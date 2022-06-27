Что нельзя делать, если натёрли мозоль, и как избавиться от неё раз и навсегда

Обычно мозоли легко проходят после смены проблемной пары обуви, но как ускорить этот процесс? И чего делать не стоит?



Разбираемся с врачом.

Мозоли — страшные спутники наших многострадальных стоп. Они появляются на самых неожиданных участках кожи и делают привычную активность сложной, практически невыносимой.

Юлия Дворкина врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением функциональной диагностики Если у вас диагностирован сахарный диабет, вас беспокоят хронические сердечно-сосудистые заболевания или вы имеете проблемы с кровообращением, мозоли могут появляться по причинам, связанным с вашим заболеванием. Не пытайтесь лечить их самостоятельно.

Самолечение может усугубить проблемы с ногами. Обратитесь к своему лечащему врачу или подологу — специалисту по здоровью стоп.

Какие бывают мозоли

Мозоль — это участок твёрдой огрубевшей кожи, который появляется в области повышенного трения или давления.

Сухая, или твёрдая — шероховатость и утолщение кожи на ладонях или подошвах стоп, часто желтоватого цвета. Мозоли крупнее по размеру, чем натоптыши, и не имеют чёткого края.

— шероховатость и утолщение кожи на ладонях или подошвах стоп, часто желтоватого цвета. Мозоли крупнее по размеру, чем натоптыши, и не имеют чёткого края. Стержневая — это тип сухой мозоли с твёрдым стержнем, глубоко проникающим в кожу. Необходимо уточнить у врача, может ли образование быть подошвенной бородавкой, так как их лечение отличается.

— это тип сухой мозоли с твёрдым стержнем, глубоко проникающим в кожу. Необходимо уточнить у врача, может ли образование быть подошвенной бородавкой, так как их лечение отличается. Натоптыши — образуются над или между пальцами ног, круглые участки утолщённой кожи вокруг сероватого жёсткого центра.

— образуются над или между пальцами ног, круглые участки утолщённой кожи вокруг сероватого жёсткого центра. Водяная мозоль (влажная мозоль, или мягкая) — небольшое скопление жидкости, которое обычно возникает в верхних слоях кожи после её повреждения, чаще всего на руках и ногах.

Юлия: Мы говорим о самой частой причине мозолей — неудобной обуви. Но эта проблема касается и, например, музыкантов — мозоли появляются на руках из-за регулярной игры на инструменте. Важно соблюдать гигиену и заранее заботиться о сохранности вашей кожи. Не пренебрегайте защитными средствами.

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Что происходит с кожей на месте мозоли

Появление мозолей можно считать одной из защитных реакцией организма. При длительной травматизации один слой эпителия наслаивается на другой, образуя утолщение. Если не принимать никаких мер, образуется довольно толстое наслоение клеток. Ороговевший участок, особенно застарелый, теряет чувствительность, нарушается его кровообращение.

Юлия: В этот момент многие пытаются мозоль срезать — боли же нет. Делать это самостоятельно не стоит. Вы можете травмировать здоровую зону и занести инфекцию. Кроме того, кожа ответит на ваше вмешательство ещё более мощной продукцией клеток рогового слоя, и мозоль быстро вернётся на место.

Что делать, если натёрли мозоль

Носить толстые мягкие носки.

Распаривать стопы в тёплой воде, чтобы смягчить их.

Ежедневно наносить увлажняющий лосьон или крем на поражëнную область. Выбирать продукты с салициловой кислотой, лактатом аммония или мочевиной. Эти ингредиенты помогут постепенно смягчить огрубевшую кожу.

Использовать специализированные пластыри, чтобы защитить мозоли от дальнейшего повреждения во время активности, особенно во время бега и других активных тренировок. Это сократит время заживления и снизит риск повторной травматизации.

Что делать, чтобы не было мозолей

Выбирать широкую удобную обувь с низким каблуком и мягкой подошвой, которая не натирает, использовать мягкие стельки или силиконовые вставки в обуви.

Регулярно использовать пемзу или пилку для ног для удаления огрубевшей кожи. Но не переусердствуйте, чтобы не повредить кожу — это может вызвать кровотечение и инфекцию.

Носить обувь, которая подходит вам по размеру. Распространённая причина появления мозолей — обувь неподходящих размера и формы для вашей стопы.

Особое внимание уделите выбору обуви для занятий спортом.

Большой палец должен не доставать до носка минимум 3-4 мм. Дело в том, что при беге стопа увеличивается в длину и в ширину. Поэтому, если вы выбираете кроссовки размер в размер, можно получить травму, в том числе натереть мозоль.

Подошва и верх кроссовки должны быть гибкими и мягкими сверху и на носке. Жёсткие элементы допускаются только в пяточной части и только там, где нет прямого контакта с ногой.

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Что нельзя делать, если натёрли мозоль

Не пытаться отрезать мозоли или натоптыши самостоятельно.

Не ходить на большие расстояния — так вы дополнительно механически травмируете кожу.

Не носить высокие каблуки или тугую обувь с узким носком.