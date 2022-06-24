Как сделать мужской гардероб ярче с помощью одной вещи? 6 вариантов для лета

Этим летом будет сочно и ярко. Чтобы поднять настроение, модные бренды предлагают летние коллекции от светло-жëлтого до взрывного красного цвета. Нужно ли бежать и полностью обновляться с ног до головы? Необязательно, можно выбрать парочку трендовых вещей и разнообразить свой летний гардероб.

Марина Юркова дизайнер по разработке мужской одежды Что же интересного сегодня предлагают бренды?

Гавайка

Последние пару лет бренды активно предлагают гавайку как облегчëнную летнюю рубашку. Чаще всего она с ярким рисунком или полоской.

Фото: unsplash.com/@henrimeilhac

Отложной воротник и более широкий силуэт позволяют в жару чувствовать себя в ней комфортно. Лучше всего еë носить с шортами или брюками из хлопка или поплина базового дизайна. Для отдыха образ можно дополнить сланцами или кедами.

Панама

Она стала универсальным элементом летнего образа. Хорошо, если получится приобрести двустороннюю модель. Так как обычно с одной стороны еë делают с ярким принтом, а с другой – нейтрального цвета (например, бежевый или чëрный). Поэтому еë можно будет легко комбинировать.

О том, почему в свой гардероб стоит добавить спортивные образы, читайте в нашем материале.

Если у вас футболка или рубашка яркого цвета, наденьте панаму нейтральных тонов. И наоборот — если верх и низ у вас спокойных цветов, к примеру, белая футболка и синие джоггеры, наденьте их с панамой с ярким тропическим принтом.

Нагрудная сумка яркого цвета

Если в вашем гардеробе преобладают вещи нейтральных цветов, яркий акцент добавит перчинки и разнообразит комплекты.

Фото: lamoda.ru

Нагрудная сумка ярко-оранжевого или неоново-зелëного цвета отлично подсветит, например футболку и шорты синего цвета. Добавьте белые кроссовки и бейсболку, и новенький образ готов!

Шорты с ярким принтом

Хорошо иметь в летнем гардеробе шорты с активным сочным принтом, например, с тропическими листьями. Они хорошо дополнят однотонные базовые вещи.

Фото: unsplash.com/@martzzl

Шорты будут сочетаться с вещами верха, где будут присутствовать такие же цвета. Если их сложно подобрать, то выбирайте белый цвет. Он идеален почти к любой графике.

Яркая двойка

Это когда модели верха и низа сделаны из одной ткани. Например, футболка и шорты синего цвета или толстовка и джоггеры с одним и тем же рисунком.

Какие тут есть плюсы? Во-первых, сейчас это большой тренд, когда комплект из одного цвета, материала или с одной и той же графикой. Во-вторых, вещи можно носить как вместе, так и отдельно с другими вещами. Из одного комплекта получится три новых.

К любому летнему образу подойдет белая футболка. О том, как выбрать идеальную, писали здесь:

Одна футболка на двоих

Влюблëнная женщина обожает надевать вещи своего мужчины. Предлагаю сделать такое обновление гардероба и заранее купить футболку, которая вам нравится, в двух экземплярах. Женщина это оценит. А мода на такие парные образы пришла к нам из Южной Кореи.