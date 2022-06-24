4 секрета красоты от 55-летней Сальмы Хайек. Как выглядеть на 20 лет моложе

Знойная Сальма Хайек даже в свои 55 является настоящим секс-символом: её приглашают на обложки журналов, снимают в голивудских фильмах, а за её личными социальными сетями следят более 20 млн человек. Как ей удаётся выглядеть сильно моложе и вдохновлять своей красотой поклонников?

Сальма Хайек не занимается спортом

Актриса рассказывает, что раньше для съёмок в некоторых проектах ей приходилось изматывать себя высокоинтенсивными тренировками по пять-шесть раз в неделю. Но сейчас актриса предпочитает интегрировать активность в повседневную жизнь и не тратить время на выделенные тренировки:

У некоторых людей есть привычка заниматься спортом по утрам, а я её не выработала. У меня нет времени на спорт. Я работаю иногда по 20 часов в день.

Для того чтобы поддерживать необходимый уровень активности, актриса делает упражнения во время чистки зубов, поднимается по лестнице спиной вперёд, а также вместе с семьёй иногда занимается дайвингом и йогой.

Фото: Личный архив Сальма Хайек

Главный секрет, по словам актрисы, состоит в том, что специальный тренер научил её держать мышцы в тонусе даже в обычной жизни.

Актриса не сидит на диетах

Актриса не раз говорила о том, что она не придерживается никаких диет, потому что ей не хватает для этого дисциплины, однако она внимательно следит за питанием. Если на весах она видит пограничные для себя значения, просто ненадолго отказывается от вина и высококалорийной пищи.

Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнёт стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным.

Из особенностей своего рациона Сальма всегда выделяет соки. Она старается пить свежевыжатый морковный и яблочный сок как можно чаще. А раньше соковые детоксы сопровождали подготовку к важным событиям. Обычно это три разгрузочных дня, которые идут подряд.

Фото: Личный архив Сальмы Хайек

«После трёхдневного детокса моя кожа сияет. Я всегда немного сбрасываю вес, но это не главная цель. Такая чистка — важная часть моей программы здоровья и красоты», — признаётся актриса.

Кроме того, актриса старается не употреблять мясо каждый день, питаться только экологически чистыми фруктами и овощами, а также не пренебрегать полезными жирами. А ещё Сальма призналась, что иногда употребляет насекомых (кузнечики, муравьиные личинки и прочие) в виде чипсов. По её словам, это невероятно полезный и вкусный вариант перекуса, который заменяет ей снеки и джанк-фуд.

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Хайек использует мало уходовых средств

Сальма Хайек считает, что за ночь кожа восстанавливается и любое очищающее средство нарушает этот баланс, поэтому она предпочитает очищать лицо один раз в сутки – вечером, а вот утром достаточно просто умыться прохладной водой.

Фото: Личный архив Сальма Хайек

Также Хайек наносит крем для лица тонким слоем, особенно это касается ночного средства. «Ваша кожа должна дышать, она должна восстанавливаться сама, а не с помощью косметических продуктов. Вот в чём секрет молодости и красоты», – признаётся актриса.

Сальма Хайек любит костный бульон

Актриса не раз говорила, что не использует ботокс, а на вопросы о секрете идеальной кожи отвечает, что дело в костном бульоне, который она употребляет каждый день.

«Я добавляю в чашку бульона столовую ложку яблочного сидра и пью эту смесь каждый день. В нём очень много коллагена, белка и минералов, он полезен для здоровья и помогает сохранить молодость. Благодаря этому я могу не колоть ботокс, которого очень боюсь. Правильные жиры необходимы нашему организму — они восстанавливают структуру кожи, волос, ногтей», рассказывает Хайек.

Я знаю, что люди считают меня красивой. И, конечно, я могла бы больше делать для собственной внешности — чаще заниматься фитнесом, отказываться от вредной пищи и ограничивать алкоголь. Но я не думаю, что красота для меня — это первостепенная задача. Не только во внешности дело! Если вы будете бояться стареть, ваша красота будет увядать в разы быстрее.

Сальма Хайек