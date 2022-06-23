Ягода плохо сочетается с некоторыми лекарствами. Это может привести к серьёзным последствиям.

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть виноград и почему

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Кому и почему нельзя есть виноград?

Виноград — вкусная и полезная ягода, богатая питательными веществами, антиоксидантами, клетчаткой и витаминами. Он способен снизить риск ожирения и сахарного диабета, поддерживает здоровье мозга и сердца. Сочные ягоды винограда впечатляют не только вкусом и полезными свойствами. В винограде большое количество витаминов и минералов:

жирорастворимые — витамин A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K;

водорастворимые — витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9;

минералы — фосфор, калий, медь и марганец.

В кожуре тёмных плодов винограда (красный и чёрный сорта) содержатся флавоноиды, способствующие образованию коллагена, который улучшает состояние кожи и костной ткани.

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В винограде также содержится ресвератрол — мощный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами, защищает организм от преждевременного старения. Он активирует особые белки, сиртуины, которые отвечают за восстановление повреждённых клеток. Также в ягодах есть клетчатка, которая снижает концентрацию холестерина, предотвращает кардиологические расстройства, улучшает пищеварение.

Но при ряде заболеваний и проблем со здоровьем сладкий плод может нанести вред организму. Рассказываем, кому стоит ограничить или исключить виноград из рациона.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта

Несмотря на полезные свойства, виноград, как и другие фрукты и ягоды, усиливает выделение желудочного сока, который может спровоцировать обострение болезней желудочно-кишечного тракта:

гастрит с повышенной кислотностью;

язвенная болезнь желудка;

язвенная болезнь двенадцатипёрстной кишки;

имеет слабительный эффект, поэтому не рекомендован при диарее и склонности к ней;

также не рекомендуется при склонности к метеоризму;

хроническая почечная недостаточность, так как виноград содержит большое количество калия.

При сахарном диабете

Виноград — один из самых сладких плодов с большим содержанием фруктозы и глюкозы, поэтому при сахарном диабете и инсулинорезистентности от него стоит отказаться.

При проблемах с сердцем

С осторожностью к употреблению винограда стоит отнестись людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для лечения стенокардии, ишемической болезни, последствий инфаркта миокарда и хронической сердечной недостаточности назначают специальные препараты. Они могут вызвать повышение уровня калия в крови, поэтому людям, принимающим их, следует умеренно употреблять продукты с высоким содержанием калия, к которым относится и виноград.

Сколько винограда можно есть в день

Виноград — достойный элемент полноценного рациона. Но не забывайте о норме, чтобы получить максимум пользы без вреда для организма.

В ягодах много природных сахаров. Чтобы контролировать их потребление, старайтесь не злоупотреблять виноградом и ешьте не более одной чашки (примерно 125 г) в день.

Перед употреблением ягоды рекомендуется вымачивать (минимум 15 минут) в проточной воде, чтобы избавиться от пестицидов, накопленных в кожуре.

Сочетайте виноград с другими овощами и фруктами, сыром и курицей, добавляйте в салаты.

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