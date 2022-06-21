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Как выбрать базовую белую футболку

Как выбрать идеальную белую футболку, которая станет основой вашего гардероба
Юлия Аносова
Как выбрать белую футболку?
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4 основных момента, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Наряду с маленьким чёрным платьем, белая хлопковая футболка стала частью обязательной базы для любого гардероба. Она может разбавить яркий образ или стать основой спокойного лука и у мужчин, и у женщин.

Вместе со стилистом разбираемся, на что обратить внимание при выборе белой футболки.

Юлия Аносова
Юлия Аносова
стилист-имиджмейкер

На что стоит обращать внимание при выборе белой футболки? Есть четыре основных момента.

Ткань, из которой сшита футболка

Такие параметры, как состав и плотность ткани, качество швов — имеют большое значение, ведь хорошая вещь будет радовать вас не один сезон. Я рекомендую брать во внимание натуральные (хлопок, тенсель и лиоцелл) — они позволяют коже свободно дышать.

Фото: unsplash.com/@mediamodifier

Помните, что небольшое количество синтетической нити в составе футболки повысит её износостойкость и она будет меньше мяться (следовательно, вы потратите меньше ресурсов на глажку).

Форма, объём, длина

Наиболее актуальны в последние сезоны футболки полуприлегающего и свободного силуэта, с объёмными рукавами средней длины (середина предплечья и ниже до локтя). Для девушек длина футболки может быть разной — короткая, открывающая живот или, наоборот, длинная, до середины бедра, у мужчин футболка должна закрывать линию пояса.

Фото: unsplash.com/@ricardoaguilera

Если вы хотите разнообразить этот предмет гардероба, выбирайте модели с интересным кроем, акцентными рукавами, вырезами пикабу или драпировкой на спине. Это уже будет куда интереснее, чем обычная футболка. Но здесь лучше ориентироваться на свои вкусовые предпочтения и уровень комфорта.

Вырез горловины

Здесь следует обратить внимание на форму вашего лица, какая она — жёсткая или мягкая. Общее правило очень простое: для жёстких форм лица выбираем геометричные формы горловин, для мягких — скруглённые. Это касается и женщин, и мужчин.

Для обладателей выдающихся скул хороши вырезы-поло, для вытянутых лиц подойдут неглубокие вырезы и вырез-лодочка. Для лиц круглых и квадратных рекомендуются вытянутые удлинённые горловины (мягкие и геометричные соответственно).

Об аксессуарах, которые подойдут любому образу, читайте в нашем материале.

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Оттенок белого

Белый цвет тоже бывает разный. Выбирайте свой оттенок белого исходя из теплоты вашей кожи: для кожи с тёплым подтоном подойдут более тёплые оттенки белого (молочный, ваниль, слоновая кость), если кожа имеет холодный подтон — смело выбирайте снежный белый цвет.

Фото: unsplash.com/@swello_

При выборе оттенка футболки также берите во внимание уже имеющийся гардероб — если в нём преобладают тёплые тона, то футболка цвета слоновой кости отлично впишется.

С чем носить белую футболку?

Это универсальная вещь, и в летнее время я рекомендую её использовать на все 100%. Надевайте белую футболку с льняными брюками, контрастными поясом и сандалиями. Футболку можно использовать в качестве первого слоя в комбинации с лёгкой рубашкой и женственной юбкой А-образного силуэта или с брючным костюмом. А также с шортами и лоферами, или… фантазии нет предела!

Носите её так, чтобы ВАМ это нравилось. Никаких правил нет.

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