своим временем грамотно и верно расставлять приоритеты.

«Все трудности совмещения учёбы, работы и тренировок решаются эффективным тайм-менеджментом. Для поддержания хорошей физической формы требуется не более 6-7 часов в неделю, то есть один час в день. И этот час можно найти практически в любой день, каким бы насыщенным он ни был», — рассказывает Кирилл.

Если вы готовы выйти на пробежку прямо сейчас, рассказываем, как правильно выбрать место для бега в материале ниже.

Мотивация и самоуверенность

Растущая уверенность в себе — приятный бонус, который получает каждый, решивший заняться бегом. Всё дело в том, что каждая пробежка — это ваша маленькая победа и видимый результат.

А как действует на человека понимание, что поставленная цель достигнута? Правильно — делает его увереннее в себе, мотивирует и учит идти до конца – даже если это была совсем небольшая цель. «Я смог пробежать несколько километров — значит, смогу достигнуть большего», — и это будет распространяться на все аспекты вашей жизни.

«Конечно, в сезон соревнований всё совмещать очень непросто: у меня была ситуация, когда я практически не спала всю ночь перед экзаменом по квантовой физике, но успешно его сдала и тут же поехала стартовать на чемпионате Москвы. Кстати, тогда мне удалось ещё и показать хороший для себя результат, так что такие дни отлично учат собираться, выдавать свой максимум, несмотря на обстоятельства», — делится Виктория.

Спокойствие и принятие решений

На носу важный зачёт, а вы чувствуете, что эмоции выходят из-под контроля, и не можете сконцентрироваться? И в этой ситуации бег станет отличным помощником. Всё дело в гормонах.

Во время физической нагрузки поглощается кортизол — гормон стресса, а на смену ему приходят гормоны счастья, эндорфины, которые помогают организму бороться с беспокойством. Помимо этого, бег — отличный способ переключить внимание и отвлечься от тревожных мыслей. Ведь во время физической активности мы фокусируемся на движении, технике бега и своём самочувствии, а тревожные мысли уходят на второй план.

«Для меня лучший отдых — это смена деятельности, а лучший способ расслабиться после пар — пойти на тренировку», — рассказывает Виктория.

Кстати, бег — уникальная возможность побыть наедине с собой. Во время тренировок приходят новые идеи или разрешаются беспокоящие вопросы, а принимать верные решения становится проще.

Фото: istockphoto.com

Концентрация и улучшение памяти

Благодаря улучшению кровообращения пробежка активизирует области мозга, отвечающие за исполнительную функцию. А это, в свою очередь, помогает эффективнее планировать задачи, лучше адаптироваться к изменениям, быстрее принимать решения и, главное, концентрировать внимание, что немаловажно во время учёбы. Ведь соблазн посмотреть ещё одну серию любимого сериала или полистать ленту в социальных сетях вырастает именно во время подготовки к важной контрольной или чтения учебника.

При регулярных занятиях эффект постепенно накапливается — в результате даже в стрессовой ситуации вам будет легче сконцентрироваться на чём-то важном.

Комьюнити и нетворкинг

Студенческие годы — отличное время, чтобы расширять свой круг общения, а бег — идеальный повод для этого. Ведь им занимаются люди с совершенно разными интересами и увлечениями.

Завести полезные знакомства, найти единомышленников, наладить контакт со студентами других факультетов и стать частью большого комьюнити — всё это становится не такой сложной задачей, если присоединиться к студенческой команде и вместе принять участие в большом спортивном мероприятии.

Для многих именно студенческая команда становится первым шагом к большим спортивным победам, а бег — неотъемлемой частью жизни, помогающей сделать её лучше.

Как начать бегать и с чего стоит начинать, рассказали в нашей статье.